مفتي عمان أحمد الخليلي يعاتب صمت (خونة الأمة) عما يجري في المسجد الأقصى

عاتب مفتي عمان أحمد الخليلي، الأمتين العربية والإسلامية على صمتها عما يجري في المسجد الأقصى من انتهاك إسرائيلي.

مفتي عمان أحمد الخليلي ينصر المسجد الأقصى

وقال مفتي عمان أحمد الخليلي في تغريدة رصدتها (وطن)، (إننا وبكل فخر نحيي إخوتنا المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه من يحاول تدنسيه من أعداء الله المفسدين).

وأضاف مفتي عمان معاتباً صمت الأمة، (وإن أعظم ما يدعو إلى الحسرة والأسف أن تنحرف الأهواء بالأمة في أهم قضاياها المصيرية التي تعد من صميم عقيدتها، كما هو الشأن في قضية #المسجد_الأقصى، وما احتل من الاراض المقدسة، وتتوالى المؤامرات والمساومات لأجل اسقاط كل حق للمسلمين في مسرى رسول الله صلى الله عليه، لكي لا يدور على بالهم اهتمام بتحرير مقدساتهم من يد الاحتلال).

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وقال مفتي عمان أحمد الخليلي إن هذا كله يجري وحملة العلم بين داعم لهذا التآمر الفاضح على الإسلام وعلى مقدساته المدنسة بالاحتلال القذر، وآخر ساكت لا يبدي استنكارا قط كأنما القضية لا تعنيه).

وختم مفتي عمان تغريدته بالقول ( كم سمعنا في هذا وغيره من مؤسسة علمية واحدة من فتاوى متناقضة تحل ما كانت تحرم، وتحُرم ما كانت تحل، حسب تعاقب الاهواء، وما هي الا بعض افرازات عقيدة انحرفت عن العقيدة الإسلامية الناصعة).

إننا وبكل فخر نحيي إخوتنا المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه من يحاول تدنسيه من أعداء الله المفسدين..

وإن أعظم ما يدعو إلى الحسرة والأسف أن تنحرف الأهواء بالأمة في أهم قضاياها المصيرية التي تعد من صميم عقيدتها، كما هو الشأن في قضية #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/FGcueXISW5 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 10, 2021

وسيم يوسف يغرد خارج السرب

بينما تتجه الأنظار نحو المسجد الأقصى والقدس المحتلة، بعد الهجوم الوحشي والإجتياح غير المسبوق لقوات الإحتلال، كان الداعية المجنس إماراتيا وسيم يوسف يغرد خارج السرب، ويتحدث بمواضيع اعتبرها المغرّدون “سخيفة”، اذا ما قورنت بما يجري .

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وسيم يوسف يناقش أموراً سخيفة

وبدلاً من الإنتصار للقدس والأقصى، اتجه وسيم يوسف لنشر تغريدات بحلقاتٍ يتحدث فيها عن أمور منها (أنا فتاة عمري 21 سنة ولا أرغب بالزواج)، و(حبيت بنت وأريد أن أنساها لكني عجزت)، و(هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة أهل زوجها).

وشنّ مغرّدون هجوماً حاداً على وسيم يوسف، واتهموه بالعمل بتوجيهات السلطات الأمنية الإماراتية، وتحدوه أن يجرؤ على استنكار اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لأنه يخشى على نفسه من غضب مشغليه .

المسجد الأقصى يتعرض للتدنيس

وتعرّض المسجد الأقصى المبارك اليوم، لهجوم وحشي شنته قوات الإحتلال، على المصلين في المسجد والذي استمر لساعات الظهر.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع اكثر من 330 اصابة بينها 7 حالات حرجة، وحالات خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، خلال اقتحام الاحتلال المسجد الاقصى، فيما قالت وسائل اعلام عبرية إن 21 عنصرًا من قوات الاحتلال أصيبوا خلال المواجهات.

ومع صلاة الظهر، شارك المصلون في تنظيف ساحات المسجد الأقصى بعد تصديهم لقوات الاحتلال.

فيما أظهرت صور آثار الاقتحام الوحشي للمسجد الأقصى وأعمال حرق طالت مصاحف وتكسيرا لعدد من نوافذ المصلى القبلي.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إنّ اقتحام المسجد الأقصى كان نتيجة صفقة مع حزب الليكود، مؤكداً عدم التعويل على المواقف العربية، ومعتبراً أن بيانات الإدانة لا قيمة لها.

وتراجعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، عصر اليوم الإثنين، عن قرارها وأعلنت أن مسيرة المستوطنين الاستفزازية لن تمر من باب العامود تحسبا من مواجهات، وذلك في أعقاب تقييم للوضع.

مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة قالت إن مرور المسيرة الاستفزازية في باب العامود من شأنه أن “يؤدي إلى اشتعال آخر وغير ضروري إضافة إلى كل أحداث اليوم”.

مجزرة في قطاع غزة

وارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مجزرة في قطاع غزة، باستهداف مجموعة من المواطنين بينهم 3 أطفال.

وقالت مصادر طبية وأخرى أمنية، إن 9 مواطنين بينهم أطفال وصلوا إلى المستشفى جراء قصف قوات الاحتلال شارع المصريين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتداول ناشطون فيديو صادم للقصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمع للمواطنين شمال قطاع غزة، تظهر مدى حقد الاحتلال على الفلسطينيين.

المقاومة تستهدف جيباً عسكرياً بصاروخ كورنيت

هذا وأعلنت سرايا القدس التابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” مسؤوليتها عن استهداف وإصابة جيب إسرائيلي شرقي قطاع غزة بصاروخ موجه طراز “كورنيت”.

واعترفت إسرائيل بإصابة أحد جنودها بجراح جراء استهداف مركبته على حدود غزة.

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هذا وأصيب فلسطيني في استهداف دراجة نارية شمال قطاع غزة، بعد إطلاق طائرة استطلاع صاروخ نحوها، في الوقت الذي عززت قوات الاحتلال من تواجدها على حدود غزة.

المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها وتقصف القدس

وأطلقت المقاومة عشرات الصواريخ صوب البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، الساعة السادسة بتوقيت فلسطين تماماً، بعدما حذرت الاحتلال من الاستمرار في ممارساته ضد أهالي القدس وحماية مستوطنيه الذين تحضروا لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأصابت صواريخ المقاومة مدينة القدس المحتلة، الامر الذي دفع المستوطنين للهروب بعدما تجهزوا لمسيرتهم. وأعلن حالة الاستنفار في القدس المحتلة بعد قصف المقاومة فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي في كل البلدات الإسرائيلية والمستوطنات.

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