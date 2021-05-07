صورة للفنانة ياسمين صبري تشعل المواقع .. شاهدوها

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الاعمال المصري البارز أحمد أبوهشيمة، توضح شكلها عام ٢٠١٥ واليوم.

وبينما عبّر متابعون عن اعجابهم بجمال ياسمين وقالوا ان تلك السنين لم تغير في جمالها شيء، سخر البعض من ظهور شامة على خدّها لم تكن موجودة في الصورة القديمة، كما اشار بعضهم الى انها قد تكون “تاتو”.

غياب ياسمين صبري عن موسم دراما رمضان 2021

خرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة عن صمته، ووضح حقيقة تسببه في غياب زوجته الفنانة المصرية ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021.

وقال أحمد أبو هشيمة في مداخلة عبر برنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”: “زوجتي ياسمين لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنني لست السبب في غيابها، ولن أمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية”.

وبين أحمد أبو هشيمة حقيقة إهدائه زوجته الفنانة المصرية أغلى عقد في العالم والذي ارتدته مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

ونفى أبو هشيمة أن يكون العقد هديةً منه.

واضاف: “ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية، وهي تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة ومن قبل زواجنا”.

وتابع: “تلقت ياسمين هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط”.

ياسمين صبري تثير جدلاً واسعاً بأول ظهور لها في رمضان

وكانت أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جدلاً واسعاً من متابعيها بسبب ارتدته لتهنئة متابعيها بحلول شهر رمضان.

ونشرت ياسمين صوره في دبي ، وهي تضع الحجاب وترتدي العباءة والخليجي ، وغطاء رأس ، مرفقةً ، الصورة بتعليق: “طالما أننا في خير وسلام وسعادة رمضان كريم عليكم جميعاً”.

وانتقد المتابعون إطلالة الفنانة المصرية، ورأوا الحجاب والسترة لا يرتبطان بشهر رمضان فقط ، فكتب أحدهم: “خش رمضان كلكم تحجبتو”.

وكتب آخر ساخراً: “يا سلام على التقوى”.

وعلق آخر: “بركاتك ياشيخة ، تبنا إلى الله وحالو يا حالو رمضان كريم يا حالو”.

نسرين طافش تعيد مجد ياسمين صبري بهذا المشهد

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، موجة سخرية بين متابعي مسلسل “المداح”، وذلك بسبب مشهد وفاة والدها ضمن أحداث المسلسل.

وتتعرض “رحاب” اللي تجسدها نسرين طافش، إلى حالة من الانهيار والبكاء ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “المداح”، بسبب وفاة والدها، واتهام حبيبها “صابر” بقتله.

وتنقل “رحاب” على إثر انهيارها إلى المستشفى، وتبدو بمكياج كامل لم يتأثر بالبكاء الذي مثلته نسرين طافش، وهو ما أثار السخرية بين المتابعين، وأعاد إلى أذهانهم ما حدث مع الممثلة المصرية ياسمين صــبري في مسلسل “فرصة تانية”.

وسخر الجمهور من أن وجه نسرين طافش لا يبدو عليه علامات الإنهيار، ولم تكلف نفسها حتى لإزالة الرموش الاصطناعية تماماً كما فعلت ياسمين صبري في مشهد وقوع حادث سيارة لها خلال أحداث مسلسل “فرصة تانية” العام الماضي، حيث بدت حينها بكامل أناقتها ومكياجها لم يتأثر أبداً، وكأنها ذاهبة إلى سهرة.

استاذة نسرين طافش لقت ان استاذة ياسمين صبري معملتش حاجة السنادي حبت تكمل مسيرتها pic.twitter.com/we2ntPosOU — Sondos Bayazeid (@SondosBayazeid1) April 21, 2021

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