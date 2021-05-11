المقاومة تحرق عسقلان و(24) شهيداً في غزة بعد قصف شقة سكنية على رؤوس قاطنيها

تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، الامر الذي رفع عدد الشهداء إلى 24 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 إصابات.

المقاومة الفلسطينية تحرق عسقلان

المقاومة الفلسطينية شنت هجوما صاروخيا مكثفا على مدينة عسقلان المحتلة، أدى لإصابة 7 مستوطنين إسرائيليين، بعد ليلة عصيبة عاشها الفلسطينيين في القطاع جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية، أن 7 مستوطنين أصيبوا في عسقلان جراء إطلاق الصواريخ من القطاع، بينهم 2 بحالة متوسطة.

ردا على قصف الاحتلال شقة سكنية..

الرد بالمثل.. أضرار في مبنى بمدينة عسقلان عقب قصف كتائب القسـ،ـ،ـام لها قبل قليل pic.twitter.com/IPeplnfS24 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2021

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن صواريخ المقاومة أصابت ثلاثة مبان في مدينة عسقلان المحتلة.

صواريخ حماس تتسبب في اصابة ٤ افراد عائلة في اشكلون بعد سقوطها على مبنييْن في المدينة pic.twitter.com/Gi3pNDtaq9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 11, 2021

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في بيان مقتضب: “كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، ردا على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة”.

وأضافت مهددة: “وإذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيما”.

قصف شقة سكنية في قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة، فجر الثلاثاء عن ارتفاع عدد الشهداء الذي ارتقوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 24.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن من بين الشهداء 9 أطفال، وإحداهم أنثى في العاشرة من العمر.

وأضافت أن هناك 103 أشخاص أصيبوا بجراح مختلفة جراء القصف.

وكان آخر ضحايا الغارات الإسرائيلية، 3 فلسطينيين هم سكان منز في منطقة “غرب غزة”، بينهم سيدة، ورجل من ذوي الإعاقة، بحسب ناطق باسم جهاز الدفاع المدني.

#شاهد الدمار اثر قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب غزة، أسفر عن استشــ،،هاد 3 مواطنين بينهم سيدة "57 عامًا" ونجلها المقعد. pic.twitter.com/hDqWQUQNBG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2021

على الجانب الآخر، صفارات الإنذار في المستوطنات المتاخمة للقطاع لم تتوقف، إذ كان رد المقاومة الفلسطينية برشقات متواصلة من الصواريخ.

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رد المقاومة الفلسطينية تزامن مع تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية الذي أكد الاستمرار في إطلاق الصواريخ، ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى.

وأضاف هنية في تصريح له، فجر الثلاثاء، “لقد رسخت القدس ميزان قوى جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي، وإرادة شعبنا تنتصر”.

وشدد على أن “معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبّت غزة النداء”.

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