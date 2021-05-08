لويس سورايز
لويس سورايز
Videoرياضة

“شاهد” سواريز يواجه إجراءات كورونا بتصرف مضحك مع أحد معجبيه

كتب وطن
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خطف النجم الأوروغواياني “لويس سواريز” 34 عامًا الأضواء، بعد اللقطة المضحكة أثناء استلامه هدية من أحد معجبيه.

قبيل دخوله مقر نادي “أتلتيكو مدريد” لتلقي الحصة التدريبية الأخيرة، قبيل مواجهة فريق برشلونة على ملعب “الكامبنو” خلال منافسات الجولة ال 35 من الدوري الإسباني الممتاز.

لقطة سواريز المضحكة

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع طريف للاعب لويس سواريز الذي كان ينتظره أحد المعجبين قبيل دخوله إلى مقر تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد “البلانكوس”، حيث قام بإهداء اللاعب لوحة تذكارية.

لكن الأروغواياني سواريز قبل أن يستلم الهدية، حاول تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة من وباء فيروس كورونا.

ووقع أنظار اللاعب على جوارب التمرين داخل سيارته التي كان يقودها، ليقوم بارتدائها كقفاز في يديه قبل أن يتسلم الهدية منعًا للتلامس.

سواريز والغياب عن مباراة برشلونة

وقد بدي في الفيديو اللاعب سواريز شديد الحذر، جاء ذلك بعد أن منتعته الإصابة بفيروس كورونا عن المشاركة في مواجهة الذهاب أمام ناديه السابق فريق برشلونة

في مباراة ذهاب ضمن منافسات الجولة ال 10 من الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري والتي انتهت بهدف نظيف دون رد.

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جاء ذلك عقب تواجد اللاعب الأوروغواياني “سواريز” برفقة منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم المقام في دولة قطر عام 2022م.

فيما أثار ذلك المقطع موجة من الضحك من قبل النشطاء وجماهير فريق أتلتيكو مدريد، الذين قاموا بتداول المقطع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

سواريز ورحيل محمد صلاح

وكشفت شبكة “ديبورتيس كواترو” الإسبانية، أن إدارة فريق ليفربول، سيحاول التعاقد مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد “سورايز”، في حال رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الموقع الإسباني، نقلاً مصادر لها في إدارة فريق ليفربول، قائلاً: ” إدارة الفريق ترى بأن سواريز خيارًا مثاليًا لتعويض النجم المصري محمد صلاح.

لاعب ليفربول السابق سواريز

وتألق اللاعب الأوروغواياني “لويس سواريز”، بشكل ملفت في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة ما بين عام 2014-2011م.

قبل انضمامه إلى فريق برشلونة الإسباني، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف جاره أتلتيكو مدريد “البلانكوس” متصدر الدوري الإسباني. الذي مدد عقده مع الفريق حتى الصيف العام المقبل 2022.

سواريز والرحيل عن أتلتيكو مدريد

وأفادت عدد من التقارير الإعلامية الإسبانية، بأن عقد اللاعب “لويس سواريز” مع إدارة فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، في أحد بنوده يسمح برحيل اللاعب مجانًا عن الفريق خلال انتقالات الصيف المقبلة.

وقد خاض اللاعب مع أتلتيكو مدريد 24 مباراة منذ قدومه، وقد تعرض للإصابة غاب على إثرها نحو أسبوعين عن منافسات مع الفريق الإسباني.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة، يليه في وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

برشلونة وريال مدريد والمنافسة على الليغا

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا بذلك مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعدد النقاط، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وسليتا فيغو

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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