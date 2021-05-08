موعد مباراة يوفنتوس والميلان في قمة الديربي الإيطالي والقنوات الناقلة

يخوض فريق يوفنتوس مباراة الإثارة والقوة أمام منافسه الميلان في قمة ديربي الدوري الإيطالي، في ظل صراع الفريقين العملاقين في الأسبوع ال35 من الدوري الممتاز، على مراكز الترتيب المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

موعد مباراة يوفنتوس والميلان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين يوفنتوس والميلان مساء يوم الأحد القادم على ملعب ” أليانز ستاديوم” (تورينو)، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، البحرين، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، الأردن.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة مصر، والسودان، ليبيا، وبتوقيت عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والميلان

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 3” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

بطاقة المباراة #Juvemilan#ميلان X #يوفنتوس ⛳️

🗓️ اليوم الأحد

⏱️ الساعة 9.45 م بتوقيت مكة المكرمة

🏆 الدوري الايطالي الجولة .35

🏟️ ملعب اليانز استوديوم

🖥️ Bein sport 3HD pic.twitter.com/lX0W2QZhlw — Curva Juventus (@CurvaJ) May 7, 2021

التعليق على مباراة الديربي الإيطالي

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري بين المنافسين فريق يوفنتوس والميلان الإيطالي، المعلق التونسي الرياضي في شبكة قنوات “”beIN Sports رؤوف خليف.

تشكيلة يوفنتوس في مواجهة الميلان

وسيعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الميلان الإيطالي، سيكون في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: خوان كوادرادو، ماتايس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب دانيلو لويز دا سيلفا.

🎙 بيرلو: "سنبدأ مباراة الغد بنفس الطاقة التي ظهرت عندما سجلنا الهدف الثاني يوم الأحد، نملك نفس الروح وسنلعب مباراة جيدة." هذه نهاية المؤتمر الصحفي للميستر @Pirlo_official#يوفي_ميلان #فورزا_يوفي pic.twitter.com/OYLVlvyWz0 — JuventusFC (@Juventusfcar) May 8, 2021

وفي مركز الوسط، سيأتي كلاً من اللاعبين فيديريكو بيرنارديسكي، أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب أليكس ساندرو.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ألفارو موراتا.

تشكيلة الميلان في مواجهة يوفنتوس

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق الميلان الإيطالي ” ستيفانو بيولي” 55 عاماً، على تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف يوفنتوس، سيكون في مركز حراسة المرمى دوناروما.

بينما يلعب في مركز خط دفاع الفريق، كلاً من: ثيو، رومانويلي، كايير، إلى جانب مشاركة اللاعب كالابريا.

وفي خط الوسط للفريق، سيعلب كلاً من، كيسيه، تونالي، ريبيتش، وفي خط هجوم الفريق كلاً من: هاكان، ساليماركس، زلاتان إبراهيموفيتش.

طموح يوفنتوس والميلان

ويطمح كلا الفريقين إلى خطف النقاط من الآخر بعد فشلهم في مواصلة الصراع على لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، ونجاح فريق الانتر ميلان من حسم اللقب في المرة ال 19 في تاريخه مسيرته الكروية.

دوري أبطال أوروبا

ويضع مدربين كلا الفريقين صوب اهتمامهم وأنظارهم نحو المراكز الأربع الأولى في ترتيب دوري الإيطالي المؤهلة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون عودة فريق الميلان إلى البطولة القارية للمرة الأولى له بعد ثمانية أعوام من الغياب.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 82 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 69 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 69 نقطة، متساويًا مع فريق الميلان الذي يحتل المركز الرابع بنفس النقاط.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 67 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 64 نقطة.

ويأتي فريق روما برصيد 55 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 53 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 45 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 42 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا، وجاء في المركز الثاني المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع فريق الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

📄| باولو فاليري حكماً لمواجهة يوفنتوس وميلان يوم الأحد pic.twitter.com/1926erRvNn — Curva Juventus (@CurvaJ) May 7, 2021

أما في ثالث ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” اللاعب سيمي المهاجم في فريق كروتوني برصيد 19 هدفًا، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين: لويس مورييل ودوشان فلاهوفيتش وتشيرو إيموبيلي.

وجاء مهاجم فريق نابولي لورينزو إنسيني في المركز السابع من الترتيب برصيد 17 هدفًا، يليه في المركز الثامن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 15 هدفًا مع فريق الميلان الإيطالي.

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