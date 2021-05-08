(شاهد) فضيحة سفيرا الإمارات والمغرب في اسرائيل بينما الأقصى يُدنّس ويُعتدى عليه!

فضحت وسائل إعلام عبرية، سفيرا الإمارات والمغرب في إسرائيل، وذلك على إثر مشاركتهما في إفطار رمضان نظمه المعهد اليهودي العربي، تزامناً مع الهجوم الوحشي لقوات الإحتلال على المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

إفطار (عربي يهودي) .. و سفيرا الإمارات والمغرب في إسرائيل حاضرين

وحسب الإعلام العبري، فإن السفير الإماراتي محمد آل خاجة والسفير المغربي عبد الرحيم بيوض، شاركا في حفل الإفطار العربي اليهودي، فيما لم يتطرقا إلى أحداث الأقصى وحي الشيخ جراح، الأمر الذي أثار غضباً عارماً.

وتظهر صورة رصدتها “وطن” مشاركة سفيرا الإمارات والمغرب في إسرائيل بالإفطار، الأمر الذي اعتبر مخجلا ومهينا للقضية الفلسطينية.

سفير الإمارات في إسرائيل

وخلال حفل الإفطار، قال السفير الإماراتي في اسرائيل محمد آل خاجة: “السلام مهم لنا، العلاقة بين اليهود والمسلمين في إسرائيل مثيرة للغاية، وهذه القصة توضح أهمية السلام وأنا سعيد بالاحتفال مع اليهود والمسلمين كتقليد سنوي”.

كما شارك في الأمسية الرمضانية رئيس بلدية ما يسمى (أور يهودا ليات شوحات) والسفير الإسباني مانويل أساو وسفيرة بنما أديس فيغا.

صفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت صوراً للإفطار الجماعي وعلقت عليه بالقول: “إفطار جماعي عربا ويهودا بمعية رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيوض والسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة”.

إفطار جماعي عربا ويهودا بمعية رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيوض والسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة @AmbAlKhaja والبروفسور شمعون شيتريت وزير إسرائيلي سابق من مواليد المغرب @Shetreet

🇮🇱🇲🇦🇦🇪 pic.twitter.com/46cpQCoM95 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 3, 2021

مقال سفير الإمارات

وفي الوقت الذي شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً وحشياً وواسعاً على المسجد الأقصى المبارك، وتعتدي على أهالي الشيخ جراح، كان سفير الإمارات في اسرائيل محمد آل خاجة يمتدح الإسرائيليين، ويقول إنهم منحوه شعوراً وكأنه في منزله.

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وقال سفير الإمارات في اسرائيل، في مقاله نشرها في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أنه أمضى شهر إقامته الأول في إسرائيل بين اللقاءات الرسمية وبسطات بيع الفلافل.

وقال للإسرائيليين: “إنكم تمنحون الشخص شعورا كأنه في منزله”.

ووصف آل خاجة المجتمع الإسرائيلي بالمدهش، حيث تتمازج فيه الثقافات نتيجة وصول اليهود إليها حاملين ثقافات وموروثات متعددة من العالم.كما قال

وأكد سفير الإمارات للإسرائيليين في مقاله أن الإماراتيين سوف يجعلونهم يشعرون كأنهم في بيوتهم لو زاروا دولةالإمارات.حسب تعبيره

وزعم أن اتفاق التطبيع استطاع تغيير التاريخ وصنعت مرحلة مختلفة في المنطقة عنوانها التقدم والتعاون.وفق ادعائه

الهجوم على المسجد الأقصى

وشنت قوات الاحتلال هجوماً وحشيا على المصلين داخل المسجد الاقصى المبارك بعد صلاة المغرب، وهاجمتهم بالقنابل والرصاص، وحاصرت المصلين داخل المصليات، فيما شهدت ساحات المسجد مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الاحتلال.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن عدد الإصابات بالرصاص المطاطي جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى ارتفعت إلى أكثر من 205 مصابين.

حمد بن جاسم: الاعتداء على الأقصى لا يحتاج بيانات شجب

واستهجن رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، صمت قادة الدول على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات الشجب والاستنكار.

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وقال حمد بن جاسم في تغريدة بتويتر: أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم.

وأضاف بن جاسم: فالسلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!.

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