عقوبة قاسية على “شيكابالا” بعد لقطته الغير اللائقة اتجاه جماهير الأهلي المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقرار العقوبة على قائد فريق الزمالك محمود عبد الرزاق “شيكابالا”، بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية بلغت 50 ألف جنيه مصري، نتيجة تصرفه الغير اللائق خلال لقاء قمة الديربي بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي.

الاتحاد المصري وشيكابالا

وقال الاتحاد المصري في بيان صحفي له، أنه وقع عقوبة على لاعب فريق الزمالك “شيكابالا” بالإيقاف لمباراتين وغرامة ماليه بحقه بلغت نحو 50 ألف جينه.

🔴 غرامات مالية على الأهلي والزمالك وايقاف شيكابالا مباراتين..⬇️⬇️ pic.twitter.com/Inn6H2CFLV — EFA.eg (@EFA) May 11, 2021

ووقعت أيضًا غرامة مالية على نادي الأهلي المصري لغت قيمتها 50 ألف جنيه بسبب نزول أعضاء الجهاز للفريق وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالًا بإحراز الهدف، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني.

وفرض الاتحاد المصري لكرة القدم، 20 ألف أخرى على مدرب فريق الأهلي الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة بين الفريقين.

الزمالك والعقوبة

وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فرضه الغرامة المالية التي بلغت 50 ألف جنيه على نادي الزمالك، نتيجة نزول الجهاز الفني للفريق وبعض البدلاء إلى أرضية الملعب احتفالًا بإحراز الهدف، و50 ألف أخرى للاعتراض الجماعي على الجهاز الفني لفريق الزمالك.

يابني والله كل الناس بتحب شيكابالا، أنت بس اللي مُعقد pic.twitter.com/oGuJOpKGg5 — Ehab elbanna🇦🇹🇦🇹 (@Ehabelbanna10) May 11, 2021

شيكابالا وتفاصيل الحادثة

وكان قائد فريق الزمالك المصري “شيكابالا”، قد استفز جماهير الأهلي المصري بعد الهتافات ضده خلال مباراة قمة الديربي المصري في ال26 من الدوري الممتاز.

خالد الغندور 🎙

💬 المدافعين عن المثل والاخلاق يقولون عيب اللي شيكابالا عمله دا، وهل يحق لاتحاد الكرة أن يوقف شيكابالا مباراتين؟ وتم إيقاقه بناء على ايه؟! كده اتحاد الكرة مع العنصرية pic.twitter.com/p1PpG6WD7l — kora11.com (@kora11) May 12, 2021

ورد اللاعب على ذلك برفع الحذاء الذي كان يرتديه في وجه الجماهير في لقطة غير لائقة التي تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شيكابالا والاستبدال

وبدأت تلك المناوشات بين قائد فريق الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أثناء استبدال اللاعب وخروجه من أرضية الملعب مع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة.

فيديو يؤكد إن جمهور الأهلي مشتمش شيكابالا وهو خارج من الملعب واستغرابهم للعبط اللي عمله.. فعلًا عبيط وبتاع لقطة pic.twitter.com/lSSgMrBeMQ — Omar Shaker (@OmarrShaker) May 11, 2021

وقام عدد من جماهير الأهلي الموجودة على المدرجات بتوجيه عدد من عبارات الاستهجان للاعب “شيكابالا” الذي تصرف بلقطة غير لائقة.

الشناوي والتصدي لكرة شيكابالا

وتصدى حارس مرمى فريق الأهلي المصري محمد الشناوي لكرة محمود عبد الرزاق “شيكابالا”، بهدفه المعتاد الذي سجله في دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن من مراوغة لاعبين اثنين والتسديد بالقدم اليسرى، وأبعدها ببراعة عن مرمى شباك الأهلي.

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وقد منع بذلك من تسجيل الهدف المشابه له في دوري أبطال أفريقيا، الذي جمع فريق الأهلي مع منافسه الزمالك المصري الموسم الماضي الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل في صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 45 نقطة بعد تعادله الأخير مع غريمه التقليدي الأهلي المصري، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

شي.. شي.. شيكابالا 🔥🏹

لمسات وأهداف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك.. معانا النهاردة في فقرة #زووم_على_WATCHiT pic.twitter.com/M8pYUV0IM1 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 6, 2021

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

بيراميدز والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب بيراميدز برصيد 34 نقطة، يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 33 نقطة.

صعود سيراميكا كيلو باترا وتراجع سموحة

وفي المركز الخامس فريق سموحة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس سيراميكا كيلو باترا برصيد 30 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع المركزين السادس والسابع فريق سموحة والاتحاد السكندري.

"لحماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين".. #شيكابالا يعلن تحركه قضائيًا ضد المتجاوزين في حقه بالملاعب pic.twitter.com/x8saFGFdAE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 12, 2021

يليه في المركز الثامن فريق إنبي برصيد 28 نقطة، متساويًا مع فريق إنبي بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب جاء فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة.

هدافو الدوري المصري

ويتربع على صدارة هدافي الدوري المصري عمر كمال اللاعب في صفوف فريق المصري البورسعيدي برصيد 10 أهداف.

متساويًا مع كلاً من: أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا وأحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش، وأشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري.

بينما جاء في المركز الخامس من الترتيب اللاعب عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، وكذلك محمد شريف لاعب فريق الأهلي المصري خلال منافسات الدوري المصري لهذا الموسم.

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