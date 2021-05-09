جمعية المترجمين العرب تكرم (130) مترجماً عربياً على إنجازاتهم البارزة (فيديو)

كرمت جمعية المترجمين العرب (130)، مترجماً عربياً، ممن لهم إنجازات بارزة على صعيد الترجمة، في حدث كبير ربما يحدث لأول مرة في عالمنا العربي.

جمعية المترجمين العرب

وتم ذلك افتراضيا في 8 مايو 2021 بحضور عدد كبير من المترجمين. وكان من بين المكرمين من البحرين الشاعر الروائي والمترجم عبدالحميد القائد صاحب دار القائد للترجمة.

ويذكر أن جمعية المترجمين العرب تأسست في أكتوبر 2020 وتضم حوالي 15000 مترجما من مختلف أنحاء الوطن العربي، ويترأسها الدكتور عامر العظم الذي يعتبر داينامو الجمعية.

ورحب الدكتور عامر العظم بالمترجمين واللغويين والمعلمين والأكاديميين والمثقفين والمناضلين والأدباء والشعراء، المشاركين في المؤتمر .

وأضاف العظم في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في حفل التكريم..:” إن الجمعية تعتبر اللغة وسيلة مهمة من وسائل الاتصال قديماً وحديثاً بين الشعوب، فقد اسهمت بشكل فعال ومؤثر في حركة التجارة والعلم واطلاع الإنسان على ثقافات وحضارات الآخرين وفي إقامة العلاقات الاجتماعية القائمة على المحبة والاحترام وتعزيزها كما أن لها دوراً كبيراً ومهماً في تنمية المهارات البشرية وتطويرها وتلاقح الأفكار في ظل الثورة الرقمية الهائلة التي غزت العالم بالوقت الحاضر”.

وكرمت الجمعية الزميل نظام المهداوي الاعلامي المعروف ورئيس تحرير موقع (وطن) وذلك لمساهماته القيمة على صعيد الاعلام ونشر الوعي.

وشكر المهداوي جمعية المترجمين العرب على منحها إياه شهادة تقدير على جهوده الإعلامية.

كما شكر رئيس تحرير وطن، رئيس الجمعية عامر العظم الذي يسعى دائما وراء نشر الوعي ودعم الثقافة والمثقفين.

كل الشكر لجمعية المترجمين العرب على منحها لي شهادة تقدير لجهودي الإعلامية والشكر لرئيس الجمعية عامر العظم الذي يسعى دائما وراء نشر الوعي ودعم الثقافة والمثقفين. واشكر اللجنة التي اخترتني من بين المترشحين. pic.twitter.com/j42ofigQxf — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 8, 2021

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