إسرائيل تزعم وتتوسّل الوسطاء: حماس قررت إشعال المنطقة رداً على تدنيس الأقصى

قالت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الإثنين، إنّ جهوداً دولية مكثفة تجري حاليا لمنع اندلاع تصعيد مع قطاع غزة، بعد تقديرات بأن حركة حماس تخطط لإشعال المنطقة الليلة.

حماس مصممة على الردّ

وذكرت الإذاعة أن جهات دولية عديدة تشارك في الاتصالات خلف الكواليس، لكن يبدو أن حماس مصممة على هذا التحرك، لذا حذر الوسطاء من أن التصعيد سيكون له عواقب وخيمة.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه بناء على تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز فرقة غــزة بقوات إضافية.

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، إن المقاومة مستعدة ومتحفزة، ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال الإسرائيلي ويضع حدًا لمخططاته الشيطانية في مدينة القدس المحتلة.

يأتي ذلك على وقع التوتر المتصاعد في مدينة القدس المحتلة، بعد الإقتحام الوحشي الذي شنته قوات الإحتلال صباح اليوم الإثنين، على المصلين في المسجد والذي استمر لساعات الظهر.

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 305 اصابات بينها 7 حالات حرجة، وحالات خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، خلال اقتحام الاحتلال المسجد الاقصى، فيما قالت وسائل اعلام عبرية إن 21 عنصرًا من قوات الاحتلال أصيبوا خلال المواجهات.

ومع صلاة الظهر، شارك المصلون في تنظيف ساحات المسجد الأقصى بعد تصديهم لقوات الاحتلال.

فيما أظهرت صور آثار الاقتحام الوحشي للمسجد الأقصى وأعمال حرق طالت مصاحف وتكسيرا لعدد من نوافذ المصلى القبلي.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إنّ اقتحام المسجد الأقصى كان نتيجة صفقة مع حزب الليكود، مؤكداً عدم التعويل على المواقف العربية، ومعتبراً أن بيانات الإدانة لا قيمة لها.

ووصلت أعداد من المستوطنين إلى محيط المسجد الأقصى تحضيرا لمخطط لاقتحامه.

📸 #شاهد| آلاف المستوطنين يتجمعون الآن في ساحة حائط البراق الملاصقة للمسجد الأقصى تمهيداً لاقتحام كبير لباحات المسجد، واستبقت قوات الإحتلال ذلك باقتحام وحشي والاعتداء على المصلين ما اوقع مئات الاصابات .#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah pic.twitter.com/qLZ6Ng0jHk — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021

ويسعى الاحتلال لتفريغ الأقصى من المصلين ليمهد للاقتحامات الجماعية لساحات الحرم التي دعت إليها منظمات الهيكل المزعوم.

من جانبها قالت قناة (كان) العبرية إن شرطة الإحتلال قررت أن تتم مسيرة رقصة الأعلام للمستوطنين كما هو مخطط لها وستمر بباب العمود.

وتشهد منطقة باب العامود في القدس المحتلة هذه الأثناء تواجداً مكثفاً لقوات الإحتلال، تزامنًا مع تجهيز المستوطنين لمسيرة “رقصة الأعلام”، فيما يتواجد العشرات من المقدسيين الذين رددوا هتافات ضد الإحتلال.

هذا وزار أعضاء متطرفون في الكنيست الإسرائيلي عصر اليوم حي الشيخ جراح في القدس لدعم المستوطنين، يتقدمهم زعيم (حزب الصهيونية الدينية) بتسلائيل سموتريتش وشريكه إيتمار بن غفير، ودخلا إلى أحد المنازل التي احتلها المستوطنون، وسط حالة ن التوتر الشديد تسود الحيّ.

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