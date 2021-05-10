اقتحام المسجد الأقصى يوم الـ28 من رمضان والإعتداء على المصلين
اقتحام المسجد الأقصى
Videoتقاريرغير مصنف

(بث مباشر) الأقصى ساحة حرب .. اقتحام وحشي غير مسبوق للمسجد المبارك ومئات الإصابات

كتب وطن
0

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، الامر الذي فجر مواجهات هي الأعنف منذ الاحداث الأخيرة.

مواجهات غير مسبوقة!

وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة على المتواجدين داخل المسجدالاقصى، الامر الذي أوقع مئات الإصابات.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ان مئات الإصابات وقعت بين المصلين خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد المبارك، تم نقل 50 منهم لمستشفيات القدس والمستشفى الميداني.وهي ارقام أولية قابلة للإرتفاع مع تواصل الاقتحام

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد المبارك، وأطلق الجنود وابلاً من القنابل الغازية والصوتية ما ادى الى اختناق المصلين .

كما قمعت قوات الاحتلال المصلين في صحن الصخرة بالمسجد المبارك .

بث مبـــاشر لاقتحام المسجد الأقصى 

وامتدت المواجهات الى خارج المسجد المبارك، وواصلت قوات الاحتلال الاعتداء على المصلين بالهراوات واطلاق القنابل .

وانتشر مقطع مصوّر يظهر صرخات مؤثرة لفلسطينيّة داخل باحات المسجد المبارك.

ولم يسلم الصحفيون وطواقم الاسعاف من اعتداءات قوات الاحتلال بوحشية .

يتبع ..

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

هل تكون مسيرة رقصة الأعلام للمستوطنين شرارة تفجّر الأوضاع بالقدس!؟

رياضة

بالصور والفيديو: مشاهير ونجوم كرة القدم يغردون من أجل قضية القدس

الهدهد

تلفزيون فلسطين انشغل في عرض مسلسل الاختيار بينما الأقصى يشتعل ويثير ضجة واسعة

حياتنا

موقف محمد هنيدي من أحداث القدس يثير تفاعلاً واسعاً على عكس خيانة محمد رمضان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More