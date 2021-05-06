(شاهد) أول ظهور لـ حورية فرغلي بعد إصلاح أنفها: لم يعد صوتي أخنف!

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن وجهها بشكل واضح، لتعرض نتائج العمليات الجراحية الأربعة التي خضعت لها مؤخراً في أمريكا.

حورية فرغلي: لم يعد صوتي أخنف

وكانت فرغلي قد أخفت وجهها بالكمامة التي ترتديها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، كما استخدمت (الفلاتر والمؤثرات) في أول صورة متداولة لها بعد العملية.

وظهرت آثار الكدمات واضحة على أنف حورية بعد العملية، مؤكدة أنها استعادت حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.

وقالت فرغلي في مداخلة مصورة عبر برنامج مساء dmc على فضائية dmc: (لم يعد صوتي أخنف، وهناك أناس لم أتخيل أن يكلموني ويسألوا عني، أعادوا لي ثقتي بنفسي كسيدة وكممثلة)

(هذه الفنانة صوتي وظهري)

وتابعت حورية: (جعلوني أشعر أنني أريد أن أعمل بشكل أفضل، وأقدم أكثر مما قدمته، أنا حالتي النفسية كانت في الحضيض وكنت أتمنى الموت، ولم أكن أرى سبباً يجعلني أعيش لأجله، ولكن اللهم لك الحمد).

وأشارت حورية فرغلي إلى أن عدداً كبيراً من الفنانين سألوا عنها خلال فترة مرضها، وأشادت بدور الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين.

وقالت حورية إن رانيا محمود ياسين كانت (ظهرها وصوتها)، خاصة في مواجهة شائعات وفاتها المتكررة أثناء رحلة علاجها.

كما ظهرت فرغلي في لقاء آخر مع قناة (الشمس)، وكشفت خلاله عن وجهها أيضاً بوضوح.

اعتزال حورية فرغلي

وكشفت حورية فرغلي في وقت سابق حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزالها الفن بعد عودتها إلى مصر، ونجاح عمليتها الأخيرة في أنفها.

وأعربت الفنانة عن استياءها من هذه الأخبار وقالت: (في واحد عامل برنامج على اليوتيوب بيقول إني اعتزلت الفن وبستغفر ربنا، ليه يا جماعة هو أنا بعمل إيه وحش؟ وجبت الكلام ده منين؟ بتوقف حالي يعني).

وأضافت حورية في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي: (يعني أنا لسه طالعة من 4 شهور عمليات، طيب فرحني مش تقول عليا اعتزلت، أنا نازلة على مصر ونفسي مفتوحة على الشغل وعلى الحياة، ليه تقول كده؟).

حورية فرغلي و مايكل جاكسون

وحول تشبيهها بالنجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، قالت حورية فرغلي: (زعلت أوي ومكنش ينفع يتقال عني إني أشبه مايكل جاكسون وإني شكلي وحش أوي كده خلوني فقدت الثقة في نفسي كبنت).

وتابعت فرغلي: (دول قالوا عني إني عملت مسلسل ساحرة الجنوب علشان بقى شكلي وحش ويخوف ، وبالتالي باخد أدوار تليق عليا، حسبي الله، أنا كنت بطلت أهتم بنفسي بطلت أحط ميك أب وأعمل شعري).

آلام مبرحة

وكشفت حورية فرغلي تفاصيل رحلتها العلاجية في أمريكا، وأوضحت أنه في البداية كان يفترض أن تجري عملية واحدة فور وصولها، ولكن عندما رأى الطبيب المعالج حالتها صدمها بأنها تحتاج إلى 4 عمليات.

وتابعت: (بين كل عملية والأخرى 3 أسابيع، لكن العملية الأولى كانت الأصعب، حيث استغرقت 11 ساعة متواصلة وشعرت بعدها بآلام مبرحة).

هذا وقد تداولت حسابات مصرية، صور ترصد لحظة وصول حورية فرغلي إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من أمريكا حيث ظهرت بكمامة للوقاية من فيروس كورونا مبتسمة أمام الكاميرات.

لكنّ ظهور حورية بملابس كشفت صدرها عرّضها لانتقاد الجمهور .

وفي أول تعليق بعد وصولها مطار القاهرة، وجهت حورية الشكر لكل من وقف إلى جانبها عقب عودتها إلى القاهرة.

على رأس من شكرتهم حورية الفنانة رانيا محمود ياسين، حيث قالت (كانت أكتر شخص بيسأل عليا لشخصي مش لأني فنانة وفخر وشرف لأى حد إنه يكون بيعرف رانيا).

ووجهت فرغلي رسالة لكل من تنمروا عليها حسب ما نقل موقع صحيفة (الوطن) المصرية قائلة ( ربنا يسامحهم مشافوش اللي أنا شوفته)، متابعةً: (أنا فضلت سنتين مكونتش ببص لنفسي في المراية كنت نسيت شكلي).

وكانت حورية فرغلي نشرت صورة من أول ظهور لها بعد خضوعها لعدة عمليات في أنفها في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت عبر حسابها على (انستغرام) صورتها وعلقت قائلة: (الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه)، في إشارة إلى نجاح العمليات التي أجرتها في أنفها.

وكانت حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخراً، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.

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