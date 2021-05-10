(تحولت إلى كتلة لهب في ثوان).. فيديو قصف مركبة إسرائيلية شمال قطاع غزة

بثت (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الاثنين، تسجيل فيديو لاستهداف مركبة عسكرية تابعة للاحتلال شمال قطاع غزة.

الجهاد الإسلامي تستهدف المركبة بصاروخ كورنيت.. قطاع غزة

وأعلنت “سرايا القدس”، الإثنين، استهداف مركبة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع (كورنيت)، داخل الخط الزائل شمال قطاع غزة.

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وقالت السرايا، في بيان، “إنها تمكنت مساء اليوم، من استهداف جيب عسكري صهيوني بصاروخ موجه كورنيت (مضاد للدروع) شرق غزة”.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت ضربة صاروخية باتجاه مدينة القدس المحتلة، ردا على الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون في حق الفلسطينيين في القدس.

وأطلقت المقاومة رشقات كثيفة من الصواريخ صوب مستوطنات بيت شيمش، وتجمعات للاحتلال في القدس، إضافة إلى مستوطنات غلاف غزة، منها سديروت وشاعر هنيغف، ومدينة عسقلان المحتلة. بحسب الإعلام العبري.

وأعلنت إسرائيل سقوط (70) صاروخا على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية منذ الساعة السادسة مساء الاثنين، في هجمة فلسطينية نصرة للقدس والمسجد الأقصى.

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