دخلت الخدمة لأول مرة .. ما هي صواريخ A120 التي قصفت بها كتائب القسام القدس!

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، “أن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس عصر أمس الاثنين، نُفذت بصواريخ من طراز A120.
وقالت كتائب القسام في بيان صدر عنها، إن “الصواريخ تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية، ويصل مداها إلى 120 كيلومترا”.
وذكرت أن حرف A نسبة إلى القائد رائد العطار، الذي اغتالته إسرائيل في حرب عام 2014.
وأضافت إن هذا النوع من الصواريخ يدخل الخدمة “بشكل معلن لأول مرة”.
كتائب القسام تنفذ الضربة الأكبر
وبينما يتواصل قصف المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية رداً على جرائم الاحتلال في القدس وغزة، أعلنت كتائب القسام انها وجهت الضربة الصاروخي الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان.
📸#كتائب_القسام تقول إنها وجهت ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لمدينتي #أسدود و #عسقلان ردا على جرائم الاحتلال .#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم
في الفيديو تصاعد الدخان من منزل اسرائيلي في اسدود سقط عليه صاروخ اطلقته #المقاومة 👇 pic.twitter.com/7UtzPaEwVp
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
وقالت الكتائب في بيان مقتصب ان هذا الهجوم جاء “رداً على استمرار العدو في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، والقادم أعظم بإذن الله”.
📸مشاهد جديدة من مدينة اسدود عقب تعرضها لرشقة صاروخية هي الأكبر حتى الان حبسما اعلنت #كتائب_القسام .#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم pic.twitter.com/J8lxsjSnNl
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
ولاحقاً، قال الناطق باسم الكتائب ابوعبيدة: في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير.
📸قصف #المقاومة الأخير والكبير على #اسدود و #عسقلان يوقع اصابات بين المستوطنين.#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم #GazaUnderAttack #فلسطين_قضيتنا_الاولي pic.twitter.com/9pJgk4o6L9
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
وافادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين نتيجة القصف الصاروخي من غزة على أسدود.
📸رداً على جرائم الاحتلال في #القدس و #الأقصى و #غزة .. صواريخ #المقاومة تدمر منزلاً في مدينة #اسدود .#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم pic.twitter.com/bpLzHhC0Kg
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
وتحدثت عن نحو 70 صاروخا أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في أقل من نصف ساعة.
#المقاومة ترد بقوة على جرائم الاحتلال🚀🚀#شاهد📸 لحظة سقوط صاروخ اطلق من #غزة على منزل في مدينة اسدود المحتلة.#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم pic.twitter.com/7S6rfh4xfe
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
#صور من الرشقات الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها #المقاومة الفلسطينية على مدينة #عسقلان المحتلة رداً على جرائم الاحتلال في #القدس و #الأقصى و #غزة .#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم #GazaUnderAttack #فلسطين_قضيتنا_الاولي pic.twitter.com/kxHsPopu0a
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
وحتى الساعة، وصل عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء تواصل الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة الى 26، من بينهم 9 أطفال وسيدة، وعشرات الاصابات .
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