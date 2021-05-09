الراحل فهد هزازي وسبب الوفاة
الراحل فهد هزازي وسبب الوفاة
Videoرياضة

رسالة صوتية تكشف عن سبب وفاة بطل كمال الأجسام السعودي فهد هزازي

كتب وطن
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تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية عبر تطبيق “الوتسأب”، بأن والوفاة المفاجئة لبطل كمال الأجسام في المملكة العربية السعودية فهد هزازي كانت بسبب نوبة صرع شديد.

التقارير الطبية وفهد هزازي

وقد أكدت العديد من تقارير الطبية، أن لاعب كمال الأجسام السعودي فهد هزازي، كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم خلال الفترة الأخيرة.

وتفاعل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، بالحزن الشديد بعد سماعهم نبأ وفاة لاعب كمال الأجسام السعودي فهد هزازي.

حيث أن اللاعب قد نشر عبر حسابه على منصة الانستغرام نشر فيديو قصير وهو يمارس التدريبات داخل أحد الصالات الرياضية قبل ساعات قليلة من الحادث.

 فهد هزازي وفيروس كورونا

وقد نفعت تقارير صحفية الأنباء التي تحدثت على أن سبب وفاة لاعب كمال الأجسام فهد الهزازي أثناء تأدية التمارين الرياضية.

داخل إحدى صالات اللياقية البدنية، وانخفاض الحاد لنسبة الأنسولين في الدم، أو حتى إثر إصابته بوفاة فيروس كورونا وتطور الأمر معه حتى وفاته.

أصدقاء فهد هزازي

ونفى أصدقاء بطل كمال الأجسام الراحل “فهد هزازي” صحة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل بشأن وفاته جراء تمارين في أوقات خاطئة وانخفاض الأنسولين في الدم، مؤكدًا أنه موت مفاجئ بسبب الصرع الذي يعاني منه اللاعب بشكل دائم.

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كما وكشف أحد أصدقاء “هزازي” في صوتية على “واتساب”، تداولها المغردون أن وفاته كانت بسبب نوبة صرع شديدة.

فهد هزازي وبطل السعودية

ونال الراحل فهد هزازي لقب بطل الأجسام على مستوى المملكة العربية السعودية عام 2020م، بفئة وزن 90 كغم، إلى جانب المشاركة والتمثيل في عدة محافل رياضية دولية.

وحقق هزازي من خلالها العديد من الألقاب من أبرزها الحصول على بطولة أرنولد كلاسي، ووصوله إلى الترتيب الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام.

هشتاك فهد هزازي

وتصدر هاشتاق #فهد_هزازي_في_ذمة_الله قائمة الترند السعودي عبر منصة تويتر وقد شارك فيه آلاف المغردين الذين قدموا التعازي إلى أسرة بطل كمال الأجسام، سائلين الله أن يرحمه.

إلى جانب تداولهم، آخر صورة نشرها بطل كمال الأجسام، فهد هزازي، أثناء أداء التمارين الرياضية في إحدى صالات التدريب، وكان يبدو بصحة جيدة، دون معاناته من أي مضاعفات أو أثار تعب عليه قبيل وفاته بساعات.

ورصد موقع وطن عدد من التغريدات عبر منصة تويتر التي تداولها النشطاء السعوديين على إثر الوفاة المفاجئة لبطلهم في رياضة كمال الأجسام فهد هزازي.

وفي تغريده نشرها  فايز المالكي عبر حسابه الشخصي، جاء فيها: ” ببالغ الأسى أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة بطل كمال الأجسام، الزميل فهد هزازي أحد منسوبي تجمع الرياض الصحي الأول”.

بينما كتب محمد بن عمر، ” سنين انا وفهد في طواري الشميسي نعمل سويا لخدمة الناس والمرضى خبر وفاته اوجعني، وآخر لقاء بيني وبينه اخر دوام لي قبل رمضان وباركة له بالشهر واليوم اودعه مع السلامة ي صاحبي الله يرحمك ي رب ويغفر لك ويسكنك الجنة”.

 فهد هزازي الرياضي الخلوق

وقال عمر شيحه في تغريده له، قائلاً: ” المحترف فهد هزازي مثال مشرف للرياضي الخلوق المبتسم دائمًا قبل ساعات كان في سناب معانا، الآن توفى ورحل لدار الحق في أيام فضيلة ربنا اختاره يكون عنده، رحمة الله عليك فهد”.

يذكر أن لاعب كمال الأجسام السعودي فهد هزازي قد توفي صباح يوم أمس السبت، فيما لم تكشف التقارير الطبية الرسمية عن سبب وفاة  البطل السعودي هزازي حتى الآن.

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