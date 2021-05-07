مفتو الدول العربية نيام و مفتي سلطنة عمان وحده يدعو للمسجد الأقصى بالتحرير والنصر متأثراً!

في حين لم يصدر ايّ بيان او تعليق من مفتي السعودية او الإمارات، او ما تسمى هيئة كبار العلماء، خصّ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي فلسطين والمسجد الأقصى بالدعاء، وطلب النُصرة.

مفتي سلطنة عمان يدعو للأقصى بالتحرير

ففي دعاء يوم الجمعة (صلاه الاستغاثه) دعا الشيخ أحمد بن حمد الخليلي متأثراً الى تحرير المسجد الأقصى من الإحتلال، وتطهير الأرض المحتلة من رجس المحتلين، والتأليف بين قلوب المسلمين.

ومع انتصاف الليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطين: ارتفاع عدد الإصابات في مواجهات المسجد الأقصى المبارك إلى 178 .

وأشارت أن عددا كبيرا من الإصابات كانت في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي.

وشنت قوات الاحتلال هجوماً وحشيا على المصلين داخل المسجد الاقصى المبارك بعد صلاة المغرب، وهاجمتهم بالقنابل والرصاص، وحاصرت المصلين داخل المصليات، فيما شهدت ساحات المسجد مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الإحتلال.

ولا يزال المسجد الأقصى يشهد -حتى الآن- اقتحاماً واسعاً من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال .

رابطة علماء فلسطين تدعو للنفير العام والتوجه للمسجد الأقصى

استنكرت “رابطة علماء فلسطين”، الجمعة، الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، واصفةً إياها بـ”الهمجية”.

وقالت الرابطة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، إنها تستنكر “بشدة الاعتداءات الهمجية على المصلين بالأقصى”.

وأضافت: “الفلسطينيون المرابطون في ساحات المسجد الأقصى يدافعون بدمائهم الآن عن شرف وكرامة المسلمين أجمعين من تدنيس الصهاينة للمسجد ومدينة القدس المحتلة”.

وشددت على ضرورة “تحرك حكام العرب والمسلمين والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها بحق القدس والمسجد الأقصى”.

وحذرت من أن “استمرار الاعتداءات الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى سيؤدي لتداعيات تؤثر على مجمل المنطقة”.

ودعت إلى “التحرك من أجل نصرة المسجد الأقصى والقدس، ودعم صمود أهلنا المظلومين في حي الشيخ جراح الذي يتعرض لأشرس حملة استيطانية تهدف لتهجير سكانه الأصليين”.

و طالبت الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى “النفير العام والتوجه للمسجد الأقصى لفك الحصار عن المصلين فيه والرباط فيه”.

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قطر وتركيا والأردن يدينون

وفي بياناتٍ منفصلة، ادانت كل من قطر وتركيا والأردن الاعتداء الهمجي الاسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك .

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن “دولة قطر تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءها الوحشي على المصلين”.

واعتبر البيان أن ذلك يعد “استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.

وأكد “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والمسجد الأقصى المبارك”.

وجدد تأكيد “موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأردف: “بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

اما الرئاسة التركية فأدانت اقتحام الأقصى، وقال المتحدث باسمها إبراهيم قالن، في تغريدة، “ندين بشدة استهداف الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى بالقنابل الصوتية”.

وأضاف: “يجب على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يكن الاحترام لأي مقدسات في شهر رمضان الفضيل، مغادرة المسجد الأقصى على الفور، وإيقاف هذا الاعتداءات البغيضة والمتهورة حالا”.

بينما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الخاصة للمسجد الأقصى، واصفة الاعتداء على المصلين بـ “الهمجي”.

وقال المتحدث باسم الخارجية ضيف الله الفايز، في بيان: “إن اقتحام الحرم والاعتداء على المصلين الآمنين، انتهاك صارخ وسافر وتصرف همجي مدان ومرفوض”.

وحذر الفايز السلطات الإسرائيلية من “مغبة هذا التصعيد الخطير”، محملا إياها “مسؤولية سلامة المسجد والمصلين”.

وطالب “بإخراج الشرطة والقوات الإسرائيلية الخاصة من الحرم فورا، وترك المصلين الآمنين لتأدية الشعائر الدينية بكل حرية في ليالي رمضان المباركة”.

كما طالب السلطات الإسرائيلية “بالتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني والكف عن الانتهاكات والاعتداءات والاستفزازات”.

وأدان في بيانه “الاعتداءات السافرة على المقدسيين في محيط المسجد وفي البلدة القديمة وفي حي الشيخ جراح”.

ودعا الفايز المجتمع الدولي، “للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة وفي القدس الشرقية المحتلة”.

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