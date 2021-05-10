(بث مباشر) الأقصى ساحة حرب .. اقتحام وحشي غير مسبوق للمسجد المبارك ومئات الإصابات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، الامر الذي فجر مواجهات هي الأعنف منذ الاحداث الأخيرة.

مواجهات غير مسبوقة!

وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة على المتواجدين داخل المسجدالاقصى، الامر الذي أوقع مئات الإصابات.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ان مئات الإصابات وقعت بين المصلين خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد المبارك، تم نقل 50 منهم لمستشفيات القدس والمستشفى الميداني.وهي ارقام أولية قابلة للإرتفاع مع تواصل الاقتحام

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد المبارك، وأطلق الجنود وابلاً من القنابل الغازية والصوتية ما ادى الى اختناق المصلين .

مشهد صعب للغاية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق وابلا من قنابل الغاز على المعتكفين بالمصلى القبلي في #المسجد_الأقصى المبارك، وحالات اختناق كثيرة في المكان!!!#القدس_تنتفض pic.twitter.com/3jkkaC0jx0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021

كما قمعت قوات الاحتلال المصلين في صحن الصخرة بالمسجد المبارك .

بث مبـــاشر لاقتحام المسجد الأقصى

وامتدت المواجهات الى خارج المسجد المبارك، وواصلت قوات الاحتلال الاعتداء على المصلين بالهراوات واطلاق القنابل .

وانتشر مقطع مصوّر يظهر صرخات مؤثرة لفلسطينيّة داخل باحات المسجد المبارك.

ولم يسلم الصحفيون وطواقم الاسعاف من اعتداءات قوات الاحتلال بوحشية .

يتبع ..

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