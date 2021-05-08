حنان البوسعيدي .. طالبة عمانية تشغل العمانيين بقصتها المأساوية في أمريكا!

تصدر هاشتاغ (كلنا حنان البوسعيدي) التريند الأول عبر موقع (تويتر) في سلطنة عمان، وذلك للمطالبة بمساعدة علاج طالبة عمانية مبتعثة في أمريكا.

(كلنا حنان البوسعيدي)

وظهرت الطالبة العمانية التي تدعى حنان البوسعيدي بمقطع فيديو تداوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته (وطن)، كشفت خلاله تفاصيل مرضها النادر.

حيث أصيبت حنان البوسعيدي بمرض (البورفيريا) النادر جداً، وعلاجه متوفر في أمريكا وتكلفته ما يقارب المليون دولار سنوياً بحسب النشطاء.

وقالت حنان البوسعيدي: (أنا طالبة عمانية وتخرجت للتو من أمريكا، وبقيت لأستكمال علاج مرضي النادر الذي يصيب شخص من مليون، وأنا كنت أول مريضة يتم تشخيصها بهذا المرض في دبي).

أربع حالات فقط في سلطنة عمان

وتابعت حنان البوسعيدي: (في مسقط هناك حالات، ولكن للأسف توفاهم الله، المرض لا علاج له، متعب مزري، أتعبني كثيراً، تم تشخيصي بالمرض حين كان عمري 21 عاماً).

وأكدت حنان البوسعيدي أنها كافحت في حياتها وفي غربتها، ولم تستسلم للمرض، مضيفة: (كان يوجد في السلطنة ثلاث حالات فقط، اثنين منهم توفوا، وأنا الحالة الرابعة التي بقيت على قيد الحياة).

وأوضحت حنان: (من يصاب بالمرض لا يعش فترة طويلة، خاصة في الوطن العربي وشمال إفريقيا، ولكن الله أرسل لي بعثة في أمريكا لأتعالج).

وأشارت حنان البوسعيدي إلى أنه يوجد في أمريكا حالات مثلها واستطاعت أن تعيش حياة جيدة وطويلة، وأضافت: (للأسف لا يوجد اهتمام بالوطن العربي بمثل هذا المرض).

وقارنت حنان بين بروتوكول العلاج في أمريكا والوطن العربي قائلة: (هنا يتم الاهتمام بالمرضى وتخفيف أعراض المرض ولدي طبيبة تهتم جداً بالأمر).

وسم #كلنا_حنان_البوسعيدي في الصدارة الآن 🇴🇲 تعاني من مرض نادر جداً ومتواجدة في أمريكا للداراسة ولعلاج حالتها النادرة- نداؤها: pic.twitter.com/zs7QqiiKEI — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) May 8, 2021

حنان البوسعيدي: أتمنى أن أنجب

ووجهت حنان البوسعيدي نداء لمساعدتها قائلة: (هذا نداء إذا رسالتي توصل لهم، أن يساعدوني بأن أتعالج كوني مواطنة عمانية، اسمي حنان البوسعيدي، عمري 24 سنة).

وتابعت الطالبة العمانية: (أتمنى رسالتي توصل لأي أحد قادر أن يدعمني ويساعدني لأنني لا أعرف ماذا أفعل، حياتي أًصبحت فقط ما بين المستشفى والسرير في المنزل).

وأشارت حنان البوسعيدي إلى أنها تحاول أن تكون قوية وأن تبتسم وأن تعيش، ولكنها لا تعلم إلى متى، مضيفة: (لا أعلم متى آخر يوم لي، لأنني قد أفقد حياتي بدون علاج).

وتابعت: (خاطري أن أنجب أطفال، ولكن بدون العلاج، وضعي الصحي صعب، وقد لا تتحقق هذه الأمنيات، وأنا لا أرغب بالتفكير في هذا الأمر، لأنني قوية، وبفضل الله وبفضل جميع الناس الذين يدعموني أولهم والدتي وإخوتي، وسأحارب لآخر لحظة).

حنان البوسعيدي طالبة عمانية مبتعثة في أمريكا أصيبت بمرض نادر جداً (الپورفيريا) و علاجه متوفر في أمريكا و تكلفته ما يقارب المليون دولار سنوياً (٣/١)#كلنا_حنان_البوسعيدي

pic.twitter.com/LXD0tFG7EZ — علي بـن إبراهيم (@alibinibrahiim) May 8, 2021

مغردون ينتقدون وآخرون يدافعون

وأحدث ظهور حنان البوسعيدي من غير حجاب، وتضع مساحيق التجميل، جدلاً بين المغردين الذين اختلفوا فيما بينهم، ما بين من انتقدها، وآخرون تمنوا لها الشفاء وانتقدوا مهاجميها.

وجاء في التعليقات: (شوضع الناس العبيطة الي قاعد تستهزأ بمرضها وتتشمت والي قاعدين يعلقون على انها مو محجبة ماهذه العقول المريضة؟).

#كلنا_حنان_البوسعيدي

يعمري الله يشفيها🥺♥️♥️+ شوضع الناس العبيطة الي قاعد تستهزأ بمرضها وتتشمت والي قاعدين يعلقون على انها م محجبة شذي العقول المريضة؟؟؟!!؟!؟ https://t.co/MDrn6IPeJS — 𝑩𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆𝒓 (@Sotllz_) May 8, 2021

وكتبت الناشطة نهال: (البنت بين الحياة والموت أقل شي تعاطفوا معها من باب الانسانية.. اتمنى صوتها يوصل للجهات المعنية وتتعالج).

الاستشراف ↗️ البنت بين الحياة والموت أقل شي تعاطفوا معها من باب الانسانية.. اتمنى صوتها يوصل للجهات المعنية وتتعالج #كلنا_حنان_البوسعيدي — نِــهال (@nahollz) May 8, 2021

وأشار آخر إلى وجود قسم لعلاج المواطنين بالخارج، وكتب: (اولا:هنالك قسم مختص انشاءه فقيدنا الراحل قابوس بن سعيد رحمة الله عليه في الديوان للعلاج في الخارج يتكفل بعلاج اي مريض لايتواجد علاجه في السلطنة ونتمنى ان تحضى بحقها للعلاج إن لم يكن هذا القسم مخصص لفئات معينه).

وتابع: (ثانيا، بعيداًعن السلبيات ابنتنا بين الحياة والموت).

اولا:هنالك قسم مختص انشاءه فقيدنا الراحل #قابوس_بن_سعيد رحمة الله عليه في الديوان للعلاج في الخارج يتكفل بعلاج اي مريض لايتواجد علاجه في السلطنة ونتمنى ان تحضى بحقها للعلاج إن لم يكن هذا القسم مخصص لفئات معينه!؟ثانيا:بعيداًعن السلبيات ابنتنا بين الحياة والموت #كلنا_حنان_البوسعيدي — ‏﮼ظفاري،من،دار،السلاطين❤️🕊🇴🇲dho1212 (@AmerAtiroon) May 8, 2021

وهاجمت سيرين من انتقد ظهور حنان البوسعيدي بدون حجاب، وكتبت: (الحين تركتوا قضية البنت المريضه وطلب مساعدتها وجالسين تعلقوا على اللبس!! تستاهلوا الي يجيكم من قرارات تضيق عيشتكم لأنكم تابعين عبده للناس وليس لله.. لأنكم مجتمع متخلف مريض جدا أفكاركم لا يرضاها الله فابتليتم بالفقر والعجز والجوع).

الحين تركتوا قضية البنت المريضه وطلب مساعدتها وجالسين تعلقوا على اللبس!! تستاهلوا الي يجيكم من قرارات تضيق عيشتكم لأنكم تابعين عبده للناس وليس لله.. لأنكم مجتمع متخلف مريض جدا أفكاركم لا يرضاها الله فابتليتم بالفقر والعجز والجوع #كلنا_حنان_البوسعيدي — Sereen (@Sereen_al3) May 8, 2021

وكان الناشط سعد الشكيلي من مهاجمي حنان البوسعيدي، حيث كتب: (تو عرفت إنها عمانية ومحتاجة لعمان !! طلعي بمظهر لائق أول شي وبعدين الناس تفكر تتبرع ).

تو عرفت إنها عمانية ومحتاجة لعمان !!

طلعي بمظهر لائق أول شي وبعدين الناس تفكر تتبرع .. #كلنا_حنان_البوسعيدي — سعيد الشكيلي (@SaidAlshukaili7) May 8, 2021

ووافقه الرأي أبو حاتم السيفي، والذي قال: (الله يهديها وتتستر وتتوب إلى الله هذه انسلخت من قيم الإسلام والدين فليست منا بل من القوم الذين أحببتهم وتلبست بلباسهم والله نشهد اننا لا نحب من يجاهر بالمعاصي فكيف بن تظهر بهذا المظهر وتريد أن يهب لنجذتها العمانيون الأحرار الذين يحبون الله ورسوله).

الله يهديها وتتستر وتتوب إلى الله هذه انسلخت من قيم الإسلام والدين فليست منا بل من القوم الذين أحببتهم وتلبست بلباسهم

والله نشهد اننا لا نحب من يجاهر بالمعاصي فكيف بن تظهر بهذا المظهر وتريد أن يهب لنجذتها العمانيون الأحرار الذين يحبون الله ورسوله #كلنا_حنان_البوسعيدي — ابوحاتم السيفي (@abuhatm96688629) May 8, 2021

وكتب آخر: (أول شي الله يشفيها ثاني شي صومنا انجرح ياناس، هذا ليس مظهر مرأة مسلمة والعياذ بالله اذا نحن في شهر رمضان وكذا اللبس والمكياج ٤كيلو.. قبل كل شي تتستر وتطلع بمظهر يليق بعدين تناشد.. نسأل الله السلامة والعافية).

اول شي الله يشفيها

ثاني شي صومنا انجرح ياناس😮

هذا ما مضهر مرأه مسلمه والعياذ بالله اذا نحن في شهر رمضان وكذا اللبس والمكياج ٤كيلو.. قبل كل شي تتستر وتطلع بمضهر يليق بعدين تناشد.. نسأل الله السلامة والعافية

اي نسويه تشحط عمرها بلوك#كلنا_حنان_البوسعيدي — تَتَـرآوغَـلو عُـمان#التطبيع_خيانه (@alasmi30708042) May 8, 2021

ماهو مرض البورفيريا؟

الجدير بالذكر أن مرض البورفيريا هو عبارة عن اضطراب قد يكون وراثياً أو مكتسباً ينتج عن خلل أو نقص في إنتاج واحد أو أكثر من الإنزيمات المؤثرة في سلسلة تكوين الهيم، وهو ما يؤدي إلى تراكم مادة البورفرين أو مشتقاتها في الدم.

وتختلف الحالة السريرية لمريض البورفيريا باختلاف الإنزيم المفقود في سلسلة تخليق الهيم، أي أنه ليس مرضاً واحداً بل هو عدة أنواع ويعتمد نوع البورفيريا على نوع المادة المتراكمة بالجسم.

والبورفيريا التي تعاني منه حنان البوسعيدي هو من النوع الوراثي الحاد وتأتي أعراضه على هيئة نوبات من ألم البطن الشديد والتي يصاحبها غثيان وقيء وقد تؤثر أيضا على الجهاز العصبي مع وجود نوبات من التشنجات العصبية (الصرع) والهلوسة في الحالات الشديدة.

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