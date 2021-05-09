عقيد باب الحارة “أبوشهاب” ينقلب على المسلسل: لازم اطلقوا عليه رصاصة الرحمة من زمان!

رغم أن الجمهور عرفهم بشخصياتهم التي جسدوها فيه، إلا أن أبطال مسلسل باب الحارة الشامي لا يتوقفون عن انتقاده والتعبير عن رفض استمرار عرض اجزاء جديدة منه، مؤكدين ان الجمهور ملّ من هذا الأسلوب .

آخر هؤلاء كان “عقيد باب الحارة” الفنان السوري سامر المصري الذي اعلن سابقاً انسحابه من العمل الفني.

وبينما اعتبر “أبو شهاب” أن العمل انتهى درامياً، قال إن بقية الأجزاء عبارة عن “مطمطة إنتاجية وإخراجية”، مضيفاً انه لا يتابع أي جزء منه.

وأعرب العقيد أبو شهاب عن حزنه على الحال التي بلغها المسلسل الذي شهد نجاحا منقطع النظير فيما سبق.

وقال: في جزء من الأجزاء شفت طيارة عم بتفجر في الحارة تأسفت بيني وبين حالي على إنه هاد المسلسل اللي حقق كل هالنجاح الجماهيري العربي لازم كان يطلق عليه رصاصة الرحمة من زمان.

ولدى سؤاله عن سبب وصول “باب الحارة” لهذه الحال كان رد النجم السوري “لو جبت 50 كاتب ما عاد تقدر تخلق أحداث تكون مقنعة”.

علي كريم

وسبق “أبو شهاب” في انتقاد “باب الحارة”، الفنان السوري علي كریم رغم مشاركته في الجزء 11 من المسلسل.

وكشف الفنان علي كریم لبرنامج “زوم روم” عن شعوره بالأسف بسبب استمراره في مسلسل “باب الحارة” وبمعظم أعمال البیئة الشامیة معبرا عن ضجره الشدید من تلك الأعمال، إذ قال: ” إنو حاجة بیكفي”.

ووصف كریم قصص باب الحارة بالافتراضیة وأنھا لیست القصص الحقیقیة التي تحدث في حارات الشام؛ لأنھا غیر موثقة.

وعن شخصیته في “باب الحارة” ذكر علي كریم أنه كان یحبھا في أول جزأین؛ إذ كانت طریفة واستمتع بأدائھا، ثم حاول في الأجزاء اللاحقة أن یحذف مشاهد العدوانیة قدر المستطاع، لكنه بالنھایة وصل لمرحلة سیوقف بھا عمله في المسلسل، وكان من المفروض ألا یكمل في الجزء الحادي عشر لكن الوضع المادي أجبره على ذلك.

وأكد كریم على أن هذا العمل تجاري ومطلوب بكثرة في الوطن العربي والخلیج.

وقال إلى أن أغلب المنتجین لا یدعمون العمل بھدف تصدیر قضیة أو مشروع ولا یعملون بالفن لأجل الفن، وإنما یبحثون عن الأعمال التي تعید لھم ما صرفوه من أموال مع ثقة بوجود تسویق مؤمن، وهذا الشيء موجود بكل مسلسلات الدراما السوریة التي أصبحت تخلو من أي مشروع أو قضیة بحسب تعبیره.

صباح الجزائري ايضاً ..

وكانت بطلة باب الحارة السابقة الفنانة صباح الجزائري “أم عصام” من منتقدي باب الحارة 11 الذي یعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي 2021 .

واكد أنھا ضد إنتاج المسلسل، ولا تحضر أي حلقة منه على الإطلاق، وقالت: “إن مسلسل باب الحارة 11 لا یشبه -أبدا- العمل الأصلي الذي عملت فیه لمدة 9 سنوات متواصلة”.

وأوضحت أن المخرج بسام الملا، هو صاحب فكرة مشروع باب الحارة، وقد عملت معه لـ9 أجزاء، وفضل النجاح الكبیر یعود له، في حین یستثمر القائمون على المسلسل حالیًا نجاح هذه الأجزاء الـ9.

وأشارت إلى أنھا لا تتابع المسلسل بكل تأكید، كونه عملا مختلفاً.

“أبو عصام”: باب الحارة ساندویتش فلافل بایتة

الفنان السوري عباس النوري الذي ادى دور “أبوعصام”، كان وصف المسلسل بـ “ساندویتش الفلافل البایتة ومرمیة في البراد، وصار لھا 10سنوات ما حد لمسھا “.

ورفض النوري مقارنة دوره في مسلسله الجدید الذي یعرض حالياً “حارة القبة” بدوره السابق في “باب الحارة”، كما رفض أیضا، حتى المقارنة بین العملین.

یشار إلى أن مسلسل باب الحارة، عاد هذا العام بجزئه الـ 11، مع دخول شخصیات جدیدة على خط الأحداث، وغیاب أخرى.

نجم مسلسل “باب الحارة” عاجز عن شراء كيلو لحم!

ومؤخراً، أثار نجم مسلسل “باب الحارة“، الممثل السوري هاني شاهين الذي لعب دور “العريف نوري” في المسلسل، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن معاناته مع الفقر.

وأشار شاهين الذي اشتهر بدور العريف “نوري”، إلى أن وضعه المادي الصعب جعله عاجزاً عن شراء كيلو غرام واحد فقط من اللحم.

كما وكتب هاني شاهين عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” معاناته التي بدأها بالقول: “إلى من لا يهمـه الأمر مطلقا، أنا الفنان المتقاعد هاني شاهين أقر وأعترف بأن لدي سؤال أريد أن أطرحه على من لا يهمهم الأمر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد”.

وتابع: “علما بأنني لم استشر زملائي الفنانين المتقاعدين أمثالي من أجل عرضه على صفحتي هذه، فعذرا منهم لأن صاحب الحاجة أرعن”.

وأضاف شاهين: “السؤال هنا له علاقة بعلم الرياضيات، وأرجو ممن لا يملك الإجابة عليه أن ينورني وليس له مني إلا جزيل الشكر، اتصلت بأحد الجزارين، وأقصد هنا اللحامين. وليسوا الجزارين الذين يمتصون دماءنا، لكن كلمة لحام باللغة العربية جزار”.

وتابع شاهين: “سألت اللحام عن سعر الكيلو، فأجابني بعظمه 16500 ليرة. قلت له وبدون عظمه أي مجروم؟ قال لي 25000 ليرة. أخبرته أليس مبلغاً كبيراً؟فأخبرني أن سعره أكثر من ذلك وأن الخرفان التي تأتيهم نحيلة وعظمها أكثر من لحمها”.

واستطرد الفنان السوري: “سألني كم كيلو أريد، فأخبرته أنني أريد كيلو ولكن ليس الآن، وأنه تبقى أربعة أيام لحين نزول راتبي، خاصة أنني منذ شهرين أبحث عن اللحمة ولم يأت دوري للشراء”.

وطرح هاني شاهين سؤاله قائلاً: “السؤال هنا، نحن الفنانون المتقاعدون راتبنا التقاعدي في نقابتنا الموقره 25000 ليرة سورية شهريا يعني حق كيلو لحمة. فتصور يارعاك الله ورحم الله من قالها :أقول قولي هذا وأسأل جنابكم ماهذا؟. فهل من أحد عنده جواب لحل طلاسم هذه المعادلة؟”.

وتفاعل الجمهور مع كلام الفنان السوري، وأعربوا عن حزنهم من وصوله إلى هذه الحالة. مؤكدين أن جميع السوريين يمرون بنفس الظروف السيئة وسط الظروف الاقتصادية السيئة واستمرار انهيار الليرة السورية.

ويعد هاني شاهين (80 عاماً) من أبرز ممثلي سوريا. و شارك بالعديد من الأعمال الإذاعية والمسرحية، أبرزها”أنا عايزة مليونير”، ” وشلون الله بدو يوفقنا “، لكنه عرف بين الجمهور بدور العقيد “نوري” في سلسلة “باب الحارة “.

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