مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة.. (9) شهداء بينهم أطفال تناثرت أشلاءهم في بيت حانون

ارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مجزرة في قطاع غزة، باستهداف مجموعة من المواطنين بينهم 3 أطفال.

وقالت مصادر طبية وأخرى أمنية، إن 9 مواطنين بينهم أطفال وصلوا إلى المستشفى جراء قصف قوات الاحتلال شارع المصريين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

عاجل : 3 شهداء أطفال في القصف الإسرائيلي على أهلنا في شمال قطاع غزة . pic.twitter.com/9JuusaKYwj — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) May 10, 2021

وتداول ناشطون فيديو صادم للقصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمع للمواطنين شمال قطاع غزة، تظهر مدى حقد الاحتلال على الفلسطينيين.

🔴 فيديو صادم لاستهداف طائرات الاحتلال لدراجة نارية في بيت حانون pic.twitter.com/54ZbLHO6dT — هاشم | 𝐇𝐚𝐬𝐡𝐞𝗺 (@hashemhani2) May 10, 2021

المقاومة تستهدف جيباً عسكرياً بصاروخ كورنيت

هذا وأعلنت سرايا القدس التابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” مسؤوليتها عن استهداف وإصابة جيب إسرائيلي شرقي قطاع غزة بصاروخ موجه طراز “كورنيت”.

النيران تشتعل في جيب عسكري صهيوني قصفته المقـ.ـاومة شمال قطاع غزة ردا على العدوان الصهيوني في القدس#اقتحام_٢٨_رمضان #القدس_تنتفض #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/5L5cbsuvGG — شباب القدس- الكويت (@Q8_4_Quds) May 10, 2021

واعترفت إسرائيل بإصابة أحد جنودها بجراح جراء استهداف مركبته على حدود غزة.

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هذا وأصيب فلسطيني في استهداف دراجة نارية شمال قطاع غزة، بعد إطلاق طائرة استطلاع صاروخ نحوها، في الوقت الذي عززت قوات الاحتلال من تواجدها على حدود غزة.

طائرات الاحتلال تستهدف دراجة نارية شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/ZBGIumt1IS — Omar El Qattaa 𓂆 🇵🇸 Sniper 📸 (@OmarElQattaa) May 10, 2021

المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها وتقصف القدس

وأطلقت المقاومة عشرات الصواريخ صوب البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، الساعة السادسة بتوقيت فلسطين تماماً، بعدما حذرت الاحتلال من الاستمرار في ممارساته ضد أهالي القدس وحماية مستوطنيه الذين تحضروا لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأصابت صواريخ المقاومة مدينة القدس المحتلة، الامر الذي دفع المستوطنين للهروب بعدما تجهزوا لمسيرتهم. وأعلن حالة الاستنفار في القدس المحتلة بعد قصف المقاومة فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي في كل البلدات الإسرائيلية والمستوطنات.

يتبع..

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