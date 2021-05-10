الأقصى يُدنّس و وسيم يوسف مشغول بفتاة لا ترغب بالزواج وولد يعشق بنت ويريد نسيانها!

بينما تتجه الأنظار نحو المسجد الأقصى والقدس المحتلة، بعد الهجوم الوحشي والإجتياح غير المسبوق لقوات الإحتلال، كان الداعية المجنس إماراتيا وسيم يوسف يغرد خارج السرب، ويتحدث بمواضيع اعتبرها المغرّدون “سخيفة”، اذا ما قورنت بما يجري .

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وسيم يوسف يناقش أموراً سخيفة

وبدلاً من الإنتصار للقدس والأقصى، اتجه وسيم يوسف لنشر تغريدات بحلقاتٍ يتحدث فيها عن أمور منها (أنا فتاة عمري 21 سنة ولا أرغب بالزواج)، و(حبيت بنت وأريد أن أنساها لكني عجزت)، و(هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة أهل زوجها).

هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة أهل زوجها؟ || وقفات مع وسيم يوسف https://t.co/AJtcQZ1TUt — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 10, 2021

حبيت بنت وأريد أن أنساها لكني عجزت || وقفات مع وسيم يوسف https://t.co/u3HMviX6r5 — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 10, 2021

هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة أهل زوجها؟ || وقفات مع وسيم يوسف https://t.co/AJtcQZ1TUt — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 10, 2021

وشنّ مغرّدون هجوماً حاداً على وسيم يوسف، واتهموه بالعمل بتوجيهات السلطات الأمنية الإماراتية، وتحدوه أن يجرؤ على استنكار اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لأنه يخشى على نفسه من غضب مشغليه .

وتعرّض المسجد الأقصى المبارك اليوم، لهجوم وحشي شنته قوات الإحتلال، على المصلين في المسجد والذي استمر لساعات الظهر.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع اكثر من 330 اصابة بينها 7 حالات حرجة، وحالات خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، خلال اقتحام الاحتلال المسجد الاقصى، فيما قالت وسائل اعلام عبرية إن 21 عنصرًا من قوات الاحتلال أصيبوا خلال المواجهات.

ومع صلاة الظهر، شارك المصلون في تنظيف ساحات المسجد الأقصى بعد تصديهم لقوات الاحتلال.

فيما أظهرت صور آثار الاقتحام الوحشي للمسجد الأقصى وأعمال حرق طالت مصاحف وتكسيرا لعدد من نوافذ المصلى القبلي.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إنّ اقتحام المسجد الأقصى كان نتيجة صفقة مع حزب الليكود، مؤكداً عدم التعويل على المواقف العربية، ومعتبراً أن بيانات الإدانة لا قيمة لها.

وتراجعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، عصر اليوم الإثنين، عن قرارها وأعلنت أن مسيرة المستوطنين الاستفزازية لن تمر من باب العامود تحسبا من مواجهات، وذلك في أعقاب تقييم للوضع.

مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة قالت إن مرور المسيرة الاستفزازية في باب العامود من شأنه أن “يؤدي إلى اشتعال آخر وغير ضروري إضافة إلى كل أحداث اليوم”.

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