ما قصة السيدة العجوز التي وفرت على ريال مدريد 20 ألف يورو ؟!

رغم الأخبار التي تحدثت عن تأخر لاعب الظهير الأيسر البرازيلي ” مارسيلو” 32 عامًا، عن مواجهة ناديه ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي.

في إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا نتيجة استدعائه العشوائي من أجل المساعدة بالمراقبة على الانتخابات المحلية في العاصمة الإسبانية مدريد.

مارسيلو و ريال مدريد

وكشفت تقارير إسبانية الأسبوع الماضي، بأن اللاعب البرازيلي مارسيلو سيتأخر عن مواجهة فريقه ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث أنه لن يسافر مع الفريق الملكي الإسباني.

🚨 راديو ماركا / مارسيلو سوف يسافر رفقة الفريق إلى لندن. pic.twitter.com/AaCdBdBhGa — Insider Real (@RMCFarab) May 4, 2021

ولكن سيبقى في مدريد من أجل المساعدة في المراقبة على الانتخابات المحلية ، على أن يسافر الأربعاء بطائرة خاصة تكلف إدارة ريال مدريد نحو 20 ألف يورو إلى لندن للحاق بالمباراة.

فيما لم تكشف التقارير الإسبانية عن اسم تلك السيدة العجوز التي استعدت لأخذ دور اللاعب البرازيلي مارسيلو في المراقبة داخل أحد مراكز صناديق الاقتراع في مدريد.

السيدة العجوز ومارسيلو

وقد وصل البرازيلي مارسيلو إلى مركز الإقتراع في مدريد من أجل القيام بدور المساعد في الانتخابات المحلية بالعاصمة الإسبانية بعد استدعائه العشوائي.

كريستينا (السيدة التي حلت محل مارسيلو في مركز الاقتراع حتى يستطيع السفر مع البعثة): سألوني إذا كنت سأبقى لكي أكون مكان شخص ما. قلت نعم، لكنها كانت مفاجأة أن أرى مارسيلو. — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 5, 2021

ولكن سيدة عجوز تطوعت لتولي دوره في الرقابة مما سمح له بالمغادرة إلى لندن برفقة فريق ريال مدريد.

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السيدة العجوز و ريال مدريد

وأفادت تقارير إسبانية، بأن حب السيدة العجوز الإسبانية لفريق ريال مدريد الإسباني دفعها لإنقاذ اللاعب البرازيلي مارسيلو الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2011م، ولهذا السبب تم اختياره للمراقبة على الانتخابات المحلية من خلال الاختيار العشوائي.

الملكي يحاول توفير الأموال من أجل الصفقة الأهم 🤑 📺 شبكة كواترو الإسبانية: من أجل التعاقد مع مبابي يجب على ريال مدريد أن يتخلى عن بعض نجومه حتى لا يكون في موقف محرج من الناحية المادية

▪اللاعبون الأقرب للمغادرة بنهاية الموسم هم (مارسيلو – بيل – إيسكو) pic.twitter.com/z2LrtLEspl — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 3, 2021

ومن المتوقع أن تقوم إدارة فريق ريال مدريد في البيرنابيو خلال الأيام القادم بتكريم تلك السيدة العجوز التي ساعدة لاعب ريال مدريد مارسيلو وانقاذه من أجل السفر مع فريقه إلى لندن.

ريال مدريد ومارسيلو

و أشارت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، بأن إدراة ريال مدريد الإسباني تفكر في الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي مارسيلو مع نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الملكي.

ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا

وسيخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية وحاسمة أمام منافسه تشيلسي من أجل تحديد المتأهل إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا، ومواجهة فريق مانشستر سيتي، الذي نجح بإقصاء فريق باريس سان جيرمان من البطولة.

معنويات ريال مدريد وتشيلسي

وسيواجه فريق ريال مدريد نظيره تشيلسي للمرة الخامسة في المسابقات الأوروبية، حيث لم يذق طعم الخسارة، فقد حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

كما أن ريال مدريد لم يفز في آخر أربع مباريات خارج أرضه ضد الفرق الإنجليزية، حيث تعادل مرتين وخسر في مثلهما أيضًا.

🚨الآس | سيكون غوتيريز بديلًا لـ مارسيلو في حال رحيله هذا الصيف pic.twitter.com/yQBxFOMUVB — Blancos Global (@Blancos_Global) May 3, 2021

وكان أخر فوز لفريق ريال مدريد في عام 2014م، على فريق ليفربول “الريدز” بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

على عكس منافسة منافسه تشيلسي الذي حقق التأهل في خمس مباريات من أصل سبعة في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

طموح ريال مدريد وتشيلسي

ويطمح فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة، ليعادل بذلك أليكس فيرغسون، وكارلو أنشيلوتي، ومارشيلو ليبي كأكثر المدربين وصولاً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما ويطمح منافسه تشيلسي للتأهل للمرة الثالثة له إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال مسيرته الكروية في منافسات دوري أبطال أوروبا، كأكثر الفرق الإنجليزية وصولاً إلى نهائي البطولة.

نتيجة مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا

وتعادل فريق ريال مدريد على ميدانه أمام منافسه تشيلسي في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، فقد سجل هدف ريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

بينما سجل هدف فريق تشيلسي في شباك ريال مدريد، لاعب الوسط الأمريكي ” كريستيان بوليسيتش”.

ترتيب ريال مدريد وتشيلسي في الدوري

ويحتل فريق ريال مدريد الإسباني في ثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة.

فيما يأتي فريق تشيلسي المنافس في رابع ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 61 نقطة بفارق كبير عن المتربع على عرش صدارة الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة.

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