فيديو يشعل الأردن ويتسبب في إيقاف ضابط وأفراد دوريته بعد إهانتهم عسكري

تسبب مقطع فيديو تداولته منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، في إيقاف ضابط وأفراد شرطة على إثر اتهامهم بارتكاب تجاوز في تعاملهم مع عسكري.

إهانة الجيش الأردني وإيقاف عن العمل

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، قيام الضابط مع اثنين من أفراد الشرطة بسحب عنصر يرتدي الزي العسكري للجيش ووضعه بالقوة في سيارة تابعة لهم.

وعلى إثر ذلك، أمر مدير الأمن العام الأردني اللواء حسين الحواتمة، بتوقيف ضابط وأفراد من الشرطة، بعد انتشار فيديو أظهر “تجاوزهم وتعاملهم غير الصحيح” مع أحد منتسبي الجيش.

وقال المتحدث باسم الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن الحواتمة “أمر وبعد التأكد من صحة الفيديو الذي جرى تداوله بتوقيف ضابط وأفراد في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة”.

مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة يأمر بحبس رجال الأمن الذين ظهروا بالاعتداء على مرتب الخدمات الطبية في العقبة "إضافة" لموظف السوبرماركت!#الأردن pic.twitter.com/BFTcOILh1j — General Inspector (@GeneralInspect2) May 8, 2021

وأشار إلى أن ذلك بسبب تجاوزهم ومخالفتهم القانون والأعراف، وتعاملهم غير الصحيح مع أحد منتسبي القوات المسلحة الباسلة”.

وبين أن الحواتمة “أوعز للقضاء الشرطي بالإسراع في إنهاء التحقيقات، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية، وصولاً لإنفاذ العقوبات الرادعة بحق المتجاوزين عملاً بأحكام القانون”.

كذلك أكد السرطاوي أن “مديرية الأمن العام لن تتوانى عن التعامل مع أي تجاوزات فردية لا تعكس الصورة الحقيقية عن مبادئها الثابتة في تطبيق سيادة القانون، في إطار من المساءلة والمحاسبة”.

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إضافة إلى ذلك، شدد السرطاوي على أن “مديرية الأمن العام، وكونها معنية بإنفاذ القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، لن تقبل بأي تجاوز للقوانين من أحد منتسبيها، وستتخذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بصون الحقوق”.

رواد مواقع التواصل

الأردنيين تفاعلوا على مواقع التواصل مع مقطع الفيديو مشيدين بقرار إيقاف المتسببين بالحادثة، مطالبين بتطبيق القانون والعدالة على الجميع.

خليهم يتربوا وكل يقل أدبه ويتجاوز حدوده — انس القاسمي (@txDIrUqE6TKI7AR) May 8, 2021

وكل واحد يقل أدبه ويتجاوز حدوده

يخلي حاله زلمة بسلطة القانون

وهو عند أهله ولا يساوي شئ َ

ولابمون على مرته ولا أولاده — انس القاسمي (@txDIrUqE6TKI7AR) May 8, 2021

ما بطلعله يعمل هيك مع اي مواطن

ثانياً الجيش خط احمر وين ما كان ! — Razan AbuAlfoul 🇯🇴 (@razanabualfoull) May 8, 2021

من وجهة نظري كان الاحرى بالجهات التي يمثلها ظابط الامن العام توفير دورات تساعده كيف يتعامل مع الجمهور بطريقة لائقة لا سيما ان العسكري لم يقم بارتكاب جرم حتى تتم معاملته بتلك الطريقة، هي مخالفة و كان يمكن الاكتفاء بمخالفته. نحن في دولة قانون لسنا في غابة حتى يتم التعامل معنا هكذا. — Mohammad H. Al-Essa 🇵🇸 (@mohmad_hazem) May 8, 2021

اهانة بكل ما تحمله الكلمة للجيش الاردني العربي ، لو انني احد افراد الجيش الاردني لن اسمح لاي جهة امنية ان تفعل معي مثل هذه الطريقه لو على الموت

وهذه اكبر دليل على انه لا يوجد تنسيق او تعاون امني بين الامن العام و الجيش — احمد العواجي (@oELrWp1kMnXjJl3) May 8, 2021

الجيش الأردني

والقوات المسلحة الأردنية ويشار إليها أيضا باسم الجيش العربي هي القوات النظامية المسلحة التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية.

وتتكون من القوات البرية الملكية الأردنية والقوة البحرية الملكية الأردنية وسلاح الجو الملكي الأردني.

تتبع القوات المسلحة الأردنية للملك مباشرة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب نصّ المادة 32 من الدستور الذي بيده أيضا إعلان الحرب وعقد الصلح مع أي دولة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن الحرب ويقرر بدأها أو إنهائها.

ويعود تاريخ تأسيس القوات المسلحة الأردنية إلى عام 1920 عندما شكل مجموعة من الضباط العرب بقيادة الأمير عبدالله بن الحسين النواة الأولى للجيش الذي عُرف آنذاك باسم الجيش العربي .

ويمتلك الجيش الأردني تاريخا طويلا وسجلا مشرفا في الحروب والصراعات العربية- الإسرائيلية وشارك في العديد من المعارك على أرض فلسطين وكان له دور بارز في الحفاظ على وحدة الأمة العربية والدفاع عنها .

حروب ومعارك

وخاض الجيش الأردني عدة حروب ومعارك معظمها ضد إسرائيل. وكان الجيش الأردني هو الأكثر فاعلية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

أعقب ذلك عدة مواجهات مع إسرائيل وشملت العمليات الإنتقامية وحرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف.

كما كان للجيش الأردني دور بارز في خلال أحداث أيلول الأسود ضد منظمة التحرير الفلسطينية. أنهى توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن عام 1994 حالة الحرب بين البلدين.

قام الأردن من أجل التعامل بشكل أفضل مع مجموعة من التهديدات المحتملة، باعادة تنظيم قواته المسلحة. كان أكثر التركيز على الرد السريع والقوات الخاصة.

وركزت قيادة العمليات الخاصة (SOCOM)، التي تأسست في منتصف التسعينات على الامن الداخلي، والأمن على الحدود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأخيرا تولي قيادة العمليات الخاصة اهتماما خاصا بعمليات التهريب على الحدود العراقية، وعمليات التسلل من جهة الحدود السورية.

وكذلك تركيزها بشكل أكثر خصوصية على المناطق الحساسة مع الضفة الغربية. لقد كان الأردن مؤيدا قويا لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وله قوات مشاركة في هذه البعثات في مناطق عدة حول العالم.

كما يقوم الجيش الأردني وبشكل متكرر باحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات والتسلل عبر الحدود خصوصا عبر الحدود الشمالية وقد أعلن في أكثر من مناسبة القاء القبض على العديد من الإرهابيين ومهربي المخدرات وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

يعتبر الجيش الأردني اليوم واحدا من أفضل الجيوش في المنطقة، ويُنظر إليه على أنه جيد التدريب والتنظيم والتجهيز. يحتل الجيش الأردني اليوم الترتيب 72 من أصل 138 على قائمة أقوى الجيوش في العالم لعام 2020 والثالث عشر على مستوى الجيوش العربية. كما جاء الأردن في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط بعد كل من السعودية وعمان والكويت ولبنان من حيث الإنفاق العسكري بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ في عام 2018 ما يقارب من 1.86 مليار دولار أمريكي.

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