وسيم يوسف يدعم إسرائيل ويهاجم حماس وحفيظ دراجي يحمد الله أنه ليس محسوبا على الأردن

فجر الداعية المجنس إماراتيا ـ الأردني الأصل ـ وسيم يوسف، موجة غضب واسعة بني متابعيه بعد مهاجمته حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ودعمه المبطن للاحتلال الغاشم ضد الفلسطينيين.

وسيم يوسف يساند إسرائيل ويهاجم حماس

وكتب وسيم يوسف تغريدة يهاجم فيها حركة حماس وقال بحسب ما رصدته (وطن):(تطلق حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟)

تطلق #حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى #حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟

جعلتم #غزة مقبرة للأبرياء و الأطفال! أذيتم #مصر و #سيناء أحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، شتمتم جميع الدول لم تحترموا أحداً، لم ترحموا طفلا ولاشيخا في #غزة #الإخوان_المسلمون وباء pic.twitter.com/daZV6a6sQb — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 11, 2021

وتابع مزاعمه وافتراءاته ضد حماس دون توجيه حتى مجرد انتقاد للاحتلال:(جعلتم غزة مقبرة للأبرياء و الأطفال! أذيتم مصر وسيناء أحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، شتمتم جميع الدول لم تحترموا أحداً، لم ترحموا طفلا ولاشيخا في غزة الإخوان المسلمون وباء)

حفيظ دراجي يخرس وسيم يوسف

وأثارت تغريدة الداعية الإماراتي المجنس والمقرب من ولي عهد ابوظبي موجة جدل واسعة، بين النشطاء الذين استنكروا دعمه للاحتلال ومهاجمته الفلسطينيين.

وهاجمه المعلق الرياضي الجزائري الشهير والمذيع بشبكة قنوات (بي إن سبورت) حفيظ دراجي، قائلا:(أكثر ما يؤلمني انك محسوب على الدعاة، لكن الحمد لله انك لست محسوبا لا على الاردن ولا على الإمارات، بل على الدجالين الذين يفسرون الأحلام على الهواء الشيوخ مقابل بضعة دراهم.)

أكثر ما يؤلمني انك محسوب على الدعاة، لكن الحمد لله انك لست محسوبا لا على الاردن ولا على الإمارات ، بل على الدجالين الذين يفسرون الأحلام على الهواء الشيوخ مقابل بضعة دراهم. للأسف انت لا تساوي جزمة أصغر طفل فلسطيني، سيكون مصيرك مزبلة التاريخ في الدنيا ونار جهنم في الآخرة بإذن الله — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 11, 2021

وتابع:(للأسف انت لا تساوي جزمة أصغر طفل فلسطيني، سيكون مصيرك مزبلة التاريخ في الدنيا ونار جهنم في الآخرة بإذن الله)

وسخر منه قتيبة ياسين بقوله:(أسألك بالله أنت وأفخاي ما عاملين مجموعة؟لأنو نفس التغريدات!)

أسألك بالله أنت وأفخاي ما عاملين مجموعة؟

لأنو نفس التغريدات! — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 11, 2021

بينما كتبت المعارضة السعودية علياء أبوتايه الحويطي:(انت خليك في البوذا والمثليين وعباده الأصنام، اترك حماس ورجلها وامه الإسلام لست بند ولاكفو! وتعرف انك منبوذ عربياً واسلامياً ، لست منا ولايعزز لك الا صهاينه تشبهك.)

انت خليك في البوذا والمثليين وعباده الأصنام، اترك حماس ورجلها وامه الإسلام لست بند ولاكفو! وتعرف انك منبوذ عربياً واسلامياً ، لست منا ولايعزز لك الا صهاينه تشبهك. — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) May 11, 2021

وهاجمته كذلك المذيعة بقناة (الجزيرة) آنيا الأفندي:(هل تعلم أن كورونا أرحم من أمثالك؟)

هل تعلم أن كورونا أرحم من أمثالك ؟ 😷 — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) May 11, 2021

حماس تمطر تل أبيب بالصواريخ

هذا وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحرك حماس في بيان لها مساء اليوم، الثلاثاء، عن توجيه ضربة صاروخية عنيفة لمدينة تل أبيب، ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فيما اعلنت وسائل اعلام عبرية مقتل واصابة مستوطنين جراء القصف.

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وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب رصدته (وطن): (الآن وتنفيذا لوعدنا كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر الى تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية).

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، توعد في وقت سابق اليوم بأن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصفت إسرائيل الأبراج المدنية في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة: (إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان.)

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن والبلدات الإسرائيلية، ردا على استمرار قصف غزة الذي أدى الى مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة، وفي آخر تحديث عند الساعة 5:25 مساء، إنه تم تسجيل 28 شهيدا بينهم 10 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 152 مواطنين بجروح مختلفة.

هذا ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 28 شهيداً، بينما كثفت إسرائيل هجماتها، واستهدفت مواقع جديدة في القطاع.

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