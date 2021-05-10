مدرب برشلونة “كومان” يعلق على ضربة الجزاء المثيرة للجدل لغريمه ريال مدريد

علق المدير الفني لفريق برشلونة “رونالد كومان” 58 عامًا على لقطة ضربة الجزاء لغريمه التقليدي فريق ريال مدريد أمام منافسه إشبيلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

مدرب برشلونة كومان ولقطة الجزاء

وقال مدرب برشلونة رونالد كومان خلال مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة الفريق الكتالوني، قائلاً: ” إذا كان على شخص ألا يتحدث حول التحكيم فهو أنا، لقد قلت ما فكرت به ولم يتغيّر رأيي”.

وأردف كومان، “إذا اعتقد ريال مدريد أنهم تعرضوا للظلم، فهذه مشكلتهم. المشكلة الوحيدة هي أنك كمدرب يأتي يوم لا تعرف فيه متى تكون لمسة يد ومتى لا تكون لمسة يد”.

كومان والشكوك في الحكام

وأضاف مدرب فريق برشلونة كومان، “اعتقد أنه حتى الحكام لديهم شكوك في ذلك. اللاعبون والمدربون لا يعرفون متى تكون لمسة اليد ركلة جزاء، هذا يحدث في جميع الدوريات، ليس هنا فقط”.

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وقد اعترض لاعبو ريال مدريد وكذلك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على قرار التحكيم، بحجة لمسة يد على المدافع البرازيلي إيدير ميليتاولم تكن متعمدة.

كما كان هناك عرقلة مشابهة من قبل حارس مرمى إشبيلية على المهاجم المغربي ياسين المغربي “ياسين بونو” التي لم يحتسبها حكم المباراة.

تقنية الفار ولمسة اليد

واحتسب حكم الساحة الدولي خوان مارتينيز مونويرا ركلة جزاء لصالح فريق ريال مدريد بحلول الدقيقة 75، ولكن بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو “VAR”، قرر مونيرا منح إشبيلية ركلة جزاء وإلغاء ركلة الفريق الملكي الإسباني.

#زيدان: "عليهم أن يشرحوا لي قواعد لمسات اليد." — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 10, 2021

إشبيلية وهدف التقدم

ونجح فريق الضيف إشبيلية في هز شباك مرمى شباك ريال مدريد في الدقيقة ال22 من زمن الشوط الأول من المباراة عن طريق البرازيلي “فيرناندو فرانسيسكو ريجيس”، الذي سجلها بقوة على يسار حارس ريال مدريد “تيبو كورتوا”.

وعاد فريق ريال مدريد من بعيد مع مجريات الشوط الثاني، ليسجل هدف تقليص الفارق والتعادل بعد هجمة مرتدة سددها الإسباني ماركو أسينسيو بطريقة رائعة في شباك فريق الضيف إشبيلة.

وارتكب المدافع البرازيلي ميليتاو الخطأ بعد لمسه الكرة لذراع يده، وبعد مراجعة الحكم لتقنية الفار احتسب ضربة الجزاء لصالح فريق إشبيلية، وينجح الكرواتي إيفان راكيتيتش في إحرازه في الدقيقة ال78.

ريال مدريد والهدف القاتل

وعاد من جديد أصحاب الأرض ريال مدريد من انهاء مباراة القمة أمام منافسه إشبيلية، بعد تسديدة سجلها الألماني توني كروس من خارج منطقة الجزاء لتصطدم في اللاعب دييغو كارلوس الذي سجلها بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة ال93.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 75 نقطة.

برشلونة وريال مدريد والصراع على اللقب

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 71 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وغرناطة

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

🎙 رونالد كومان ( تصريح سابق ) : ليو ميسي هو الأفضل في التاريخ وبفارق ، لكنه بشر ولا يمكن أن يكون هو الحل لجميع مشاكل الفريق. pic.twitter.com/XUTXFhYSb3 — Messi World (@M10GOAT) August 17, 2020

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 45 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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