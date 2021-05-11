المقاومة في غزة تفعل ما لم يجرؤ أي حاكم عربي على فعله في 5 دقائق فقط (شاهد)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، توجيه الضربة الصاروخية الأكبر على مدينتي عسقلان واسدود المحتلتين والقريبتين من الحدود الشمالية للقطاع.

المقاومة ورشقات صاروخية

وقالت كتائب القسام، في بيان لها، إن ذلك يأتي رداً على استمرار العدو في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة.

وفي السياق، قال الناطق باسم الكتائب، أبو عبيدة، إنه وفي ضربة صاروخية هي الأكبر من نوعها استهدفت كتائب القسام ظهر الثلاثاء، أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال همس دقائق، مضيفاً: “لا زال في جعبتنا الكثير”.

#عاجل أبو عبــ ــيـــ ـدة: في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القـ ـســ. ـام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير. — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو وصور رصدتها “وطن” لحظات اطلاق المقاومة الفلسطينية للرشقات الصاروخية المكثفة على البلدات المحتلة.

📸مشاهد جديدة من مدينة اسدود عقب تعرضها لرشقة صاروخية هي الأكبر حتى الان حبسما اعلنت #كتائب_القسام .#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم pic.twitter.com/J8lxsjSnNl — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021

إصابة مباشرة

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام عبرية، إصابة منزل بشكل مباشر في اسدود جراء سقوط صاروخ عليه أطلق من قطاع غزة.

عاجل مصادر عبرية اصابة منزل بشكل مباشر في اسدود عقب اطلاق رشقات صاروخية من غزة pic.twitter.com/KPPx0tNKy7 — Loay Abu Ahmad (@LoayAbuAhmad1) May 11, 2021

وكانت كتائب القسام، أعلنت، بأن الاحتلال قصف هدفاً كان يتواجد فيه عدد من “مجاهديها في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان ويوجد لدينا شهداء ومفقودين”.

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وهددت الكتائب بأنه إذا “كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً”.

وفي السياق، أفادت قناة (كان)، بأن أكثر من 60 صاروخا أطلقت دفعة واحدة من غزة نحو أسدود وعسقلان، خلفت حتى الأن خمس إصابات كحصيلة أولية وأضرارا في عدة مبان.

📸#كتائب_القسام تقول إنها وجهت ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لمدينتي #أسدود و #عسقلان ردا على جرائم الاحتلال .#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم في الفيديو تصاعد الدخان من منزل اسرائيلي في اسدود سقط عليه صاروخ اطلقته #المقاومة 👇 pic.twitter.com/7UtzPaEwVp — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021

استشهاد القادة

في السياق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد ثلاثة من عناصرها، في قصف إسرائيلي، استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، حصيلة لإجمالي عدد الشهداء والجرحى نتيجة قصف الاحتلال للقطاع، منذ مساء الأمس.

وقالت الصحة في بيان صحفي: إنه استشهد 26 مواطنًا بينهم 9 أطفال وسيدة، إضافة لتسجيل 122 إصابة بجراح مختلفة.

جيش الاحتلال

وفي السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جولة التصعيد الحالية ستستمر على الأرجح لعدة أيام على الأقل.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه “في الأيام القليلة المقبلة، ستشعر حماس بذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة لن يستغرق الأمر بضع دقائق، بل سيستغرق بضعة أيام”.

وأكد أن جيشه يستعد لمجموعة واسعة من الاحتمالات، بما في ذلك صراع أوسع مع عملية برية، وكذلك عودة عمليات الاغتيال لكبار قادة الفصائل الفلسطينية.

المقاومة ترد

وفي السياق، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور جميل عليان، إن من يقرأ الفعل الفلسطيني المبارك في هذه الأيام، يدرك تماماً أننا مقبلون على خير كثير لصالح مشروعنا الوطني، ولصالح خلق معادلات هامة تكون مقدمة لمرحلة عنوانها “يُخرِبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين”.

وأضاف عليان: “بالأمس كانت كل فلسطين مشتعلة من أقصاها لأقصاها، وكل الأطراف تدرك دورها وأدواتها في المثلث، الجليل، اللد، يافا، بئر السبع، وفي الأقصى وأزقة القدس، والمقاومة في غزة تنهض بمسؤولياتها الوطنية، وهي تتمتع بوعي عالٍ لتمنح أهلنا في القدس المحتلة روحاً جديدة من الثورة والمواجهة”.

ولفت عليان إلى أن هذا التكامل بين كل أدوات المقاومة والجغرافيا الفلسطينية، تؤكد أننا دخلنا مرحلة الحرب الشاملة على كل جبهات فلسطين وكافة الوسائل، وحتماً هذا الإنجاز الآتي والكبير يوضح عظمة شعبنا وقدرته وحتمية انتصارنا.

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