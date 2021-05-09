بعد انفصاله عنها لـ3 أشهر .. الفنان الكويتي نواف العلي يفاجئ طليقته هبة الدري وأولادهما!

بعد انفصال دام بينهما قرابة 3 أشهر، أعلن الناقد الفني وعضو جمعية الصحفيين الكويتية بشار جاسم الكندري، عودة الفنان الكويتي نواف العلي إلى طليقته الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري.

عودة نواف العلي الى هبة الدري

وكتب الكندري بتغريدته: ”بعد انفصالهم، عودة نواف العلي لزوجته هبة الدري وأولاده، ألف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام“، وأرفقها بهاشتاغ ”#عودة_نواف_لهبة، و#هبة_الدري #نواف_العلي“.

حصريا …….

بعد انفصالهم.. عودة نواف العلي لزوجتة هبة الدري واولادة … الف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام #عودة_نواف_لهبة #هبة_الدري #نواف_العلي #حصريا_عند_بشار_جاسم pic.twitter.com/nbzgkEAAAI — بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) May 9, 2021

أسباب انفصال هبة الدري و نواف العلي

وفي منتصف ابريل الماضي، خرجت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري عن صمتها للمرة الأولى، وتحدثت عن أسباب انفصالها عن الفنان الكويتي نواف العلي.

وقالت هبة الدري في مداخلة لبرنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، إن بعض الأطراف كان لهم دور في ذلك الانفصال. من خلال إشعال الفتنة بينهما.

وأضافت هبة الدري: “تلك الأطراف مارست ضغوطا على الطرف الآخر جعلته يتصرف بشكل مغلوط، لكن طليقي. إنسان محترم وخلوق للغاية ومن أسرة محترمة أيضا”.

وأشارت هبة الدري إلى أن الضغوطات التي وقع نواف العلي تحت تأثيرها، جعله يتسرع ويعلن خبر انفصالهما. مؤكدة أنها لا تريد التحدث عن هذا الطرف الذي تسبب في اشتعال الأزمة كي لا ينال شهرة زائفة بحسب تعبيرها.

خط العودة

وحول سبب رفضها إعلان خبر الانفصال، قالت: “أردت أن أترك مجالا لخط العودة بيننا، فلا زال هناك حب يجمعنا ونحن أصدقاء ولا زال هناك خط للرجعة بيننا، ولكنني ألومه على طريقة إعلانه انفصالنا”.

وحول خروجها ببث مباشر قالت فيه إنها لو تحدثت ستنقلب الدنيا، أجابت هبة الدري: “لا أقصد طليقي، لن تنقلب على طليقي، بل على الأطراف التي تسببت بخراب بيتنا، كانت أسرتنا مثالية جداً مليئة بالحب والود”.

وتحدثت هبة الدري عن أول بطولة مطلقة لها خلال دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل ”الروح والرية“.

وقالت الدري إن سبب تأخرها في البطولة المطلقة هو بحثها عن نص مناسب يثيرها للعمل الذي تظهر. فيه أمام جمهورها بالشكل الذي يناسب تاريخها الفني.

وأشارت هبة إلى أن بعض المنتجين يتخوفون من مغامرة منح الفنانين الشباب دور البطولة المطلقة. رغم أن هذه الخطوة مهمة للغاية وتمنح المنتجين الثقة في الشباب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة كما تقول.

وأكدت هبة الدري أن مسلسل ”مارغريت“ الذي تتعاون فيه مع الفنانة الكويتية حياة الفهد، من أجمل الأعمال التي شاركت فيها خلال مشوارها الفني على مدار 26 عاما، مؤكدة أن الخلاف بينهما زال منذ عامين.

نواف العلي: الانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه

وكان نواف العلي، قد فاجأ جمهوره في فبراير الماضي بإعلانه الانفصال رسمياً عن زوجته هبة الدري.

وكتب نواف العلي حينها عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي عبر تطبيق “انستجرام”: “أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه”.

وتابع نواف العلي مشيراً إلى سبب إعلانه في هذا التوقيت: “بس الحين أخلي مسؤليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله”.

وأثارت العبارة الأخيرة في إعلان نواف العلي انفصاله بعد 9 سنوات من زواجه مع الدري، غضب المغردين. عبر “تويتر” والذين وجدوا أنها تهديداً مبطناً للفنانة المصرية.

أكره الفضائح

من جهتها قالت هبة الدري بفيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: ” أكره الشو الإعلامي والفضائح، لذا التزمت الصمت طوال الفترة الماضية، ورفضت التعليق على الكثير من الأمور التي لا تعجبني لأني أخاف الله، وأكره الفضائح ومستواي الأخلاقي أكبر من التحدث عن أمور شخصية لها علاقة ببيتي”.

كما أشارت هبة الدري إلى إنها التزمت الصمت طوال الشهر ونصف الشهر الماضيين، احتراماً للعشرة بينها وبين نواف العلي.

لو تكلمت ستقوم الدنيا

وأضافت: “أقسم أنني لو تكلمت في تفاصيل، ستنقلب الدنيا، وتقوم ولن تقعد، ولكني بنت ناس، ووالداي ربياني تربية. أحمد الله عليها، وكل الوسط الفني وخارجه يعلمون ذلك”.

وتابعت هبة : “خرجت عن صمتي لأني أرفض تعليم أخلاقيات سيئة لأبنائي من الطرف الآخر، وهما خط أحمر قمت بتربيتهما بشكل جيد، وزرعت داخلهما وازعًا دينيًا، وأكره تعليمهما الكذب“.

كما كشفت الدري أنها تعاني من مشاكل صحية خطيرة لا تريد الخوض بها، ومعها طفل وفي غربة ومع ذلك لن تصمت إذا تم استفزازها أو إيذاء أطفالها.

وأكدت الدري أنها كانت دائمًا تحب أن تحتفظ بمشاكلها الأسرية والزوجية داخل المنزل ولا تخرج منه. ولكن طليقها هو من بدأ، وعليه أن يتحمل العواقب.

وقالت: “أنا كنت ضد إعلان الانفصال لأن هذه خصوصياتي، ولكن نواف العلي أصرَّ، والحمد لله خرج من حياتي”.

وتزوج نواف العلي والدري عام 2012، وأنجبا “بدر” عام 2014، و”فهد” عام 2017.

وكان نواف العلي قد تزوج للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنه الأول “عبد العزيز”، ثم انفصل عنها وارتبط بهبة .

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