شبح الرحيل يلاحقهم .. يوفنتوس يحسم مصير مدربه بيرلو والنجم رونالدو

بات وسائل الإعلام الإيطالية تتحدث بشكل كبير حول مصير مدرب فريق يوفنتوس بيرلو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحديث عن قرب رحيلهم عن السيدة العجوز.

جاء ذلك تلك التقارير بعد النتائج السيئة الذي يمر به الفريق خلال الموسم الجاري في الدوري المحلي والخروج من دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

بيرلو والبقاء مع يوفنتوس

قال نائب رئيس فريق يوفنتوس التشيكي “بافيل نيدفيد” في حوار صحفي عبر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن مدرب المدير الفني لفريق السيدة العجوز ” أندريا بيرلو” 41 عامًا والنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 35 عامًا مستمران مع الفريق الموسم المقبل.

– المستقبل؟ 🎙️ بيرلو : "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، نحن الآن نركز على المباريات المتبقية لنا، يمكننا الحديث عن الأمور الأخرى في وقت لاحق" — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) May 8, 2021

وأردف نيدفيد، قائلاً: أنا متأكد من أن بيرلو ورونالدو في يوفنتوس الإيطالي”، جاء تصريحه بعد الخروج من مركز تدريب فريق يوفنتوس، مضيفاً، ” هناك الصعوبات وهذا أمر طبيعي، لكننا سنقاتل حتى النهاية”.

تقارير صحفية واعتزام يوفنتوس

وقد تحدثت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، عن اعتزام فريق يوفنتوس الإيطالي إقالة المدرب الإيطالي بيرلو، بعد الخسارة الأخير التي تعرض لها الفريق أمام فريق الميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة دون رد.

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وكذلك الأداء السيئ الذي يمر به النجم البرتغالي رونالدو خلال الموسم الحالي على صعيد نتائج فريق يوفنتوس في الدوري المحلي والمؤشرات التي ستفقده التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

بيرلو والإقالة من يوفنتوس

وفي ذات السياق قال مدرب الفريق الإيطالي في تصريح له عبر شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، قائلاً: ” أستقيل؟ لا، لقد توليت هذا المنصب بالكثير من الحماس، هناك صعوبات في فريقي ولكنني مستمر في العمل”.

أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس يؤكد أنه لا يفكر حاليا في الاستقالة#يوفنتوس 🇮🇹 pic.twitter.com/gxfr97q7Q8 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 9, 2021

وأكمل بيرلو، “أعتقد أنني أستطيع الأداء بشكل أفضل وأستطيع الخروج من هذا الموقف مع الفريق، يجب المضي قدمًا، سأواصل عملي طوال فترة السماح لي بذلك”.

وختم المدرب الإيطالي حديثه، “لقد بدأنا في الواقع بشكل جيد في مباراة ميلان، لكننا تراجعنا وهذه النتيجة النهائية من الصعب تفسير ذلك الآن، وهناك الكثير من الأمور التي لم تعمل”.

يوفنتوس وفقد اللقب التاسع

وقد فشل فريق يوفنتوس الإيطالي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بعد الهيمنة عليها في المواسم التسع الماضية على التوالي.

بيرلو في ( المؤتمر الصحفي):

يتمتع كريستيانو رونالدو بعلاقة جيدة مع جميع الموظفين ، لذلك يُنظر إلى العناق الأخير على أنه اتحاد للمجموعة بأكملها. نركز جميعًا على الهدف وكان العناق مهمًا. بعد الكثير من الانتقادات ، رد كريستيانو على أرض الملعب pic.twitter.com/TVSwNBW9gc — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) May 8, 2021

إلى جانب الصعوبات الكبيرة التي تواجه فريق السيدة العجوز هذا الموسم في الوصول إلى المركز الرابع من ترتيب الدوري الممتاز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 85 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 72 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

الصراع بين الميلان ويوفنتوس

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 72 نقطة، متساويًا مع فريق أتالانتا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع من الترتيب احتل فريق نابولي برصيد 70 نقطة.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة برصيد 69 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 64 نقطة.

ترتيب سامبدوريا وفيرونا

ويأتي فريق روما برصيد 58 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 45 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا، وجاء في المركز الثاني المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا.

متساويًا بعدد الأهداف مع كلاً من: اللاعب الكولمبي لويس مورييل مع فريق أتالانتا، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم في صفوف فريق الانتر ميلان.

هدافي الدوري الايطالي الى الان :

🇵🇹 – الأسطورة كريستيانو رونالدو(27).

🇧🇪 – لوكاكو (21).

🇨🇴 – موريال (19).

🇳🇬 – نوانكو (19).

🇷🇸 – فالهوفيتش (19). pic.twitter.com/kPdH1LXYln — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) May 2, 2021

فيما جاء في المركز الثالث من جدول الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مع فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا، متساويًا بذلك مع لاعب الوسط النيجيري سيمون نوانكو في صفوف فريق كروتوني.

أما في المركز الرابع جاء اللاعب الإيطالي لورنزو إنسيني مع فريق نابولي برصيد 17 هدفًا، وفي خامس الترتيب المهاجم دومينيكو بيراردي مع فريق ساسولو برصيد 16 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

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