(دمرتني) شاهد كيف سقط مروان محسن من كبسولة “رامز عقله طار”

وقع نجم النادي الأهلي مروان محسن اليوم، الخميس، ضحية الحلقة الـ 24 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يسخر من مروان محسن

هذا وبدأ رامز جلال، في السخرية من مروان محسن وملابسه أثناء استقباله، كعادته مع معظم الضيوف.

ووجه رامز رسالة قوية للاعب النادي الأهلي مروان محسن، ساخرًا من إطلالته خلال ظهوره بالبرنامج.

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وقال رامز جلال: (الصبر يا مروان هو اللى هيفك نحسك وتجيب اجوان وهو اللى هيجيبلك فلوس كتير يأكلك الشهد بدل البتنجان.)

وتابع رامز سخريته من نجم الأهلي: (ده مش لاعيب كورة ده فني دش.. تسريحة محمود قابيل في التسعينات.. ده مش لاعيب كورة ده بلطجي.)

هذا وأمطر رامز جلال، مروان محسن، بوابل من الطلقات النارية خلال معركة لعبة “البينت بول”.

وقال معلقا بعد الفقرة:(الفقرة دي بينتظرها قطاع كبير أوي من النادي الأهلي لحظة قنص مروان، انا هاريته بس الواد جبلة.)

وعلق مروان محسن: (دمرتني من ورا)، ليرد رامز جلال: (تحس انه اتعمل عليه تكلينج.)

وعقب رامز جلال: (اكيد ضيف استثنائي ده بيضيع والجون فاضي.)

كما انهار مروان، خلال تواجده في كبسولة (الهوب دروب)، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب.

بعدما رش رامز جلال إحدى الروائح الكريهة أثناء وجوده متنكرًا في الكبسولة، وألقى المياه على ضيفه.

كما وجه له بعض الضربات بصورة غير مباشرة أثناء عملية دوران الكبسولة، وبعدها بدأ مهاجم الأهلي في الصراخ بسبب شعوره بالخوف بسبب سقوط الكبسولة.

وبعد خروجه من حمام السباحة من أجل النجاة بحياته؛ دخل مروان في صدمة عقب اكتشافه أنه وقع ضحية لرامز جلال في برنامج (رامز عقله طار).

ألفاظ خارجة من المغربية أسما لمنور

هذا ووقعت الفنانة المغربية أسما لمنور أمس، الأربعاء، ضحية الحلقة الـ 23 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يتحرش بأسما لمنور ويصوّب على مؤخرتها!

هذا وبدأ رامز جلال، في السخرية من أسما لمنور وملابسها أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وقال في مقدمة ساخرة: (أميرة من أميرات غيطان الجميز، وغجرية من غجريات قرطبة، وصباعها صباع كفتة، واسمها اسم كهربائي سليسيون).

وسخر أيضا من حذائها قائلا:(لابسة F16 في رجلها).

ووصفها رامز بأنها مطربة جميلة ذا صوت عذب فهي مغربية المنشأ خليجية الهوا، معانا النهاردة فانوس الطرب الأصيل، أسما لمنور.

واحتفظت أسماء لمنور بحالة مرحة خلال لعبة كرة الماء، وبالرغم من وقوعها كانت تغني لأم كلثوم (بعيد عنك).

وظهر رامز أيضا وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع الفنانة المغربية في فقرة “الرصاص المطاطي”، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

دفع ذلك أسماء لمنور للتلفظ بألفاظ خارجة والانسحاب من الفقرة وتوقيف البرنامج.

كما سقطت المطربة المغربية أسماء لمنور من فوق الثور، خلال إحدى فقرات البرنامج، وعلق رامز جلال على سؤال الفنان حسن عسيري، قائلا: ” خليني أسألك أنت ليه لابسة البنطلون ده.. أسماء لمنور قبل ما تتعور”.

كما لفت رامز جلال، إلى أنه لم يكن يتصور أن يستضيف المطربة أسماء لمنور، واصفا إياها بالست العاقلة الرزينة.

وأضاف خلال برنامج “رامز عقله طار”: “مكنتش أتخيل ولا كنت أتصور يجي اليوم اللى أجيب فيه اسماء لمنور، دي ست عاقلة ورزينة لا بتكدب ولا بتحور”.

واوضح: “ضميري بيأنبني، أصور الحلقة ولا ألغيها.. سامحوني يا كل محبينها، والله حاولت ألغي الحلقة ولكن ده مكتوب ومتقدر.. حسرة عليها يا حسرة عليها”.

هذا وانهارت أسماء لمنور خلال تواجدها في كبسولة “الهوب دروب”، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب.

وعقب فتح باب الكبسولة، قفزت الفنانة أسماء لمنور مسرعة لتهبط في حمام سباحة، ومن خلفها رامز جلال.

وبعد خروجها من حمام السباحة من أجل النجاة بحياتها؛ دخلت الفنانة المغربية في صدمة عقب اكتشافها أنها وقعت ضحية لرامز جلال في برنامج “رامز عقله طار”.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وفي البرنامج يستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

ويبدأ “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”.

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “مراد” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

وبعدها يدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

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