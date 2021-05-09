بالصور: بيع قميص بطل كرة السلة الأمريكي “جوردن” في المزاد العلني بسعر خيالي

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، بأن قميص بطل الدوري الأمريكي للمحترفين في رياضة كرة السلة ل6 مرات والبطل الأولمبي مرتين الأمريكي “مايكل جوردن”، بيع في المزاد العلني بسعر خيالي.

مايكل جوردن والمزاد العلني

وقد أفادت الوسائل الأمريكية، أن قميص البطل الأمريكي “مايكل جوردن”، بيع يوم السبت الماضي في المزاد بمبلغ قدر ب1.38 مليون دولار أمريكي.

وأصبح القميص الذي ارتداه البطل الأمريكي “جوردن” لفريق جامعة “نورث كارولينا” الأمريكية في موسم 1982-1983، أغلى قطعة بيعت في المزاد الرياضي الأمريكي.

قميص مايكل جوردن وكرة السلة

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، بأن ذات القميص قد جلب بعد عرضه في المزاد العلني في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999م مبلغ 63500 دولار أمريكي.

اقرأ المزيد: “شاهد” سواريز يواجه إجراءات كورونا بتصرف مضحك مع أحد معجبيه

وتوقعت دار المزادات ” هيريتدج ” بأن يصل سعر القميص في المزاد العلني حولي مليون دولار بعد عرضه مؤخرًا.

مايكل جوردن والسراويل القصيرة

يما تم تسجيل الرقم القياسي للقميص البطل الأمريكي في كرة السلة ” مايكل جوردن” وكذلك السراويل القصيرة في شهر أكتوبر من العام الماضي.

The only known Michael Jordan game-worn North Carolina Tar Heels basketball jersey sold for $1.38 million on Saturday with Heritage Auctions. Via @espn https://t.co/dzE5ZtVi98 #MichaelJordan — Heritage Auctions (@HeritageAuction) May 8, 2021

وقد بيعت سترة الخاصة بفريق كرة السلة الأمريكية “شيكاغو بولز” بمبلغ وصل إلى 480 ألف دولار أمريكي.

مايكل جوردن ومسيرته الاحترافية

ويعتبر لاعب كرة القدم السابق مايكل جوردن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة الأمركية، كما وأصبح أفضل رياضي في جيله.

وهو الذي ساعد منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة على التفوق في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، وهو الآن أحد أعضاء إدارة فريق تشارلوت بوبكاتس.

باريس سان جيرمان الفرنسي يطلق قميص رياضي غير رسمي عبر نجمه البرازيلي نيمار بالشراكة مع لاعب كرة السلة الأمريكي جوردن. pic.twitter.com/1t0mJLHmNk — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) June 22, 2019

ولعب 15 موسمًا في الدوري الأمريكي لكرة السلة، وكان معدل تسجيله في الموسم العادي 30.12 نقطة في المباراة، وهو الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة، تفوق على ويلت تشامبرلين الذي معدله 30.06 نقطة في المباراة.

ألقاب مايكل جوردن في كرة السلة

وفاز الأمريكي مايكل جوردن في بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة ستة مرات مع نادي شيكاغو بولز، وقد فاز في تلك الفترة بلقب أفضل لاعب، وفاز بلقب الهداف في عشرة مرات.

ما يهمني الا افضل رياضي بالتاريخ مايكل جوردن pic.twitter.com/wGrCx7KRQR — AJ (@jopw_) May 8, 2021

وكان أغلى لاعب في الدوري خمس مرات، وتم اختياره ضمن فريق الدوري الأمريكي 10 مرات، وفاز بلقب أفضل مدافع تسعة مرات وفاز بلقب أفضل سارق للكرات في أربع مرات.

مايكل جوردن وحياته الشخصية

ولد مايكل جوردن في بروكلين في نيويورك في عام 1963م، وقد حصل جوردن على منحة دراسية بسبب تفوقه في كرة السلة في جامعة كارولينا الشمالية، حيث تخصص بالجغرافيا.

وفي أول موسم له مع فريق الجامعة تحت قيادة الأسطورة دين سميث، سمي جوردن كأفضل لاعب صاعد، وفي عام 1983م.

جوردن وأفضل لاعب في دروي الجامعات

وسجل جوردن الكرة التي قادت فريق الجامعة إلى الفوز على فريق جورج تاون الذي كان يقوده باتريك أوينغ، وبذلك فازوا بدوري الجامعات في أمريكا.

معلومة |

في تكريم لمسيرة جوردن الاسطورية، فريق ميامي هيت قام برفع قميص الاسطورة وحجب الرقم 23 في عام 2003 بالرغم من عدم لعب جوردن للفريق. الهيت هو الفريق الوحيد في الـ NBA الذي قام بتكريم مايكل جوردن برفع القميص 23 بالاضافة لفريقه شيكاغو بولز الذي حقق معه جوردن 6 بطولات NBA. pic.twitter.com/gQsEZaYTp6 — كرة السلة الامريكية (@Arabic1NBA) February 17, 2018

وقد أختير أفضل لاعب في دوري الجامعات في عام 1984، وفي عام 1984 ترك كارولينا، وتوجه إلى اللعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة، ولعب مع نادي شيكاغو بولز الذي عين بعد ذلك في أحد أعضاء إدارته.

اعتزال مايكل جوردن كرة السلة

وقد اعتزل البطل الأمريكي مايكل جوردن رياضة الكرة السلة الأمريكية بعد مسيرة الاحترافية في الدوري الأمريكي لكرة السلة في الثالث عشر من شهر يناير عام 1993م.

وسجل 32,292 نقطة في مسيرته، وهو ثالث أعلى رقم في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة بعد كريم عبد الجبار وكارل مالون، فيما يشغل منذ اعتزاله العمل الإداري داخل فريق شيكاغو بولز الأمريكي لكرة السلة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك