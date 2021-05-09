“شاهد” ريال مدريد يعقد الأمور على نفسه أمام إشبيلية ويرفض الهدية الثمينة

فشل حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على منافسه إشبيلية في مباراة الإثارة القوة طيلة دقائق المباراة، والتي انتهت بالتعادل هدفين لكل منها ضمن منافسات الأسبوع الجولة ال 35 من الدوري الإسباني.

إشبيلية وهدف التقدم

ونجح فريق الضيف إشبيلية في هز شباك مرمى شباك ريال مدريد في الدقيقة ال22 من زمن الشوط الأول من المباراة عن طريق البرازيلي “فيرناندو فرانسيسكو ريجيس”، الذي سجلها بقوة على يسار حارس ريال مدريد “تيبو كورتوا”.

وعاد فريق ريال مدريد من بعيد مع مجريات الشوط الثاني، ليسجل هدف تقليص الفارق والتعادل بعد هجمة مرتدة سددها الإسباني ماركو أسينسيو بطريقة رائعة في شباك فريق الضيف إشبيلة.

ضربة الجزاء وإشبيلية في شباك ريال مدريد

وارتكب المدافع البرازيلي ميليتاو الخطأ بعد لمسه الكرة لذراع يده، وبعد مراجعة الحكم لتقنية الفار احتسب ضربة الجزاء لصالح فريق إشبيلية، وينجح الكرواتي إيفان راكيتيتش في إحرازه في الدقيقة ال78.

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ريال مدريد والهدف القاتل

وعاد من جديد أصحاب الأرض ريال مدريد من انهاء مباراة القمة أمام منافسه إشبيلية، بعد تسديدة سجلها الألماني توني كروس من خارج منطقة الجزاء لتصطدم في اللاعب دييغو كارلوس الذي سجلها بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة ال93.

تشكيلة ريال مدريد

ولعب المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه إشبيلية، حيث كان في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

بينما في خط دفاع الفريق الملكي كلاً من: فيرلاند ميندي، مارسيلو، ميليتاو، ناتشو.

أما في خط الوسط ثلاثي الفريق، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو، ولعب في خط هجوم كلاً من: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد.

غيابات ريال مدريد

وغاب عن مباراة ريال مدريد أمام منافسه ريال مدريد عدد من النجوم الأساسين وهم: الإسباني سيرخيو راموس، البرازيلي فالفيردي، الإسباني داني كرفخال، ومواطنه لوكاس فاسكيز، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، رافائيل فاران بسبب الإصابة.

اللقطة الجدلية في لقاء ريال مدريد وإشبيلية الحكم احتسب ركلة جزاء لـ ريال مدريد قبل ربع ساعة، ثم عاد لتقنية الفيديو وألغاها واحتسب ركلة جزاء لـ إشبيلية.pic.twitter.com/c2a2lzgTSr — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 9, 2021

تشكيلة فريق إشبيلية

ولعب المدرب الإسباني ” جولين لوبيتيغي” 54 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف للقاء ريال مدريد، حيث كان في حراسة المغربي ياسين بونو.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من اللاعبين: ماركوس أكونيا، دييجو كارلوس، جول كوندي، خيسوس نافاس.

أما في خط الوسط لعب ثلاثي الفريق، بابو جوميز، فيرناندو، إيفان راكيتيتش، بينما في خط هجوم اعتمد المدرب كلاً من اللاعبين: لوكاس أوكامبوس، لوك دي يونج، سوسو.

نتائج ريال مدريد وإشبيلية

وقد فاز فريق ريال مدريد الإسباني في آخر أربع مباريات خاضها أمام منافسه إشبيلية، مع الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاثة مباريات منها.

وقد حقق ريال مدريد 11 انتصار على فريق إشبيلية داخل ميدانه، وهي أطول سلسلة من الانتصارات في دياره بالتاريخ أمام إشبيلية، فيما تعادل في مواجهة الليلة.

بينما فاز منافسه إشبيلية بآخر ثلاثة مباريات في الدوري الإسباني خارج ملعبه، فيما لم يسبق له أن حقق الانتصار في أربع مباريات متتالية خارج ميدانه منذ عام 2010م.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 75 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 71 نقطة.

ترتيب الدوري الاسباني لقب الليغا مازال بالملعب pic.twitter.com/Q4TGDLGzQR — Mohammed🇲🇦05 (@MohammedMaroc18) May 9, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 45 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

📊هل تعلم الأسطورة ليو ميسي سجل 8 أهداف هذا الموسم خارج منطقة الجزاء في الدوري أكثر من ما سجله كريستيانو في آخر 5 مواسم pic.twitter.com/m8gWZEFtsx — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) May 8, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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