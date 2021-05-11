أول فنانة لم يتحرش بها .. رامز جلال يهين رحاب الجمل وما قاله عنها قاسٍ جدا!

وقعت الفنانة المصرية رحاب الجمل ضحية الحلقة 28 من برنامج المقالب (رامز عقله طار) على قناة MBC مصر.

رامز جلال عن رحاب الجمل: (لسانك طويل)

ولم يتحرش رامز جلال في المقدمة كعادته مع فنانات أخريات، برحاب الجمل، بل استمر في شتمها وانتقادها بطريقة مثيرة للجدل.

وقال رامز جلال قبل مواجهة رحاب في لعبة (هوب دروب): (رنجة الشاشة وطرشي الفن، برنجانة من قعر برطمان الفن، عندها خدين منجداهم، عايزة قلمين على الخدين، صاحبة أطول لسان، وبتفطر معسل قص).

وتابع رامز جلال جلد رحاب: (لسانك طويل وغاوية شتيمة وسباب..طبعك عنيف ومودك قلاب .. ليه يا رحابِ، بتقطعي في صحابك شكاوى ومشاكل وقضايا ومحاضر كده مش هيبقالك احباب معقول).

لسانك طويل وغاوية شتيمة وسباب!

طبعك عنيف ومودك قلاب .. ليه يا رحابِ!! مقدمة رحاب الجمل في #رامز_عقله_طار #رامز_جلال pic.twitter.com/GGnQwUv4YK — Ramez Galal (@ramezgalal) May 10, 2021

ووجه رامز جلال نصيحة لرحاب قائلاً: (خلي ظهور نادر وكلامك قليل واتعلمي من عمرو دياب واخدة بالك يا رحاب.. أنا بقى هدوقك كل أنواع العذاب).

رحاب الجمل تعتدي بالضرب على رامز جلال

وتعرضت رحاب للعديد من طلقات رامز جلال في إحدى الفقرات، واعتقدت أن لاعبا من فريقها هو الذي يضربها، فحذرته قائلة: (حاهبدك بالبندقية على دماغك).

وسيطرت حالة الخوف والرعب علي رحاب، خلال تواجدها في الكبسولة ودخلت في نوبة صراخ خوفًا علي حياتها، مرددة: (الله أكبر)

واستمرت رحاب بالدعاء قائلة: (أعوذ بالله من شر ما خلق..أعوذ بالله من الشيطان الرجيم..الله أكبر..يارب).

وعقب خروج رحاب من حمام السباحة، تفاجأت برامز جلال، يكشف عن هويته، لتقوم بالاعتداء عليه بالضرب وشتمه بألفاظ خارجة تم إخفاءها من قبل إدارة البرنامج.

(يابرص)

هذا وقد رفضت رحاب الجمل تجريح رامز جلال لها خلال المقدمة، وقامت بالرد عليه عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك).

وكتبت رحاب الجمل: (أنا طرشي الوسط الفني يا برص.. انت مقالبك فيها جنان لكن انا مقالبي فيها غباوة لازم اردلك المقلب انت وفريق الاعداد اللي عاملين اصحابي وسلموني).

وعلى إثر الهجوم عليها من قبل جمهور رامز جلال بسبب وصفه بـ(البرص)، قامت رحاب الجمل باستبدال الكلمة بـ(المجنون).

أزمة رحاب الجمل والممثل السكران

وجاء حديث رامز جلال عن رحاب بهذه الطريقة على خلفية أزمتها السابقة مع الفنان المصري باسم سمرة.

حيث فضحت رحاب الجمل حينها باسم سمرة وقالت إنه تعاطى الحشيش، أثناء (بروفة) أحد الأفلام الجديدة، وكتبت منشورًا بعنوان (الممثل السكران).

وقالت: (الممثل السكران .. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغنٍ شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب).

( أنا هربيك)

وأضافت: (لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب).

وقالت الفنانة في حينها: (المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك).

وكشفت رحاب الجمل كواليس الواقعة قائلة: (كنا قاعدين فوجئنا بباسم سمرة داخل علينا وغضبان جدًا وماكنش في وعيه، وشتم كل فريق العمل والممثلين، من غير أي سبب).

وأكملت: (سمعت منه كم ألفاظ خادشة للحياء، وتجاوزات عمري ما سمعتها في حياتي)

وقالت: (أول مرة أتعرض لموقف زي ده.. أنا أخدت الشنطة وجريت، ماكنتش عارفة هوصل لعربيتي إزاي وأمشي من المكان.. أنا لحد دلوقتي عمالة اترعش)

النقابة تتوعد الممثل السكران

وفي ذلك الوقت، قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي إنه طلب من الفنانة رحاب الجمل كتابة مُذكرة وتوجيهها إلى النقابة في أقرب وقت بشأن التحقيق فيها.

وتوعد أشرف زكي بأن النقابة لن تتهاون تجاه أي مُخطئ، مضيفاً: (لا أحد فوق القانون).

وأكد أنه سيتم الاطلاع على الأزمة كاملة والاستماع إلى أقوال رحاب الجمل، فور تقديمها مُذكرة بشكلٍ رسمي.

وأشار إلى أن أزمات الفنانين تُناقش وتُحل داخل أروقة النقابة وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لكنه عقد لاحقاً جلسة صلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل، في منزله لاحتواء الخلاف، وقدم الثنائي حينها اعتذارهما لأشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية، وأكدا أن ما حدث كان سوء تفاهم ليس إلا، وأن هناك تكبير للقصة.

جلسة صلح بين باسم سمرة و رحاب الجمل بعد ازمة الحشيش اثناء البروفة .. pic.twitter.com/e3AmgrIn6I — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 10, 2021

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