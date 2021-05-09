ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي وتوتنهام وفوز ليفربول

تلقى فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الخسارة المفاجئة أمام منافسه تشيلسي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة ال35 من الدوري “البريميرليج” الممتاز.

مانشستر سيتي وتشيلسي والدوري الإنجليزي

وأحرز هدف اللقاء الأول المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال44 من عمر زمن المباراة، مع إهدار الفريق ضربة الجزاء التي فشل في تسجيلها الأرجنتني سيرخيو أغويرو.

فيما نجح فريق تشيلسي من تحقيق الفوز في المباراة بعد تسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال63 من مجريات أحداث الشوط الثاني عن طريق المغربي حكيم زياش.

وسجل فريق تشيلسي هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، عن طريق اللاعب ماركوس ميندوزا لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي على السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

سقوط توتنهام أمام ليذر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وفشل فريق توتنهام في تحقيق الفوز على منافسه ليذر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ليفقد النقاط الثلاثة الثمينة في الصراع على المراكز الأولى من الترتيب المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وجاء هدف التقدم الأول لصالح فريق ليدز في الدقيقة ال 13 عن طريق ستيورات دلاس، بينما عاد فريق توتنهام ليقلص الفارق في الدقيقة ال 25 بواسطة المهاجم الكوري الجنوبي سون هوينغ مين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وقد قلب موازيين المباراة فريق ليذر يونايتد على توتنهام، جاء الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة الأول في الدقيقة ال42 عن طريق اللاعب باتريك بامفورد.

فيما سجل يونايتد الهدف الفوز والثالث له في المباراة بواسطة اللاعب رودريغو مورينيو في الدقيقة ال 84.

انتصار ليفربول في الدوري الإنجليزي

وعاد فريق ليفربول “الريدز” بعد الموسم الكارثي له ليحقق الفوز في الأسبوع ال35 من الدوري الممتاز “البريميرليج”، من أجل التنافس على المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

صور تشعرك بالسعادة 😍🤗 pic.twitter.com/21Ur4ECPVK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 8, 2021

هدفي ليفربول في شباك ساوثهابتون

واستطاع اللاعب السنغالي ساديو ماني من إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال31، بعد عرضية جميلة من النجم المصري محمد صلاح، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة عن طريق لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا.

هدفا ماني وتياجو حققا الثلاث نقاط للريدز بنجاح! 🔴🙌#ليفربول_ساوثهامتون — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 8, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني فريق مانشستسر يونايتد الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

صعود وست هام وتشيلسي

ويأتي فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 64 نقطة. بفارق نقطة وحيدة جاء فريق ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

وجاء فريق وست هام في خامس الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 57 نقطة.

تراجع توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 57 نقطة، وجاء في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 52 نقطة.

ويأتي فريق ليذر يونايتد في المركز التاسع برصيد 50 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق أرسنال برصيد 49 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد.

جوارديولا🎙: لا ننشغل الآن بنهائي دوري الأبطال لأننا لم نحسم بعد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز, أنا حذر للغاية, عندما نحسمه، ونأمل أن يتحقق ذلك غدا، سنحول تركيزنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/y6f3Vedrug — Yallakora (@Yallakoranow) May 7, 2021

يليه في المركز الثالث المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 17 هدفًا.

وفي المركز الرابع جاء لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بينما احتل المركز الخامس من جدول الترتيب اللاعب “باتريك بامفورد” الذي يلعب في صفوف ليدز يونايتد برصيد 15 هدفًا.

متساويًا مع المهاجم الإنجليزي في فريق إيفرتون “دومينيك كالفيرت ليوين” بعدد الأهداف، خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

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