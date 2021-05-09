رسالة صوتية تكشف عن سبب وفاة بطل كمال الأجسام السعودي فهد هزازي

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية عبر تطبيق “الوتسأب”، بأن والوفاة المفاجئة لبطل كمال الأجسام في المملكة العربية السعودية فهد هزازي كانت بسبب نوبة صرع شديد.

التقارير الطبية وفهد هزازي

وقد أكدت العديد من تقارير الطبية، أن لاعب كمال الأجسام السعودي فهد هزازي، كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم خلال الفترة الأخيرة.

وتفاعل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، بالحزن الشديد بعد سماعهم نبأ وفاة لاعب كمال الأجسام السعودي فهد هزازي.

#فهد_هزازي_في_ذمة_الله

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الله يرحمه ويغفرله له ويسكنه فسيح جناته ،، لحد يفتي بالله ف شيء والميت مايجوز عليه الا الرحمه 🤍🤍

::H

pic.twitter.com/ScRD8pyQI5 — رفع هشتاقات ترند ● (@RAF_TRND) May 8, 2021

حيث أن اللاعب قد نشر عبر حسابه على منصة الانستغرام نشر فيديو قصير وهو يمارس التدريبات داخل أحد الصالات الرياضية قبل ساعات قليلة من الحادث.

فهد هزازي وفيروس كورونا

وقد نفعت تقارير صحفية الأنباء التي تحدثت على أن سبب وفاة لاعب كمال الأجسام فهد الهزازي أثناء تأدية التمارين الرياضية.

#فهد_هزازي_في_ذمه_الله إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة واسكنه فسيح جناتك ووالدينا وموتى المسلمين pic.twitter.com/v03EM0B9bp — Abdullah Aldoraihm (@abdulaziz_abo) May 8, 2021

داخل إحدى صالات اللياقية البدنية، وانخفاض الحاد لنسبة الأنسولين في الدم، أو حتى إثر إصابته بوفاة فيروس كورونا وتطور الأمر معه حتى وفاته.

أصدقاء فهد هزازي

ونفى أصدقاء بطل كمال الأجسام الراحل “فهد هزازي” صحة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل بشأن وفاته جراء تمارين في أوقات خاطئة وانخفاض الأنسولين في الدم، مؤكدًا أنه موت مفاجئ بسبب الصرع الذي يعاني منه اللاعب بشكل دائم.

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كما وكشف أحد أصدقاء “هزازي” في صوتية على “واتساب”، تداولها المغردون أن وفاته كانت بسبب نوبة صرع شديدة.

فهد هزازي وبطل السعودية

ونال الراحل فهد هزازي لقب بطل الأجسام على مستوى المملكة العربية السعودية عام 2020م، بفئة وزن 90 كغم، إلى جانب المشاركة والتمثيل في عدة محافل رياضية دولية.

وحقق هزازي من خلالها العديد من الألقاب من أبرزها الحصول على بطولة أرنولد كلاسي، ووصوله إلى الترتيب الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام.

هشتاك فهد هزازي

وتصدر هاشتاق #فهد_هزازي_في_ذمة_الله قائمة الترند السعودي عبر منصة تويتر وقد شارك فيه آلاف المغردين الذين قدموا التعازي إلى أسرة بطل كمال الأجسام، سائلين الله أن يرحمه.

إلى جانب تداولهم، آخر صورة نشرها بطل كمال الأجسام، فهد هزازي، أثناء أداء التمارين الرياضية في إحدى صالات التدريب، وكان يبدو بصحة جيدة، دون معاناته من أي مضاعفات أو أثار تعب عليه قبيل وفاته بساعات.

#فهد_هزازي_في_ذمه_الله

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ،💔 pic.twitter.com/slUuGjnfgp — faisal otb (@faisalotaibi93) May 8, 2021

ورصد موقع وطن عدد من التغريدات عبر منصة تويتر التي تداولها النشطاء السعوديين على إثر الوفاة المفاجئة لبطلهم في رياضة كمال الأجسام فهد هزازي.

وفي تغريده نشرها فايز المالكي عبر حسابه الشخصي، جاء فيها: ” ببالغ الأسى أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة بطل كمال الأجسام، الزميل فهد هزازي أحد منسوبي تجمع الرياض الصحي الأول”.

ببالغ الأسى.. أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة بطل كمال الأجسام

الزميل فهد هزازي احد منسوبي تجمع الرياض الصحي الأول ..

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

(إنا لله وإنا إليه راجعون) #فهد_هزازي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/LV5n5m0MFJ — فايز المالكي (@fayez_malki) May 8, 2021

بينما كتب محمد بن عمر، ” سنين انا وفهد في طواري الشميسي نعمل سويا لخدمة الناس والمرضى خبر وفاته اوجعني، وآخر لقاء بيني وبينه اخر دوام لي قبل رمضان وباركة له بالشهر واليوم اودعه مع السلامة ي صاحبي الله يرحمك ي رب ويغفر لك ويسكنك الجنة”.

#فهد_هزازي_في_ذمة_الله

سنين انا وفهد في طواري الشميسي نعمل سويا لخدمة الناس والمرضى خبر وفاته اوجعني 🥺💔اخر لقاء بيني وبينه اخر دوام لي قبل رمضان وباركة له بالشهر واليوم اودعه مع السلامه ي صاحبي الله يرحمك ي رب ويغفرلك ويسكنك الجنه 🥺🥺🥺🥺💔💔💔 pic.twitter.com/WoU7JPUgsr — محمد بن عمر (@20_m7) May 8, 2021

فهد هزازي الرياضي الخلوق

وقال عمر شيحه في تغريده له، قائلاً: ” المحترف فهد هزازي مثال مشرف للرياضي الخلوق المبتسم دائمًا قبل ساعات كان في سناب معانا، الآن توفى ورحل لدار الحق في أيام فضيلة ربنا اختاره يكون عنده، رحمة الله عليك فهد”.

المحترف فهد هزازي مثال مشرف للرياضي الخلوق المبتسم دائما …قبل ساعات كان في سناب معانا، و الان توفى ورحل لدار الحق في ايام فضيلة ربنا اختاره يكون عنده

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رحمة الله عليك يا فهد ونعم الشخص و الكل يذكرك بذكرى طيبة….أسأل الله ان يسكنك فسيح جناته و انا لله وانا اليه راجعون💔 pic.twitter.com/K5l1ADlXUR — عُمر شيحه Be Fit60 (@SheehaHR) May 8, 2021

يذكر أن لاعب كمال الأجسام السعودي فهد هزازي قد توفي صباح يوم أمس السبت، فيما لم تكشف التقارير الطبية الرسمية عن سبب وفاة البطل السعودي هزازي حتى الآن.

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