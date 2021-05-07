حمد بن جاسم: الإعتداء على الأقصى لا يحتاج بيانات شجب بل لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر

استهجن رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، صمت قادة الدول على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات الشجب والإستنكار .

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حمد بن جاسم: أنقذوا القدس

وقال حمد بن جاسم في تغريدة بتويتر: أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم.

أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 7, 2021

وأضاف بن جاسم: فالسلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!.

فالسلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام! — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 7, 2021

قطر تدين “بشدة” اعتداء إسرائيل “الوحشي” على المسجد الأقصى

وأدانت قطر “بشدة” اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، الجمعة، واصفة الاعتداء على المصلين داخله بـ”الوحشي”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “دولة قطر تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءها الوحشي على المصلين”.

واعتبر البيان أن ذلك يعد “استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.

وأكد “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والمسجد الأقصى المبارك”.

وجدد تأكيد “موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأردف: “بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

هجوم واسع على المسجد الأقصى

وشنت قوات الاحتلال هجوماً وحشيا على المصلين داخل المسجد الاقصى المبارك بعد صلاة المغرب، وهاجمتهم بالقنابل والرصاص، وحاصرت المصلين داخل المصليات، فيما شهدت ساحات المسجد مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الإحتلال .

ولا يزال المسجد الأقصى يشهد -حتى الآن- اقتحاماً واسعاً من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال .

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أن عدد الإصابات بالرصاص المطاطي جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى ارتفعت إلى 53 حتى الآن، فيما ان العدد مرشح للإزدياد مع استمرار الهجوم على الأقصى .

واعلنت شرطة الاحتلال إصابة ٣ من عناصرها خلال المواجهات المندلعة في المسجد الأقصى المبارك.

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