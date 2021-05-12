ضربة موجعة للإحتلال بصاروخ كورنيت .. كتائب القسام: “تم إرسال جيب إسرائيلي بحمولته إلى جهنم”

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم الاربعاء عن استهداف جيب عسكري اسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع (كورنيت) على حدود غزة.
من جانبها اكدت وسائل اعلام عبرية مقتل جندي واصابة 2 بجروح خطيرة جراء الهجوم على العربة العسكرية .
وأطلق جيش الاحتلال وابلاً من القنابل الدخانية في محاولته للتغطية على سحب الجيب العسكري الذي استهدفته كتائب القسام بصاروخ مضاد للدروع على حدود غزة .
📸#شاهد| جيش الاحتلال يطلق وابلاً من القنابل الدخانية في محاولته للتغطية على سحب الجيب العسكري الذي استهدفته #كتائب_القسام بصاروخ مضاد للدروع على حدود #غزة .#اسراييل_سقطت #GazaUnderAttack #افتحو_حدود_الاردن #غزه_تقاوم #تل_ابيب_تشتعل #غزه_تنتصر_للقدس #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/zoK6wbnRq1
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 12, 2021
وقالت وسائل الاعلام العبرية ان المقاومة الفلسطينية أمطرت المنطقة التي استهدف فيها الجيب العسكري بوابل من قذائف الهاون؛ لتعقيد عملية اخلاء الجنود المصابين .
كتائب القسام: “تم إرسال جيب إسرائيلي بحمولته إلى جهنم”
ونقلت مصادر صحفية ونشطاء غزيون ان المقاومة اعلنت بعد استهداف الجيب عبر اللاسلكي انه “تم إرسال جيب إسرائيلي بحمولته إلى جهنم”.
وبعد ذلك، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على اهداف في قطاع غزة، ما ادى الى استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين .
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد