خبر “وفاة سمير غانم” بسبب كورونا ينتشر .. “وطن” تكشف الحقيقة وآخر ما حدث له

انتشرت اشاعات عبر شبكات التواصل الإجتماعي عن وفاة الفنان المصري سمير غانم بعد تدهور حالته الصحيفة جراء اصابته وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا قبل أيّام .

وفاة سمير غانم .. اشاعة

لكنّ “وطن” تحرّت عن ما نشر وتأكدت من عدم صحة ما يتداول عن وفاة سمير غانم متأثراً بإصابته بالفيروس.

وبحسب المعلومات المؤكدة فإنّ الحالة الصحية للفنان سمير غانم لم تستقرّ ولا تزال حرجة.

مصدر طبي اكد انه تم وضع الفنان غانم على جهاز التنفس الإصطناعي في قسم العناية المركزة حيث يعاني من مشاكل بالصدر والتنفس.

على الجانب الآخر، نفى الفنان اشرف طلبة عضو نقابة المهن السينمائية ما نشر عن خروج الفنانة دلال عبد العزيز من مشفى العزل، مؤكدا انها ما تزال تتلقى العلاج .

كورونا ضرب عائلة سمير غانم

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم.

ودخل الفنان الكبير دخل الخميس 29 أبريل/نيسان، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبل بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج.

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي يعرض على قناة “MBC” المراكز الأولى في تريند موقع “تويتر”، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحا جماهيريا واسعا، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.

تعافي دنيا

وتعافت النجمة دنيا ابنة الفنان الكبير من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق على النجم حسن الرداد الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.

وكانت الفنانة إيمي نجلة الفنان الكبير، قد نقلت إلى المستشفى قبل أسابيع لتلقي العلاج أيضًا، قبل أن يلحق بها والدها الفنان.

وجاء إصابة دلال ودنيا بفيروس كورونا أثناء تصويرهما مشاهد وأحداث مسلسل “عالم موازي” والذي كان من المفترض عرضه خلال الماراثون الرمضاني الجاري خاصة أن الفنان والمنتج هشام جمال والذي كان يتولى إخراج العمل أصيب بالفيروس بعدهم مباشرة.

وبعد إصابة كل من دلال عبد العزيز ودنيا بفيروس كورونا التحقت بهم الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن رداد أجروا مسحة للاطمئنان على صحتهم وتبين إيجابية نتيجتها.

وأصيبت الفنانة دنيا ووالدتها دلال عبد العزيز وعدد من المشاركين في مسلسل “عالم موازي” بفيروس كورونا.

وتسببت إصابة الفنانين بفيروس كورونا بتوقف تصوير مسلسلها الجديد “عالم موازي” والمكون من 15 حلقة فقط، والذي كان مقرراً عرضه يوم 16 رمضان حيث تم تأجيل عرضه وخروجه من سباق الموسم الدرامي الرمضاني بعد أن تم الانتهاء من تصوير 7 حلقات فقط.

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