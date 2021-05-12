“شاهد” مصطفى محمد يتألق من جديد مع غلطة سراي ويشعل الدوري التركي

عاد النجم المصري مصطفى محمد 23 عامًا لتألق من جديد مع صفوف فريق غلطة سراي التركي بعد إصابته الأخيرة، بعد إحرازه هدفين في شباك مضيفه دينيزليسبور.

في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة قبل الأخير من الدوري الممتاز وقد انتهت المباراة بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

أهداف مصطفى محمد مع غلطة سراي

ونجح المهاجم المصري مصطفى محمد، من تسجيله هدفين الثالث والرابع لصالح فريق غلطة سراي في الدقيقة ال 85 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب ببراعة في شباك منافسه دينيزليسبور، فيما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال 89 قبل نهاية المباراة.

بينما سجل زميله هليل دروفيزاوغلو الهدف الأول في الدقيقة ال 22 عبر ركلة جزاء، كما وأحرز ريان بابل الهدف الثاني من اللقاء في الدقيقة ال 35.

وسجل اللاعب ريسيب نياز هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض، والذي جاء في الدقيقة ال62 من زمن المباراة.

مصطفى محمد وأهدافه مع غلطة سراي

وخاض المهاجم المصري مصطفى محمد 15 مباراة هي حصيلة مشاركة مصطفى مع جلطة سراي للموسم الحالي، حيث سجل من خلالها سبعة أهداف، منها 4 في أول أربع مباريات على التوالي، ليصبح أول مهاجم مصري يسجل هذا العدد تواليًا.

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فيما سجل المهاجم مصطفى هدفين في مباراة واحدة أمام أرزوروم سبور في الجولة الـ 27 من الدوري التركي الممتاز

تألق مصطفى محمد مع غلطة سراي

وقد تألق مصطفى محمد مع فريقه غلطة سراي منذ قدومه إلى النادي التركي، والذي أقنع المدير الفني للفريق غلطة سراي “فاتح تريم”، لشرائه نهائيًا من نادي الزمالك المصري، قبل نهاية فترة الإعارة، التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

ترتيب الدوري التركي

ويحتل فريق بشكتاش في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة، يليه في وصافة الترتيب والمركز الثاني فريق فنزبخشة برصيد 79 نقطة.

وجاء فريق غلطة سراي في وصافة الترتيب متساويًا بنفس النقاط مع المتصدر فريق بشتكاش، أما في المركز الثالث آتى فريق فنزبخشة برصيد 79 نقطة.

ترتيب هاتاي وألانيا سبور

وقد جاء في المركز الرابع من ترتيب الدوري التركي فريق طرابزون سبور برصيد 68 نقطة، يليه فريق سيفاسبور برصيد 62 نقطة في المركز الخامس من الترتيب من الدوري الممتاز.

وفي سادس الترتيب فريق هاتاي سبور برصيد 61 نقطة، بينما فريق ألانيا سبور احتل المركز السابع من الترتيب برصيد 57 نقطة.

وجاء في المركز الثامن فريق فاتح كارا جومروك بنفس النقاط مع فريق ألانيا سبور، لكن في تاسع الترتيب غازي عنتاب برصيد 55 نقطة، أما في المركز العاشر فقد جاء فريق جوزتيبي برصيد 51 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

هدافو الدوري التركي

ويتصدر اللاعب الغابوني “رون بوبيندزا” هاتاي سبور صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 22 هدفًا، يليه اللاعب الكندي “سايل لارين” المهاجم في صفوف فريق بشكتاش برصيد 19 هدفًا.

بينما جاء السنغالي “مامي بيرام ديوف” اللاعب في فريق هاتاي سبور برصيد 18هدفًا، فيما جاء في رابع ترتيب هدافي الدوري “آدم بويوك” مع ييني مالاتياسبور برصيد 16 هدفًا.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع مهاجم فريق غازي عنتاب “ألكساندرو مكسيم” برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع اللاعب فينسنت أبوبكر مهاجم فريق بشكتاش، وكذلك محمد دمير مع فريق غازي عنتاب بنفس رصيد الأهداف.

أما في المركز الخامس من الترتيب فقد جاء اللاعب “هوغو رودليغا” مع فريق دنيزلي سبور برصيد 14 هدفًا خلال منافسات الدوري التركي للموسم الجاري 2020-2021.

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