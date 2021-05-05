(شاهد) هذا ما يشغل عادل الكلباني (شيخ السلطان) بعدما أمن عقاب ابن سلمان بفضل تطبيله!

بات الداعية السعودي المعروف الشيخ عادل الكلباني، من الشخصيات المثيرة للجدل على موقع التواصل تويتر في السعودية، بعدما بات يتشبه بمشاهير السناب شات.

عادل الكلباني

وأصبح (الكلباني) يهتم بنشر صوره مثل نجوم مواقع التواصل طلبا لتفاعل الجمهور، كما يوثق لحظات حياته الخاصة.

ونشر عادل الكلباني صورة جديدة لحسابه الرسمي على تويتر اليوم، عرضته لسخرية وانتقادات واسعة.

وانتقد ناشطون اهتمام الكلباني بتلك التوافه، حسب وصفهم في نفس الوقت الذي يتجاهل فيه بطش ابن سلمان، بزملائه الدعاة المعتقلين على رأسهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني والطريفي وغيرهم.

وكان الداعية السعودي يحظى باحترام كبير بين السعوديين، حتى صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم، وانتهاجه سلم التطبيل للنظام حتى يأمن بطش الأمير المراهق.

عادل الكلباني غلب مطربي المهرجانات

ويشار إلى أنه في أغسطس الماضي سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني، عقب تغريدة له رد من خلالها على تساؤل وجهه له أحد المغردين بأسلوب اعتبره متابعوه غير لائق برجل دين.

اقرا أيضاً: على طريقة عادل الكلباني.. الداعية ابو شارع القحطاني يخلع عباءة الدين بوصلة رقص “مثيرة”!

وقال “الكلباني” في تغريدته التي رصدتها “وطن” وبعد أن قام بإعادة نشر تغريدة لأحد المغردين يتساءل فيها: “يا شيخ متى سمعت وأم عبدالإله أغنية رومانسية وأنتم صايمين؟ يمكن تفتيني مشتهي أسمع أغنية مع زوجتي حاليا، احنا صايمين ونبي نروق بارك الله فيك”.

. — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 29, 2020

ليرد عليه الكلباني بما نصّه: “خليها تغني لك بحبك يا حمار”.

خلها تغني لك بحبك يا ح https://t.co/SYYyNXROZ9 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 29, 2020

وقوبلت تغريدة الكلباني بهجوم وسخرية وانتقادات حادة، من قبل المغردين والنشطاء، والذين اعتبروا في حديث الرجل خروج عن المألوف واللائق لرجل دين ودعوة.

ويشار إلى أن الداعية الكلباني يتعمد إثارة الجدل بشكل مستمر بين المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل.

وذلك عبر تناوله مواضيع مثيرة وشاذة بينما في نفس الوقت يسكت ويصيبه الخرس عن انتقاد سياسات ابن سلمان القمعية وخاصة اعتقاله العلماء والمعارضين.

عادل الكلباني ونكاح الزوجات

و“الكلباني” الذي يصمت عن اعتقال العلماء والمشايخ والمعارضين للنظام، سبق وأن خرج يتحدث عن “النكاح في الجنة” ما عرضه لهجوم كبير لتجاهله قضايا المجتمع الهامة وتركيزه على التوافه.

وقال الكلباني في التغريدة التي رصدتها (وطن) بتاريخ 17 أغسطس 2020: “إن أزواج أهل الجنة ليغنِين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطُ.. الحديث”، وأضاف أن هناك في الجنة “لا عمل، لا شقاء، لا جوع، لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة”.

هناااااك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير. يا الله، إنا نسألك الجنة — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020

ليرد على الكلباني أحد المتابعين: “يقال إن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك هذه تثبت حرمة الغناء .. ولا وش رايك”.

ليعاود الكلباني الرد عليه: “نكاح الزوجات حلال في الدنيا.. وش رايك؟”، مضيفا: “أنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء.. التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا كأنها قضية المسجد الأقصى”.

الكلباني يحلل الغناء

وسبق أن أثار الكلباني قبل أشهر جدلا واسعا على مواقع التواصل بإفتائه جواز الغناء وزعمه أن الرسول كان يستقبل المغنيات ويستمع لهن , ويكتب لهن الكلمات وغيرها .

وذكر الكلباني حديث يتحدث بأن عائشة رضي الله عنها سألها النبي هل تعرفين هذه الفتاة قالت نعم فقالت لها ناديها لي فجأت لها فاعطى لها كلمات اغنية وغنتها لها.

وأضاف بأن النبي صل الله عليه وسلم كان موجوداً في عهد الغنى تحت حديث “والجاريتين اللتان كانت تغنيان”.

ووصف الكلباني المغنية التي كان يستقبلها النبي صل الله عليه وسلم هي نفسها التي تُسمي فنانة اليوم، وأشار إلى أن هناك معازف ومزهر والعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا العهد .

ويأتي ذلك في تبرير جديد منه لما يحدث في السعودية من استقبال للمغنيين والمغنيات، والمشاهد الفاضحة التي يتم مشاهدتها في السعودية على مدار السنوات الأخيرة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك