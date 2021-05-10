موعد مباراة الأهلي والزمالك في ديربي الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري نظيره الزمالك المصري في قمة الدوري المصري مساء اليوم الإثنين في إطار الجولة ال 21.

ويطمح فريق الأهلي مواصلة الصراع مع منافسه الزمالك متصدر ترتيب الدوري وخطف النقاط الثلاثة الثمينة، وكذلك منافسه الذي يسعى لتحقيق الفوز في المباراة من أجل تعميق الفارق والانفراد في الصدارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة الصعبة بين الفريقين على ملعب “إستاد القاهرة الدولي”، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر “القاهرة” وليبيا والسودان.

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادًا للمواجهات المقبلة 📸🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GdlFSS6k8q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 8, 2021

بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، ودول قطر والبحرين، والكويت، والعراق، واليمن، وكذلك عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، والاستقطاب الأفقي (H).

التعليق على اللقاء

وسيعلق على أحداث اللقاء بين فريق الأهلي والزمالك، في القمة المؤجلة من الأسبوع ال 16 في دوري المصري الممتاز، المعلق المصري مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

تشكيلة فريق الأهلي في مواجهة الزمالك

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا أمام منافسه الزمالك المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

🗒|اليكم قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.🦅🔥💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/jGiwvAowzE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 8, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيكون كلاً من: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

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وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: وأليو ديانج، وعمرو السولية، محمد مجدي قفشة، كوكا، أكرم، بينما سيلعب في خط هجوم الفريق الثلاثي: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.

غيابات فريق الأهلي عن المواجهة

وسيغيب عن المواجهة لاعب الظهير الأيسر في الفريق اللاعب التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق الزمالك أمام الأهلي

وسيدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون” 50 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الأهلي المصري، حيث سيلعب في حراسة المرمى محمد عواد.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، أحمد فتوح.

بينما في خط الوسط، فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أما في خط هجوم الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، حميد أحداد.

الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 44 نقطة بعد تحقيقه الفوز على فريق سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الزمالك.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب بيراميدز برصيد 34 نقطة، يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 33 نقطة.

صعود سيراميكا كيلو باترا وتراجع سموحة

وفي المركز الخامس سيراميكا كيلو باترا برصيد 30 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز السادس الاتحاد السكندري وكذلك غزل المحلة الذي يحتل المركز السابع بنفس النقاط.

يليه في المركز الثامن فريق سموحة برصيد 28 نقطة، متساويًا مع فريق إنبي بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب جاء فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة.

هدافو الدوري المصري

ويتربع على صدارة هدافي الدوري المصري عمر كمال اللاعب في صفوف فريق المصري البورسعيدي برصيد 10 أهداف.

متساويًا مع كلاً من: أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا وأحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش، وأشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري.

بينما جاء في المركز الخامس من الترتيب اللاعب عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، وكذلك محمد شريف لاعب فريق الأهلي المصري خلال منافسات الدوري المصري لهذا الموسم.

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