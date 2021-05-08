“شاهد” سواريز يواجه إجراءات كورونا بتصرف مضحك مع أحد معجبيه

خطف النجم الأوروغواياني “لويس سواريز” 34 عامًا الأضواء، بعد اللقطة المضحكة أثناء استلامه هدية من أحد معجبيه.

قبيل دخوله مقر نادي “أتلتيكو مدريد” لتلقي الحصة التدريبية الأخيرة، قبيل مواجهة فريق برشلونة على ملعب “الكامبنو” خلال منافسات الجولة ال 35 من الدوري الإسباني الممتاز.

🤣 IMAGEN CURIOSA EN EL ATLETI 🎁 Un fan le da a @LuisSuarez9 un regalo y él lo recoge con un calcetín. 🤣#JUGONES pic.twitter.com/82vItJBOtl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2021

لقطة سواريز المضحكة

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع طريف للاعب لويس سواريز الذي كان ينتظره أحد المعجبين قبيل دخوله إلى مقر تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد “البلانكوس”، حيث قام بإهداء اللاعب لوحة تذكارية.

SPORT | صراع الهُجوم – أنطوان غريزمان 🆚 لويس سواريز #BarçaAtleti 🔵🔴 pic.twitter.com/honjxoAcSe — FCB World (@FCBW_A7) May 7, 2021

لكن الأروغواياني سواريز قبل أن يستلم الهدية، حاول تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة من وباء فيروس كورونا.

ووقع أنظار اللاعب على جوارب التمرين داخل سيارته التي كان يقودها، ليقوم بارتدائها كقفاز في يديه قبل أن يتسلم الهدية منعًا للتلامس.

سواريز والغياب عن مباراة برشلونة

وقد بدي في الفيديو اللاعب سواريز شديد الحذر، جاء ذلك بعد أن منتعته الإصابة بفيروس كورونا عن المشاركة في مواجهة الذهاب أمام ناديه السابق فريق برشلونة

في مباراة ذهاب ضمن منافسات الجولة ال 10 من الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري والتي انتهت بهدف نظيف دون رد.

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جاء ذلك عقب تواجد اللاعب الأوروغواياني “سواريز” برفقة منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم المقام في دولة قطر عام 2022م.

👏👏👏 نادي برشلونة يطلب من الليغا الإذن من أجل تكريم لويس سواريز يوم السبت قبل مباراة البارسا-اتليتيكو في كامب نو. فقد جهز البارسا لعمل تكريمي صغير، من أجل شكر سواريز على ما قدمه للبلاوغرانا بين عامي 2014 و 2020. pic.twitter.com/pj3notcSPU — InCampNou (@InCampNou) May 6, 2021

فيما أثار ذلك المقطع موجة من الضحك من قبل النشطاء وجماهير فريق أتلتيكو مدريد، الذين قاموا بتداول المقطع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

سواريز ورحيل محمد صلاح

وكشفت شبكة “ديبورتيس كواترو” الإسبانية، أن إدارة فريق ليفربول، سيحاول التعاقد مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد “سورايز”، في حال رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

اول مباراة لـ سواريز ضد برشلونة. كومان: بالتأكيد ستكون مباراة غريبة له ولنا بعض الشيء، لأنه كان هنا منذ فترة طويلة وقد يكون الأمر غريبًا لكن الجميع احترافي والكل سوف يحاول تقديم الأفضل لناديه. لا اعتقد يجب التركيز حول هذا الموضوع، علينا ان نكون مدركين به وبجميع اللاعبين pic.twitter.com/qtA1ijyxaQ — FCB World (@FCBW_A7) May 7, 2021

وأضافت الموقع الإسباني، نقلاً مصادر لها في إدارة فريق ليفربول، قائلاً: ” إدارة الفريق ترى بأن سواريز خيارًا مثاليًا لتعويض النجم المصري محمد صلاح.

لاعب ليفربول السابق سواريز

وتألق اللاعب الأوروغواياني “لويس سواريز”، بشكل ملفت في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة ما بين عام 2014-2011م.

AS | التشكيلة المتوقعة لـ أتلتيكو ; أوبلاك – تريبيير – سافيتش – خيمنيز/فيليبي – هيرموسو – كاراسكو – كوكي – كوندوبيا – ليمار – لورينتي – سواريز pic.twitter.com/F89CzbpkON — FCB World (@FCBW_A7) May 6, 2021

قبل انضمامه إلى فريق برشلونة الإسباني، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف جاره أتلتيكو مدريد “البلانكوس” متصدر الدوري الإسباني. الذي مدد عقده مع الفريق حتى الصيف العام المقبل 2022.

سواريز والرحيل عن أتلتيكو مدريد

وأفادت عدد من التقارير الإعلامية الإسبانية، بأن عقد اللاعب “لويس سواريز” مع إدارة فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، في أحد بنوده يسمح برحيل اللاعب مجانًا عن الفريق خلال انتقالات الصيف المقبلة.

وقد خاض اللاعب مع أتلتيكو مدريد 24 مباراة منذ قدومه، وقد تعرض للإصابة غاب على إثرها نحو أسبوعين عن منافسات مع الفريق الإسباني.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

MD 🤜🤛 افضل ثنائي في الليغا، ميسي-غريزمان، سواريز-ماركوس لورينتي، وجها لوجه في كامب نو. ميسي وغريزمان، بالمجموع 40 هدف، 18 أسيست.

سواريز-ماركوس لورينتي، بالمجموع 31 هدفا، 12 أسيست. pic.twitter.com/WoYpuoWX12 — InCampNou (@InCampNou) May 5, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة، يليه في وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

برشلونة وريال مدريد والمنافسة على الليغا

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا بذلك مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعدد النقاط، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

لويس سواريز في الدوري الإسباني هذا الموسم 👇 🏟 26 مباراة

⚽️ 19 هدفًا

🅰️ تمريرتان حاسمتان في المركز الرابع بترتيب هدافين الليجا ✨🔥 pic.twitter.com/NH7N7WkJrf — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 3, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وسليتا فيغو

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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