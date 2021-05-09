شاهد ياسمين عبدالعزيز في أحضان أحمد العوضي وهما مصابان بكورونا!

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز صورةً عبر حسابها الرسمي في انستغرام، جمعتها بزوجها الممثل أحمد العوضي، وظهر وهو يحتضنها.

وهذه أحدث صورة للفنانة یاسمین عبدالعزیز، وزوجھا أحمد العوضي بعد إعلان إصابتهما بفیروس كورونا المستجد “كوفید-19 قبل أيام.

وأصیبت ياسمين عبدالعزيز وزوجها بالفیروس بعد الإنتھاء من تصویر مسلسل “اللي مالوش كبیر”، الذي یعرض ضمن دراما رمضان الحالي.

ویخضع الثنائي حالياً للعزل المنزلي.

وكشف مصدر مقرب من النجمين انه عقب الانتھاء من تصویر المسلسل، شعرت یاسمین عبدالعزیز، وزوجھا أحمد العوضي ببعض الأعراض ومع إجراء المسحات ثبتت إصابتھما بالفیروس.

وقد طلب الثنائي من المقربین إجراء مسحات للاطمئنان، وخاصة العاملین في المسلسل.

سرّ عن زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وسبق أن تحدث الفنان المصري أحمد العوضي، لأول مرة عن سر لم یكشف عنه من قبل بشأن زواجه من الفنانة یاسمین عبد العزیز.

وقال العوضي أن زواجھما لم یكن في التوقیت الذي تم الإعلان فیه رسمیا عن الزواج.

وأوضح أنھما مرتبطان منذ عام 2019 ، وعندما انتشرت صورھما وھي في عید میلادھا في ینایر 2020 كانا متزوجین.

دائم الخلاف معها

وأضاف في مقابلة تلفزیونیة أنه كان دائم الخلاف مع یاسمین عبد العزیز منذ ارتباطھما في 2019 على خلفیة تعاونھما سویا في مسلسل “لآخر نفس”.

وقال إنه عند بدء التحضیرات للمسلسل تعرفا على بعضھما ثم ارتبطا دون علم أحد وتشاجرا وانفصلا وعادا لبعضھما مجددا.

وقال أحمد العوضي إنه عندما رأى یاسمین عبدالعزیز لأول مرة في کوالیس “لآخر نفس” وضع خطة للجلوس بجانبھا بدلا من جلوسه بجوار المخرج حسام علي.

بعد ذلك أخبرھا بأنه نسي نسخة السیناریو الخاصة به وطلب منھا أن یقرأ معھا فوافقت وبعد فترة من الوقت أخذ في المزاح معھا فضحكت، ومن هنا بدأ الكلام ثم التعارف والإعجاب وبعدھا الحب والزواج.

سبب عدم إعلانه عن الزواج

وتحدث عن سبب عدم إعلانه عن الزواج من یاسمین قائلا: “لم نعلن في البدایة لأننا مكناش ضامنین علاقتنا هتكمل ولا لأ وإحنا كنا بنتخانق ونسیب بعض ونرجع تاني وهكذا ونخاف نقول على العلاقة وتحسب علیھا علاقة وخلاص”.

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