التشويق والإثارة في الجزء الأخير من الهيبة وهذه أبرز التغيرات المفاجئة!

يبدو أن انضمام الفنان السوري عبدالمنعم عمايري إلى طاقم مسلسل (الهيبة) في جزئه الخامس، ليست المفاجأة الوحيدة التي يخفيها المسلسل الشهير.

الجزء الأخير من (الهيبة)

فقد أعلن المخرج السوري سامر البرقاوي انطلاق تصوير الموسم الأخير من المسلسل، الذي يحمل عنوان (الهيبة جبل).

ونشر البرقاوي صورة (كلاكيت) من مكان التصوير، وأرفقها بتعليق: (انطلاقة تصوير الهيبة5).

View this post on Instagram A post shared by Samer AlBarkawi (@samer.albarkawi)

كما أعلن منتج العمل، صادق الصباح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) انطلاق التصوير، وكتب: (بعونه تعالى انطلق اليوم تصوير مسلسل الهيبة بجزئه الخامس والأخير تحت عنوان الهيبة جبل أرحب بجميع أبطال العمل وبنجمنا العربي تيم حسن وأتمنى للجميع التوفيق بقيادة المخرج سامر البرقاوي).

سلسلة مفاجآت وتغييرات

هذا وقد نقلت مصادر مقربة من طاقم مسلسل (الهيبة)، أن الأحداث ستحمل الكثير من التشويق والأحداث الصادمة للجمهور.

وسيشهد الجزء الجديد العديد من التغييرات، فبالإضافة إلى أن عبدالمنعم عمايري سيكون عدواً لتيم حسن، انضمت الفنانة اللبنانية إيميه صياح للطاقم.

أما المفاجأة الأكبر تتمثل باستبعاد الفنان السوري أويس مخللاتي، الذي جسد دور (صخر) شقيق (جبل شيخ الجبل).

(الهيبة)

و مسلسل (الهيبة)، مسلسل سوري لبناني تم إنتاجه عام 2017، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن، وتأليف وسيناريو وحوار هوزان عكو، وإخراج سامر برقاوي، ومن بطولة الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنانة السورية منى واصف والفنانة اللبنانية كارلا بطرس، والفنانة السورية روزينا لاذقاني.

وتم عرض الجزء الثاني من المسلسل تحت عنوان “الهيبة العودة” في رمضان 2018، وقد عرض هذا الجزء أحداث وقعت زمنيا قبل أحداث الجزء الأول.

تيم حسن وعبد المنعم عمايري معاً

وكان عبد المنعم عمايري قد فاجأ الجمهور قبل أيام فقط بإعلانه عن انضمامه للجزء الخامس من مسلسل (الهيبة).

وقال عبد المنعم عمايري في تصريح لبرنامج mbc trending إنه وقع العقد منذ شهر، وسيكون بطلاً مضاداً بجانب تيم حسن، وسيجسد دور العدو الجديد لـ (جبل شيخ الجبل).

عبد المنعم عمايري يرد بصراحة على أسئلة #MBCTrending

فماذا قال عن تدريسه للكثير من نجوم الصف الأول بالدراما السورية وهل مرتاح أكثر بعد انفصاله عن أمل عرفة؟#MBC4#رمضان_يجمعنا

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وأشار عبد المنعم العمايري حينها إلى أنه سيبدأ التصوير في منتصف الشهر الجاري، وسيحمل المسلسل عنوان (الهيبة جبل).

وعن مشاركته قال :عبد المنعم العمايري: (أول مرة سوري يشارك سوري بالبطولة بدل مايكون لبناني).

تيم حسن ينفذ رغبة جمهوره

وكتبت حسابات فنية ناقدة أن وجود عبد المنعم العمايري، كان تنفيذاً لرغبة تيم حسن، وكتب حساب (الدراما السورية): (تيم حسن اكتر حدا بيستمع لأراء جمهوره، طالبوه بإستبعاد نادين نجيم وبشحطة قلم طردها طالبوه بأنو تكون البطلة فنانة سورية وجبلهم ديمة قندلفت انزعجو من دور عادل وتمنو يكون عدو جبل فنان سوري بقيمة عابد فهد او عبد المنعم عمايري وهاد اللي صار).

تيم حسن اكتر حدا بيستمع لأراء جمهوره، طالبوه بإستبعاد نادين نجيم وبشحطة قلم طردها طالبوه بأنو تكون البطلة فنانة سورية وجبلهم ديمة قندلفت انزعجو من دور عادل وتمنو يكون عدو جبل فنان سوري بقيمة عابد فهد او عبد المنعم عمايري وهاد اللي صار. 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/gcvvp9aTvY — Syria Drama (@syriadramaa) May 2, 2021

وفي نفس اللقاء، كشف عبد المنعم عمايري حقيقة ارتباطه، وقال: (كل ما تصورت مع فنانة أو فتاة عادية قالوا إننا مرتبطين، وليس من المنطقي أن أرفض أن أتصور مع أحد، هذه ضريبة الشهرة).

بكاء عبد المنعم عمايري

وبكي عبد المنعم عمايري في نفس اللقاء على الهواء، بعدما تذكر مشهدًا من مسلسله الأخير قيد مجهول.

وقال عبد المنعم عمايري، إن شخصية سمير التي جسـدها في المسلسل مازالت لها تأثير عليه، حتى وصل به الأمر لأن يجهـش بالبكاء عند تذكرها.

وتابع باكياً: (تذكرت لحظاتي وأنا داخل السجن، وأصابني حينها اختلاط بين شخصيتي وشخصية سمير كما أنني فقدت القدرة على الكلام آنذاك).

(لم أظهر عورتي)

وكان عبد المنعم عمايري قد برر صورته الصادمة من مسلسله الجديد (قيد مجهول)، والتي اعتبرت تجاوزاً للخطوط الحمراء.

وقال عبد المنعم عمايري حينها في لقاء مع إذاعة (شام إف إم) حول صورته وهو يقضي حاجته داخل دورة المياه بمشهد وُصف بـ(المقرف والمقزز): (المشهد مختزل، ولم أظهر عورتي، وهناك لقطات لها مبرر درامي، هل يوجد أحد لا يدخل الحمام؟).

هيدا المشهد ل #عبد_المنعم_عمايري من مسلسل #قيد_مجهول بلش يعمل حالة من البلبة ع مواقع التواصل…يلي عم يتابعوا المسلسل شو رأيكم بالمشهد بتعتبروه عادي بيقطع؟او ماكان الو داعي؟#عبدالمنعم_عمايري pic.twitter.com/f8H4dV1Wxj — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) March 30, 2021

وتابع العمايري: (تم عرض المشهد على منصة مشفرة، أي أن الناس تدفع نقوداً لتشاهد، ولم تدخل منزلي لتشاهد، وحين ترى جزء فقط لا يمكنك الحكم عليه).

واستطرد: (كيف سأجلس على كرسي الحمام بملابسي الداخلية؟ هل أفعلها على نفسي مثلا؟ رغم أن هناك مشهد يحدث فيه هذا الأمر أثناء ضرب الشخصية).

لن أظهر عارياً

وأكد عبد المنعم العمايري أنه يرفض الظهور عارياً، وقال: (لو طلب مني أن أظهر عارياً سأرفض، وهناك دور قادم يتطلب مني القُبلات وسأفعله، لأنه في سياق مبرر).

وتابع: (حين يُطلب مني دور شخص مغتصب؟ هل يعني ذلك أنني سأكون حقاً مُغتصب؟).

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