الميلان يقصو على يوفنتوس في عقر داره ويدخل القفص الذهبي المؤهل لأبطال أوروبا

تغلب فريق الميلان الإيطالي على جاره يوفنتوس في مواجهة الكلاسيكو المثير خلال منافسات الأسبوع ال35 من منافسات الدوري الممتاز، الذي انتهت بثلاثية نظيفة دون رد.

ثلاثية الميلان في شباك يوفنتوس

وشهد المواجهة السيطرة والاستحواذ بين الفريقين، لينجح فريق الميلان مع نهاية الشوط الأول من هز شباك المستضيف يوفنتوس “السيدة العجوز” عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة ال 46 بتسديدة قوية.

وأحرز الهدف الثاني اللاعب أنتي ريبيش في الدقيقة ال78 من مجريات أحداث الشوط الثاني، بينما سجل فريق الميلان الهدف الثالث القاتل فيكايو توموري في الدقيقة ال82.

وفشل أصحاب الأرض فريق يوفنتوس من العودة إلى المباراة مع إهداره الكثير من الفرص تجاه شباك مرمى الضيف الميلان “الشيطان”، لينتهي اللقاء بفوز الميلان بثلاثية نظيفة دون رد.

تشكيلة يوفنتوس أمام الميلان

واعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية أمام منافسه الميلان الإيطالي، في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: خوان كوادرادو، ماتايس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب دانيلو لويز دا سيلفا.

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وفي مركز الوسط، جاء كلاً من اللاعبين فيديريكو بيرنارديسكي، أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب أليكس ساندرو.

وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ألفارو موراتا.

تشكيلة الميلان أمام يوفنتوس

ولعب المدير الفني لفريق الميلان الإيطالي ” ستيفانو بيولي” 55 عاماً، بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف يوفنتوس، في مركز حراسة المرمى دوناروما.

بينما لعب في مركز خط دفاع الفريق، كلاً من: ثيو، رومانويلي، كايير، إلى جانب مشاركة اللاعب كالابريا.

وفي خط الوسط للفريق، لعب كلاً من، كيسيه، تونالي، ريبيتش، وفي خط هجوم الفريق كلاً من: هاكان، ساليماركس، زلاتان إبراهيموفيتش.

دوري أبطال أوروبا

ويضع مدربين كلا الفريقين صوب اهتمامهم وأنظارهم نحو المراكز الأربع الأولى في ترتيب دوري الإيطالي المؤهلة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون عودة فريق الميلان إلى البطولة القارية للمرة الأولى له بعد ثمانية أعوام من الغياب.

هدف عالمي لبراهيم دياز في مرمى يوفنتوس #يوفنتوس_ميلان pic.twitter.com/MQVXWSlvhi — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

ويعود فريق الميلان الإيطالي الذي يحتل المركز الثالث من ترتيب “الكالتشيو” إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام ل8 سنوات، مع تهديد منافسه يوفنتوس في الغياب عن المسابقة بعد خسارة في المباراة واحتلاله المركز الخامس من جدول الترتيب.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 85 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 72 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 72 نقطة، متساويًا مع فريق أتالانتا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع من الترتيب احتل فريق نابولي برصيد 70 نقطة.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة برصيد 69 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 64 نقطة.

أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس يؤكد أنه لا يفكر حاليا في الاستقالة#يوفنتوس 🇮🇹 pic.twitter.com/gxfr97q7Q8 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 9, 2021

ويأتي فريق روما برصيد 58 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 45 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا، وجاء في المركز الثاني المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا.

متساويًا بعدد الأهداف مع كلاً من: اللاعب الكولمبي لويس مورييل مع فريق أتالانتا، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم في صفوف فريق الانتر ميلان.

صاروخ 🚀 في شباك يوفنتوس لم يراها الحارس كما قال رؤوف خليف 🔥🔥🔥#يوفنتوس_ميلان pic.twitter.com/irWQx6nv6P — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

فيما جاء في المركز الثالث من جدول الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مع فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا، متساويًا بذلك مع لاعب الوسط النيجيري سيمون نوانكو في صفوف فريق كروتوني.

أما في المركز الرابع جاء اللاعب الإيطالي لورنزو إنسيني مع فريق نابولي برصيد 17 هدفًا، وفي خامس الترتيب المهاجم دومينيكو بيراردي مع فريق ساسولو برصيد 16 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

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