دخلت الخدمة لأول مرة .. ما هي صواريخ A120 التي قصفت بها كتائب القسام القدس!

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، “أن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس عصر أمس الاثنين، نُفذت بصواريخ من طراز A120.

وقالت كتائب القسام في بيان صدر عنها، إن “الصواريخ تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية، ويصل مداها إلى 120 كيلومترا”.

وذكرت أن حرف A نسبة إلى القائد رائد العطار، الذي اغتالته إسرائيل في حرب عام 2014.

وأضافت إن هذا النوع من الصواريخ يدخل الخدمة “بشكل معلن لأول مرة”.

كتائب القسام تنفذ الضربة الأكبر

وبينما يتواصل قصف المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية رداً على جرائم الاحتلال في القدس وغزة، أعلنت كتائب القسام انها وجهت الضربة الصاروخي الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان.

📸#كتائب_القسام تقول إنها وجهت ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لمدينتي #أسدود و #عسقلان ردا على جرائم الاحتلال .#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم في الفيديو تصاعد الدخان من منزل اسرائيلي في اسدود سقط عليه صاروخ اطلقته #المقاومة 👇 pic.twitter.com/7UtzPaEwVp — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021

وقالت الكتائب في بيان مقتصب ان هذا الهجوم جاء “رداً على استمرار العدو في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، والقادم أعظم بإذن الله”.

📸مشاهد جديدة من مدينة اسدود عقب تعرضها لرشقة صاروخية هي الأكبر حتى الان حبسما اعلنت #كتائب_القسام .#غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم pic.twitter.com/J8lxsjSnNl — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021

ولاحقاً، قال الناطق باسم الكتائب ابوعبيدة: في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين نتيجة القصف الصاروخي من غزة على أسدود.

وتحدثت عن نحو 70 صاروخا أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في أقل من نصف ساعة.

وحتى الساعة، وصل عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء تواصل الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة الى 26، من بينهم 9 أطفال وسيدة، وعشرات الاصابات .

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