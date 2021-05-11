“شاهد” أهداف مباراة الأهلي والزمالك في ديربي الدوري المصري

تعادل حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام منافسه الزمالك في قمة الأسبوع ال 21 من الدوري المصري الممتاز، في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

هدف الأهلي في شباك الزمالك

وبدأت المباراة بالسيطرة والقوة على مجريات اللقاء من قبل لاعبي فريق الأهلى ومنافسه الزمالك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

جنرال التعليق: "نهايات مسلسلاتنا كلها مفاجأت وغير متوقعة زي نتيجة مباريات القمة اليوم"

تعادل #الاهلي_الزمالك ١/١ في #مباراة_القمة ١٢٢ 🦅🏹⚽️❤️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/vZPGMbqLkV — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 10, 2021

وقد جاء الهدف المقدم مع مجريات الشوط الثاني لفريق الأهلي المصري في الدقيقة ال73 عن طريق المهاجم المصري صلاح محسن، في هجمة مرتدة سريعة انفرد فيها اللاعب بالحارس ونجح في تسديدها على يمين مرمى الزمالك.

هدف الزمالك وتقليص الفارق مع الأهلي

وأحرز فريق الزمالك المصري هدف التعادل وتقليص الفارق مع منافسه الأهلي المصري عن طريق لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة ال80، لينتهي قمة الديربي بين المنافسين بالتعادل الإيجابي.

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تشكيلة فريق الأهلي في مواجهة الزمالك

ودخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا المباراة أمام منافسه الزمالك المصري بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع لعب كلاً من: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

📸|لقطات من مباراة فريقنا اليوم أمام الزمالك والتي حافظ خلالها الأهلي على تفوقه في مواجهات الفريقين بشهر رمضان المبارك 🌙🦅🔥#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/iNF4aMvYDT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2021

أما مركز خط الوسط آتى كلاً من: وأليو ديانج، وعمرو السولية، محمد مجدي قفشة، كوكا، أكرم.

بينما لعب في خط هجوم ثلاثي الفريق: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.

وغاب عن المواجهة لاعب الظهير الأيسر في الفريق المدافع التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق الزمالك أمام الأهلي

ولعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون” 50 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الأهلي المصري، كان في حراسة المرمى محمد عواد.

لقطة اليوم | صلاح محسن يسجل في شباك الزمالك 📸🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/jpyzPp9Pc7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، أحمد فتوح.

بينما في خط الوسط، لعب كلاً من اللاعبين، فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أما في خط هجوم الفريق في التشكيلة كلاً من: يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، حميد أحداد.

سيد عبد الحفيظ والأهلي

وقال المدير الرياضي للكرة في نادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ في تصريح له نشر على الحساب الرسمي للفريق.

سيد عبد الحفيظ 🗣

💬"أغلقنا صفحة مباراة القمة.. ونركز في مواجهة صن داونز التي ستكون صعبة"🦅 pic.twitter.com/gguQalQIB6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2021

قائلاً: ” كنا نسعى لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل تقليل الفارق، ولكن المميز في المباراة والمواجهات المباشرة في صالحنا وقد نحتاج لها في الجولات القادمة”.

وأردف عبد الحفيظ، ” الدوري ما زال بها الكثير من المباريات، ولكن من الأفضل ان نغلق صفحة الدوري حاليًا”.

الأهلي ودوري أبطال أفريقيا

واستكمل عبد الحفيظ، ” علينا الآن التركيز على المواجهات القادمة في مواجهات أبطال أفريقيا والتفكير في مواجهتي صن دوانز يوم الخميس القادم، سندخل في معسكر تدريب مغلق قبل مواجهة الذهاب السبت المقبل، واعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية”.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 45 نقطة بعد تحقيقه الفوز على فريق سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب بيراميدز برصيد 34 نقطة، يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 33 نقطة.

صعود سيراميكا كيلو باترا وتراجع سموحة

وفي المركز الخامس سيراميكا كيلو باترا برصيد 30 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز السادس الاتحاد السكندري وكذلك غزل المحلة الذي يحتل المركز السابع بنفس النقاط.

يليه في المركز الثامن فريق سموحة برصيد 28 نقطة، متساويًا مع فريق إنبي بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب جاء فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة.

هدافو الدوري المصري

ويتربع على صدارة هدافي الدوري المصري عمر كمال اللاعب في صفوف فريق المصري البورسعيدي برصيد 10 أهداف.

متساويًا مع كلاً من: أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا وأحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش، وأشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري.

مباريات قليلة تفصل قائدنا عن الوصول للمباراة رقم ٣٠٠ مع نادي الزمالك، وخلال تلك الفترة لم ينجح أحدهم في فهم وفك شفرة سحر شيكابالا. ✨ مازال للقصة فصول أخرى، ومازال للسحر بقية. @Shikabala 🎩 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا_واخيرًا pic.twitter.com/qYsTxH9mZr — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 10, 2021

بينما جاء في المركز الخامس من الترتيب اللاعب عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، وكذلك محمد شريف لاعب فريق الأهلي المصري خلال منافسات الدوري المصري لهذا الموسم.

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