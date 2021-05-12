فيديو مرعب من غزة .. امرأة توثّق القصف الإسرائيلي لتتفاجأ باستهداف منزلها!

اظهرت مشاهد صادمة، لحظة قيام امرأة فلسطينية بتوثيق الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، بهاتفها النقال، لتتفاجأ بقصف البرج السكني الذي تقطن فيه.
ويُسمع في الفيديو، صراخ الأطفال في المنزل، وسط لحظات من الرعب عاشتها العائلة.
📸#شاهد| لحظات مرعبة .. امرأة فلسطينية تصور القصف الإسرائيلي لتتفاجأ بقصف البرج السكني الذي تقطن فيه في #غزة!#اسراييل_سقطت #GazaUnderAttack #افتحو_حدود_الاردن #IsraeliTerrorism #غزه_تقاوم #تل_ابيب_تشتعل #غزه_تنتصر_للقدس #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/z47gR1RCGg
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 12, 2021
وتتواصل الغارات الاسرائيلية بشكل جنوني على قطاع غزة.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء تلك الغارات حتى الساعة الى اكثر من 40 شهيدا -بينهم 12 طفلا و3 نساء- و233 مصابا.
وقال الجيش الإسرائيلي إن اكثر 1050 صاروخا أطلقت من غزة، وطالت مناطق شاسعة من تل أبيب شمالا حتى بئر السبع شرقا.
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