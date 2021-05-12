قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة
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فيديو مرعب من غزة .. امرأة توثّق القصف الإسرائيلي لتتفاجأ باستهداف منزلها!

كتب وطن
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اظهرت مشاهد صادمة، لحظة قيام امرأة فلسطينية بتوثيق الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، بهاتفها النقال، لتتفاجأ بقصف البرج السكني الذي تقطن فيه.

ويُسمع في الفيديو، صراخ الأطفال في المنزل، وسط لحظات من الرعب عاشتها العائلة.

وتتواصل الغارات الاسرائيلية بشكل جنوني على قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء تلك الغارات حتى الساعة الى اكثر من 40 شهيدا -بينهم 12 طفلا و3 نساء- و233 مصابا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اكثر 1050 صاروخا أطلقت من غزة، وطالت مناطق شاسعة من تل أبيب شمالا حتى بئر السبع شرقا.

 

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