بينما الأقصى يشتعل .. هذا ما يفعله سفير الإمارات الذليل في إسرائيل!!

في الوقت الذي شنّت قوات الإحتلال الإسرائيلي هجوماً وحشياً وواسعاً على المسجد الأقصى المبارك، وكانت تعتدي على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، كان سفير الإمارات في اسرائيل محمد آل خاجة يمتدح الإسرائيليين، ويقول إنهم منحوه شعوراً وكأنه في منزله.
سفير الإمارات في اسرائيل محمد آل خاجة يشعر وكأنه في منزله!
وقال سفير الإمارات في اسرائيل محمد آل خاجة، في مقاله نشرها في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه أمضى شهر إقامته الأول في إسرائيل بين اللقاءات الرسمية وبسطات بيع الفلافل.
وقال للإسرائيليين: “إنكم تمنحون الشخص شعورا كأنه في منزله”.
ووصف آل خاجة المجتمع الإسرائيلي بالمدهش، حيث تتمازج فيه الثقافات نتيجة وصول اليهود إليها حاملين ثقافات وموروثات متعددة من العالم.كما قال
وأكد سفير الإمارات للإسرائيليين في مقاله أن الإماراتيين سوف يجعلونهم يشعرون كأنهم في بيوتهم لو زاروا دولةالإمارات.حسب تعبيره
وزعم أن اتفاق التطبيع استطاع تغيير التاريخ وصنعت مرحلة مختلفة في المنطقة عنوانها التقدم والتعاون.وفق ادعائه
الهجوم على المسجد الأقصى
وشنت قوات الاحتلال هجوماً وحشيا على المصلين داخل المسجد الاقصى المبارك بعد صلاة المغرب، وهاجمتهم بالقنابل والرصاص، وحاصرت المصلين داخل المصليات، فيما شهدت ساحات المسجد مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الإحتلال .
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وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أن عدد الإصابات بالرصاص المطاطي جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى ارتفعت إلى 53 حتى الآن، فيما ان العدد مرشح للإزدياد مع استمرار الهجوم على الأقصى .
حمد بن جاسم: الإعتداء على الأقصى لا يحتاج بيانات شجب
واستهجن رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، صمت قادة الدول على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات الشجب والإستنكار .
وقال حمد بن جاسم في تغريدة بتويتر: أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم.
أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 7, 2021
وأضاف بن جاسم: فالسلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!.
فالسلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 7, 2021
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