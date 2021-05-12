بالصور والفيديو: المغربي “حكيم زياش” يقود مبادرة خيرية من أجل إنقاذ طفلة تركية

ظهر اللاعب الدولي المغربي والمهاجم في فريق تشيلسي الإنجليزي “حكيم زياش” 28 عامًا، في بث مباشر عبر منصة الانستغرام برفقة عدد من النجوم منتخب بلاده.

وهم نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي، وزكرياء لبيض لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

حكيم زياش وبيع قميصه

وعرض اللاعب حيك زياش برفقة قمصانهم للبيع، في مبادرة وحملة للتبرعات التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، بمشاركة عدد من مشاهير ونجوم كرة القدم المغربية.

Ziyech, Amrabat, et Labyad 🇲🇦 ont participé à un live Insta hier soir. Ils en ont profité pour partager du Coran (Amrabat en a même récité) et lever des fonds pour une jeune turque atteinte d’une grave maladie. Ils ont aussi exprimé leur soutien en faveur de la Palestine 🇵🇸. pic.twitter.com/l7L3iguwuO — MocroSoccer ۞ (@MocroSoccer) May 11, 2021

وقد تبرع زياش من خلال المشاركة في حملة التبرع الواسعة وعرض قميصه في تلك المبادرة للبيع، وكذلك الإسهام بشكل مباشر عبر الموقع الرسمي الذي تم تخصيصه من أجل تقديم الدعم لطفلة تركية.

حكيم زياش وحال أهل فلسطين

وشهد حملة التبرعات والبث المباشر، الذي بدأ بقيام اللاعب المغربي نور الدين أمرابط بتلاوة القرآن الكريم، وكذلك التعريف على أنفسهم.

كما تحديث مع زملائه السابقين في منتخب “أسود الأطلس” في المنتخب عن المعاناة التي يعيشها حاليًا الشعب الفلسطيني.

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وقد سبق لنجم فريق تشيلسي الإنجليزي زياش، قيادة العديد من الحملات والمبادرات الخيرية، وكذلك تخصيص قمصانه للبيع من أجل التبرع به للعديد من الحالات التي بحاجة إلى الدعم والمساندة.

Amrabat : "Hakim, t'es régulièrement en contact avec Vahid?"

Ziyech : "Qui ca?"

Amrabat : "L'entraîneur du Maroc"

Ziyech : "Il ne parle pas anglais frère. Juste le français. Et c'est pas le français que tu crois, un français hyper compliqué à comprendre. La communication est – pic.twitter.com/ZqXCjK3GZv — Moh 🇲🇦 Casaoui (@Moh_Marokko) May 11, 2021

فيما شارك العديد من نجوم ومشاهير كرة القدم التعاطف والدعم لأهل فلسطين والقدس من خلال مشاركتهم للصور والتغريدات الداعمة والمساندة لهم ، جاءت عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تشيلسي وحكيم زياش

ويتألق المغربي زياش مع فريق تشيلسي “البلوز” من خلال تسجيله العديد من الأهداف على صعيد الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، بعد الناجح برفقة فريقه من الوصول إلى نهائي البطولة لملاقاة نظيره مانشستر سيتي.

آخر 4 أهداف لـ حكيم زياش بقميص تشيلسي🇲🇦🔥 ⚽أتليتكو مدريد

⚽شيفيلد

⚽مانشستر سيتي

⚽مانشستر سيتي pic.twitter.com/CGja2Mg34O — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 8, 2021

على الرغم من قلة المشاركات التي يشارك بها النجم المغربي زياش مع الفريق الإنجليزي في كافة المسابقات على الصعيدي المحلي والقارية الأوروبية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستسر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

وجاء فريق وست هام في خامس الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 57 نقطة.

حكيم زياش في بث مباشر عبر انستجرام يطالب بتبرعات لـ فلسطين. 🇵🇸♥️ pic.twitter.com/z2SOCYaMeo — #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) May 11, 2021

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 56 نقطة، وجاء في المركز الثامن فريق أرسنال برصيد 55 نقطة.

ويأتي فريق إيفرتون في المركز التاسع برصيد 55 نقطة متساويًا بعدد النقاط مع فريق أرسنال، أما في المركز العاشر جاء فريق ليذر يونايتد 48 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا خلال الموسم الحالي.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد.

ترتيب المهاجم سون وليون في الدوري

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 17 هدفًا، متساويًا بذلك مع البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس عدد الأهداف في المركز الرابع.

فخر المغرب والعرب🧡

حكيم زياش نورالدين مرابط وزكريا الأبيض😍

حالياً في بث مباشر على إنستغرام بهدف جمع التبرعات لأجل فلسطين… — ⚽️الكروي عبد الرحمن🦁FPL🔴 (@FPL_Bayern) May 11, 2021

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري .

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