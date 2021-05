شيخ الأزهر أحمد الطيب يُفتي: يجوز اخراج زكاة الفطر لليهود والمسيحيين!

فاجأ شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عموم المسلمين بإصداره فتوى تجيز اخراج زكاة الفطر بشهر رمضان للمسحيين واليهود.

وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إنه يجوز أن يتصدق المسلم على مسيحي فقير وإخراج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، وجواز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي.

وأضاف شيخ الأزهر: “هناك كثير من وجوه البر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب خاصة المسيحيين منهم، مثل جواز أن يتصدق المسلم على المسيحي الفقير، وجواز إخراج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، وجواز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي”.

وتابع: “تهنئة غير المسلمين في أعيادهم من أخلاق البرِّ الذي أمرنا الإسلام به، والحديث عن عدم جواز هذه التهنئة ليس مقصودًا منه بعث خلاف ديني حقيقي”.

واستدرك بالقول: “لكن زرع الفتنة والتوتر المذهبي والطائفي، وضرب استقرار الشارع العربي والإسلامي، وتشويه صورة الإسلام في مرآة الغرب، لأغراض استعمارية جديدة”.

وأكد شيخ الأزهر أنه لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، وللمرأة أن تحدد لها نصيباً من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها.

وقال إنه يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا.

وأكد أن الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، وأنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول.

وأضاف أن القضايا التي خضعت للتوصيفِ الشرعي، والاجتهادِ الفقهي في أروقةِ الأزهرِ الشريف، كان للمرأة نصيبُ الأسد من مَكاسِبها، وأن من أول هذه المكاسبِ موضوعُ “سفرِ المرأة”.

وبين أن سفر المرأة في تُراثِنا الفقهي مشروط عند أغلبِ الفقهاءِ بمرافقة الزوجِ، أو أي محرم من مَحارِمها؛ لأن سَفَرَ المرأةِ بمُفردِها في تلك العصور -بدون محرم – كان أمرًا صادمًا للمروءة والشرفِ، بل كان طعنا في رجولة أفراد الأسرة نظرًا لما تتعرض له -آنذاك- من سبي واختطاف واغتصاب في الصحاري والفَيافي المُظلِمةِ ليلًا.

وأضاف أن من مكاسب المرأة أيضا اتفاق علماء مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي على أنَّه يجوز لها شرعً أن تتقلد الوظائف التي تناسبها كافة بما فيها وظائف الدولة العليا ووظائف القضاء والإفتاء.

وأشار إلى أنه لا يجوزُ الالتفافُ حولَ حقِّها هذا لمصادرتِه أو وضع العقبات أو التعقيدات الإداريَّةِ ممَّن يستكبرون أن تجلسَ المرأةُ إلى جوارهم، ويَحولُون بينَها وبينَ حقِّها المقرَّرِ لها شرعًا ودستورًا وقانونًا.

Additionally, there is no such as thing as"Bait Al-Ta’a"(House of Obedience) in Islam, and guardians have no right to prevent women from marrying without adequate reasons. Finally, a woman has the right to a share in her husband's wealth if she has contributed in its accumulation

