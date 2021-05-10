مجزرة في قطاع غزة أكثر من 9 شهداء
شهداء بيت حانون
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مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة.. (9) شهداء بينهم أطفال تناثرت أشلاءهم في بيت حانون

كتب وطن
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ارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مجزرة في قطاع غزة، باستهداف مجموعة من المواطنين بينهم 3 أطفال.

وقالت مصادر طبية وأخرى أمنية، إن 9 مواطنين بينهم أطفال وصلوا إلى المستشفى جراء قصف قوات الاحتلال شارع المصريين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتداول ناشطون فيديو صادم للقصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمع للمواطنين شمال قطاع غزة، تظهر مدى حقد الاحتلال على الفلسطينيين.

المقاومة تستهدف جيباً عسكرياً بصاروخ كورنيت

هذا وأعلنت سرايا القدس التابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” مسؤوليتها عن استهداف وإصابة جيب إسرائيلي شرقي قطاع غزة بصاروخ موجه طراز “كورنيت”.

واعترفت إسرائيل بإصابة أحد جنودها بجراح جراء استهداف مركبته على حدود غزة.

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هذا وأصيب فلسطيني في استهداف دراجة نارية شمال قطاع غزة، بعد إطلاق طائرة استطلاع صاروخ نحوها، في الوقت الذي عززت قوات الاحتلال من تواجدها على حدود غزة.

المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها وتقصف القدس

وأطلقت المقاومة عشرات الصواريخ صوب البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، الساعة السادسة بتوقيت فلسطين تماماً، بعدما حذرت الاحتلال من الاستمرار في ممارساته ضد أهالي القدس وحماية مستوطنيه الذين تحضروا لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأصابت صواريخ المقاومة مدينة القدس المحتلة، الامر الذي دفع المستوطنين للهروب بعدما تجهزوا لمسيرتهم. وأعلن حالة الاستنفار في القدس المحتلة بعد قصف المقاومة فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي في كل البلدات الإسرائيلية والمستوطنات.

يتبع..

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