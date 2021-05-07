فاسكيز يثير التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد وبيل مطلوب للشراء

أثار النجم الإسباني “لوكاس فاسكيز” 29 عامًا لاعب جناح فريق ريال مدريد الجدل والتكهنات حول مستقبله في ظل قرب انتهاء عقده مع الفريق الملكي، على عكس زميله بيل المعار والمطلوب حاليًا من فريق إيفرتون.

فاسكيز والرحيل

ولم يحسم بعد اللاعب فاسكيز مصيره في البقاء داخل صفوف فريق ريال مدريد الموسم المقبل، وسط اهتمام العديد من النوادي الأوروبية.

🗣️فرناندو بورغوس (el transistor)

"عرض ريال مدريد لتجديد عقد فاسكيز لمدة 3 مواسم إضافة إلى موسم إختياري." pic.twitter.com/nmKm6rxOpW — Blancos Global (@Blancos_Global) May 1, 2021

أبرزها الميلان وبايرن ميونيخ من أجل الاستفادة من خدماته والتعاقد معه مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

فاسكيز والسعادة في ريال مدريد

وقال اللاعب فاسكيز في حوار مع صحيفة “ذا أتلتيك”، ” إنني أشعر بالسعادة والوجود داخل فريق ريال مدريد”.

🗣️لوكاس فاسكيز

"وكلائي يقومون بعمل رائع لتحقيق الأفضل بالنسبة لمستقبلي." pic.twitter.com/P9a4LTqQG0 — Blancos Global (@Blancos_Global) May 5, 2021

وأشار فاسكيز، إلى أن مستقبله سيحسمه وكلاء أعماله الذين يبحثون له عن المكان الأفضل له، دون الحديث عن رغبته في الرحيل عن فريق ريال مدريد الإسباني.

عقد فاسكيز مع ريال مدريد

وسينتهي عقد الإسباني لوكاس فاسكيز الغائب عن مباريات ريال مدريد بسبب الإصابة في شهر يونيو/حزيران من العام الجاري.

AS | يقترب فاسكيز من تجديد عقده مع ريال مدريد ، اللاعب لديه عروض قوية من باريس سان جيرمان و #بايرن ميونخ ، لكن آخر عرض من ريال مدريد بقيمة 5 مليون يورو في السنة يجعله سعيد للتجديد pic.twitter.com/PLbC11sckz — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) April 30, 2021

بيل ونادي إيفرتون

وقد أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الويلزي نجم فريق ريال مدريد المعار إلى صفوف فريق توتنهام خلال الموسم الحالي.

كما أنه مطلوب للعب في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي بناء على طلب المدرب الإيطالي ” كارلو أنشيلوتي” المدير الفني للفريق.

جاريث بيل يُسجل أول هاتريك بعد عودته لتوتنهام 😉 الصاروخ الويلزي سجل 9 أهداف في البريميرليج هذا الموسم في 8 مباريات بدأها أساسيًا 🤯 pic.twitter.com/SGc6L0vuVP — Kooora (@kooora) May 2, 2021

وذكر البرنامج الإسباني الشهير “الشيرينجيتو”، بأن اللاعب جاريث بيل مرشح للانضمام إلى صفوف فريق إيفرتون في الموسم المقبل.

وأردف، ” في حال رفض فريق توتنهام تمديد عقد إعارته ليتحول عقده إلى شراء من قبل فريق إيفرتون بعد رفض فريق ريال مدريد، في فكرة عودة بيل الذي ينتهي عقده مع الملكي في صيف عام 2022م”.

هاتريك جاريث بيل

وبينت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن توتنهام يخطط لاستعارة خدمات المهاجم الويلزي جاريث بيل المعار من فريق ريال مدريد الصيف الماضي لموسم أخر، بعد الأداء الذي يقدمه اللاعب مع فريق توتنهام “السيبرز”.

لاعب ريال مدريد المُعار الى توتنهام جاريث بيل يشارك بهدف واحد كل 70 دقيقة ويسجل هدفًا كل 90 دقيقة في الدوري الانجليزي الممتاز 2020/21. pic.twitter.com/lwBvGkUzPW — COPE (@COPE_AR) May 2, 2021

كان أخرها إحراز الهاتريك الأول في الدوري الإنجليزي “البريميرليج” التي سجلها في شباك شيفيلد يونايتد، وقد رفع الويلزي رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا، في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري.

توتنهام والاتفاق مع ريال مدريد

وأضافت الصحيفة، قائلة: ” توصل فريق توتنهام إلى اتفاق مع إدارة فريق ريال مدريد الصيف الماضي بشأن جاريث بيل، مع خيار توتنهام الإنجليزي لموسم أخر بنفس الشروط.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس فريق توتنهام “دانييل ليفي”، متشجع من أجل تقديم بطلب إلى إدارة ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، لاستعارة الويلزي “جارث بيل” في الموسم المقبل.

اقرأ المزيد: رونالدو وإبراهيموفيتش والمواجهة النارية في الصراع على مقعد أبطال أوروبا

وبينت الصحيفة، أنه لم يتقدم إدارة فريق توتنهام بطلب تجديد عقد اللاعب الويلزي جاريث بيل إلى ريال مدريد، قبل الرجوع إلى اللاعب والحصول على موافقة شخصية.

راتب بيل مع توتنهام

ويتقاضى الويلزي جاريث بيل داخل صفوف فريق توتنهام الإنجليزي نحو 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما سيكلف الفريق في حال تجديد عقده لموسم أخر مع اللاعب ما يقارب 12 مليون جنيه إسترليني وفق شروط الاتفاق بين ريال مدريد وتوتنهام.

الصن نقلاً عن الصحفي إدواردو إندا : كارلو انشيلوتي يريد التوقيع مع جاريث بيل في ايفرتون، كارلو كان يحبه في ريال مدريد، عقده مع ريال مدريد يتبقى فيه عام واحد فقط pic.twitter.com/2bfSm9AQPt — E P L W O R L D (@EPLworld) May 5, 2021

أزمة بيل مع ريال مدريد

وأثار اللاعب الويلزي بيل أزمة داخل فريق ريال مدريد الموسم الماضي، وعلى وجه الخصوص مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي أصبح خارج حساباته في تشكيلة الفريق الملكي الإسباني، ليتخلص منه بالإعارة إلى فريق توتنهام.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة، يليه في وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا بذلك مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعدد النقاط، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

قائمة هدافي الدوري الإسباني لهذا الموسم 🔥🔥 pic.twitter.com/UTHxvlTCWj — Zeko 18 (@Zekoo1811) May 2, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

وجاء اللاعب المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك