نسرين طافش تنهار من البكاء بسبب ما حدث لمنزل عائلتها في فلسطين تزامناً مع أحداث الأقصى!

تزامناً مع المواجهات التي يشهدها حي (الشيخ جراح) في مدينة القدس بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بالكشف عن منزل والدها وأجدادها في فلسطين.

نسرين طافش: (حولوا منزلنا إلى فندق)

ونشر نسرين طافش فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، لمنزل عائلتها في مدينة صفد، والذي تم تهجيرهم منها قسراً.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو بالقول: (الفيديو هذا لبيت جدي محمد طافش، وستي زينب حديد، وبيت بابا يوسف طافش في مدينة صفد، حيث تم تهجير والدي و عمره 7 سنين وتهجير أهله منه، وأخذوه بغير حق).

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وكشفت نسرين طافش مصير منزل عائلتها بعد الاستيلاء عليه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: (تم تحويله لأوتيل ومقهى، حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها على الحيطان، وشجرة الزيتون في نص الدار بتشهد من هم أصحاب البيت الحقيقيون).

بكاء نسرين طافش بسبب القدس

هذا وكشفت نسرين طافش أن الفيديو جعلها تبكي، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها مدينة القدس، مضيفة: (أبكاني بكاءً مريرًا لأن التاريخ، اليوم، عم بيكرر نفسه أمام صمت العالم، وبكره آلام الناس بتنتسى، والبيوت بتصير أوتيلات، وكافتيريات، والحياة تعود طبيعية وكأن شيئا لم يكن، ولست من أنصار الصراعات، والحروب، لأنها لا تؤدي إلا إلى الهاوية، وثقافة العنف ما بتولد إلا العنف، وثقافة الكراهية ما بتولد إلا الكراهية، لكن الظلم إحساس بشع)

وختمت: (لطالما كنت مع المحبة، والسلام، والأمل إنه أهل هذه الأرض إللي فيها حاليًا ينعمون بالسلام والأمان، الله يرفع الظلم عنهم، ويرجّع الحق لأصحابه، يا ريت كنت بقدر أعمل أكثر من هيك لأساعد أهلنا بحي الشيخ جراح في القدس الطهور قلب العرب جميعًا، شكرًا عمو أيمن على الفيديو، أنقذوا حي الشيخ جراح).

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فنانون يتضامنون مع القدس

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا تضامنها مع الفلسطينيين، وكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على (تويتر): (ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة).

ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة — Elissa (@elissakh) May 9, 2021

كذلك فعلت مواطنتها الفنانة نوال الزغبي، والتي اكتفت بالقول في تغريدتها (مات الضمير)، مرفقةً إياها بهاشتاج (فلسطين تنتفض، فلسطين قضية أمة).

وكان الفنان السوري ناصيف زيتون من أول المتضامنين مع فلسطين، فنشر صورة كاريكاتير مؤثر يعكس صورة الأحداث، وعلق: (اهلنا و ناسنا و احبابنا في فلسطين الله ينصركم و يكون معكم).

اهلنا و ناسنا و احبابنا في فلسطين الله ينصركم و يكون معكم 🤍#فلسطين_تنتفض #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/7qhOk6mKed — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) May 8, 2021

ولم يقتصر التضامن مع القدس على الفنانين العرب، فقد نشرت الفنانة البريطانية الشهيرة دوا ليبا عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام) صورة تعبيرية وجهت خلالها رسالة إلى متابعيها البالغ عددهم أكثر من 65 مليون شخص، تطالب فيها بدعم فيها القدس والشعب الفلسطيني، وتطالب فيها المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حى الشيخ جراح.

كذلك فعلت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، ونشرت صورة للحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيدة فلسطينية.

وكتبت بيلا في تعليقها على الصورة: (تخيل لو هذه أمك؟).

بيلا حديد تدعم الفلسطينيين عبر انستغرام: "تخيل لو كانت هذه أمك". pic.twitter.com/Idkhj7FcSY — Screen Mix (@ScreenMix) May 10, 2021

كما أعادت بيلا في سلسلة من القصص في عبر حسابها على (انستجرام) نشر ومشاركة محتوى يشرح سلسلة الأحداث الأخيرة التي وقعت في حي الشيخ جراح في القدس بالتفصيل.

محمد هنيدي: العالم ساكت ومتجاهل

وكان الفنان المصري محمد هنيدي أول من أعلن عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ودعا إلى الوقوف معهم وإيصال صوتهم إلى العالم كله.

وشارك محمد هنيدي عدة تغريدات ومنشورات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت أولها صورة لشاب فلسطيني يبتسم أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

وعلق محمد هنيدي على الصورة: (وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله، أنقذوا حي الشيخ الجراح).

وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/WsBg6fB0dl — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2021

(سنرسل أصواتكم للعالم)

كما نشر محمد هنيدي نفس الصورة مرة أخرى، وصورة لشاب آخر أيضاً، وأرفقها بتعليق: (في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم، أنقذوا حي الشيخ الجراح).

وأشاد الناشطون بموقف محمد هنيدي ودعمه لأهالي القدس المحتلة، وقارنوا بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان الذي كانت صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام قد أثارت ضجة كبيرة في ديسمبر الماضي، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي، صورة أظهرتهما يعانقان بعضهما.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح الإثنين المسجد الأقصى في القدس المحتلة، الأمر الذي فجر مواجهات هي الأعنف منذ الاحداث الأخيرة، ما ادى لاصابة حولي 400 مصلّ.

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