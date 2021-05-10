(بث مباشر) الأقصى ساحة حرب .. اقتحام وحشي غير مسبوق للمسجد المبارك ومئات الإصابات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، الامر الذي فجر مواجهات هي الأعنف منذ الاحداث الأخيرة.
مواجهات غير مسبوقة!
وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة على المتواجدين داخل المسجدالاقصى، الامر الذي أوقع مئات الإصابات.
📸 #شاهد| بصدورهم العارية وما توفّر من حجارة .. المصلون يتصدّون لهجوم وحشي لقوات الإحتلال على #المسجد_الأقصى المبارك .#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى pic.twitter.com/eoA7i491Lf
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ان مئات الإصابات وقعت بين المصلين خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد المبارك، تم نقل 50 منهم لمستشفيات القدس والمستشفى الميداني.وهي ارقام أولية قابلة للإرتفاع مع تواصل الاقتحام
💥 #عاجل| الهلال الأحمر الفلسطيني: مئات الإصابات بين المصلين خلال اقتحام قوات الاحتلال #المسجد_الأقصى، تم نقل 50 منهم لمستشفيات #القدس والمستشفى الميداني.#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/J6K0AgNbhB
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد المبارك، وأطلق الجنود وابلاً من القنابل الغازية والصوتية ما ادى الى اختناق المصلين .
مشهد صعب للغاية..
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق وابلا من قنابل الغاز على المعتكفين بالمصلى القبلي في #المسجد_الأقصى المبارك، وحالات اختناق كثيرة في المكان!!!#القدس_تنتفض pic.twitter.com/3jkkaC0jx0
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
💥 #عاجل| جنود الاحتلال يحاصرون المصلين داخل المصلي القبلي في #المسجد_الأقصى المبارك بعد الاقتحام الوحشي والكبير لباحات المسجد .#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى pic.twitter.com/kbaxcYaYEJ
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
كما قمعت قوات الاحتلال المصلين في صحن الصخرة بالمسجد المبارك .
💥 #عاجل| المواجهات مع الاحتلال على أشدها.. جنود الاحتلال يقمعون الأهالي في صحن الصخرة بـ #المسجد_الأقصى الآن.#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/Rz16hmS3LT
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
بث مبـــاشر لاقتحام المسجد الأقصى
وامتدت المواجهات الى خارج المسجد المبارك، وواصلت قوات الاحتلال الاعتداء على المصلين بالهراوات واطلاق القنابل .
📸 #شاهد| تنكيل واعتقالات واعتداءات ضد المعتكفين في #المسجد_الأقصى، تنفذها قوات الاحتلال هذه اللحظات.#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah pic.twitter.com/5CohWqVlff
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
وانتشر مقطع مصوّر يظهر صرخات مؤثرة لفلسطينيّة داخل باحات المسجد المبارك.
📸 #شاهد| وااااا إسلامااااااااه .. صرخة يقشعر لها البدن لسيدة فلسطينية داخل #المسجد_الأقصى خلال اقتحام قوات الإحتلال ومهاجمة المصلين .#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى pic.twitter.com/n9ViDRdONl
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
ولم يسلم الصحفيون وطواقم الاسعاف من اعتداءات قوات الاحتلال بوحشية .
يتبع ..
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