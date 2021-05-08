علي العلياني الوحيد الذي حدث معه هذا الأمر في “رامز عقله طار: شاهد ماذا جرى بالحلقة 26

وقع المذيع والإعلامي السعودي المعروف علي العلياني اليوم، السبت، ضحية الحلقة الـ 26 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يسخر من علي العلياني

هذا وبدأ رامز جلال، في السخرية من علي العلياني وملابسه أثناء استقباله، كعادته مع معظم الضيوف.

وكان العلياني يرتدي جلبابا باللون الأسود، مع حذاء باللون الأسود.

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وقال رامز جلال عن ضحية اليوم: (دي حلقة المخاطرة معانا مقدم برامج سعودي مشهور بيخلي الضيف قاعد قدامه مقهور واسئلته تحمل طابع الغرور وانا بهديها لكل الزملاء في العالم العربي.)

(ودايما حاطتني في دماغه وبيخبط فيا قولت مبدهاش واللي يجي جنبنا هنوريه شرنا… معانا ومعاكم علي العلياني.)

وسخر رامز من إطلالته لحظة استقباله، قائلًا: (ايه النظارة دي يا علي، حاكم جزيرة البخور والمستكة.)

وتابع:(رئيس جمهورية حمص الشام، إيه الماسك ده أنت داخل تعمل الزايدة؟، وإيه النضارة نضارة كمال الشناوي في فيلم الأوباش).

واستمر رامز في سخريته من الإعلامي السعودي: (عايز له عربية تين شوكي يسرح بيها بعد لما لبس الفيست على الجلابية.)

كما أمطر رامز جلال العلياني، بوابل من الطلقات النارية خلال لعبة (البينت بول).

الطلقات النارية التي أطلقها رامز جلال ببندقية (البينت بول) أغرقت جلباب الإعلامي السعودي.

وأعرب رامز عن اندهاشه من عدم تألم علي العلياني من الطلقات النارية، قائلًا:(مش حاسس أعمل ايه؟ كفاية إني غرقته).

هذا وعلى غير العادة من ضيوف البرنامج ولأول مرة ظهر على علي العليانى الهدوء الشديد خلال تواجده فى كبسولة الهوب دروب.

وهى إحدى الألعاب التى يستخدمها رامز جلال فى المقلب، ومع تحرك الكبسولة فى الهواء، بدأت العليانى فى القلق.

وحاول على العليانى عدم القفز من الكبسولة فى حمام السباحة، ولكن فريق البرنامج قام بدفعه.

وبعد اكتشافه للمقلب قال على العليانى لرامز جلال: (حرام عليك يا أخى).

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وفي البرنامج يستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

ويبدأ “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”.

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “مراد” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

وبعدها يدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

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