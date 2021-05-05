“جورجينا” تكشف عن عيوب رونالدو الغريبة داخل المنزل

كعادتها تثير عارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا رودريغيز” 27 عامًا صديقة نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو خلال حديثها عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية الخاصة مع الدون داخل المنزل.

جورجينا ورونالدو

وفي مقابلة أجرتها الإسبانية “جورجينا روديغيز” مع مجلة “غراند هوتل” الإيطالية، تحدثت عن علاقتها مع النجم البرتغالي رونالدو.

قائلة: ” أنها تشعر في بعض الأحيان كأنها سندريلا، لكن أميرها لا يخلو المليونير من العيوب الغريبة”.

عيوب رونالدو

ووصفت الحسناء الإسبانية “جورجينا” الذي يتابعها عبر منصة الانستغرام على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 24 مليون شخص، بأن رونالدو رفيق حياتها وأب رائع وأفضل زوج لها، لكنه لا يستطيع الطهي!”.

وأردفت جورجينا، ” رونالدو لا يمارس الطبخ، حتى استبدال أحد مصابيح الإنارة، فإنني أنا من أعتني بذلك داخل المنزل”.

اقرأ المزيد: ما قصة السيدة العجوز التي وفرت على ريال مدريد 20 ألف يورو ؟!

رونالدو ليس كسولا

وتنفي صديقة رونالدو، أنه على الرغم من أنه لا يجيد طهي الطعام، لكن صديقها ليس كسولًا أو متهاونًا داخل البيت.

📸 الأسطورة كريستيانو رونالدو محتفلاً بيوم ميلاد جورجينا رودريغيز والدة اطفاله وعشيقته يوم أمس pic.twitter.com/3094wjTCWI — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) January 28, 2021

كما أن بعض الأمور المنزلية كإصلاح المصابيح قد تشكل خطورة على سلامته بسبب ارتفاع سقف المسكن”.

واستكملت جورجينا حديثها، ” أن سقف المنزل يصل ارتفاعها إلى نحو ستة أمتار، حيث أن رونالدو لا يخاطر من ذلك”.

شائعة زواج رونالدو وجورجينا

وأثارت العديد من التقارير الصحفية بأن جورجينا ليست خطيبة رونالدو فقط، وإنما الاثنان متزوجان منذ فترة ليست بالطويلة، لكن تلك الشائعات لم يتم تأكيدها حتى يومنا هذا.

تحفيز رونالدو لصديقته

كما وبينت صديقة رونالدو، أنها تشارك الدون رونالدو في التمارين الرياضية التي يمارسها كل يوم، بقولها:” لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، ولذلك أمارس الرياضة مع رونالدو. كما أنني تعلمت الكثير منه”.

رونالدو يتقدم بطلب الزواج من صديقته جورجينا رودريغيز والتي طلبت مهلة للتفكير. pic.twitter.com/iMflW5JHE6 — ساخر | كود نمشي SAK3 | (@SakerSport) December 31, 2020

وتابعت حديثها،” كريستيانو دائماً يعلمني ويحفزني، وفي النهاية أنت انعكاس لما تراه، حيث أنني كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه مصدر قوتي وإلهامي معه”.

أطفال رونالدو

وتقوم الإسبانية “جورجينا رودريجيز”، بالاعتناء بأبناء رونالدو الثلاثة، بالإضافة إلى ابنتهما التي أنجبت مؤخرًا وأطلق عليها اسم ” ألانا مارتينا” حيث لا يتجاوز عمرها السنة الواحدة.

فيما اتجهت صديقة رونالدو إلى مجال عروض الأزياء، بعد ارتباطها مع صديقها البرتغالي ” كريستيانو رونالدو”.

الالتقاء برونالدو

ويشاع إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد التقى بصديقته الإسبانية جورجينا للوهلة الأولى في منطقة كبار الشخصيات.

في حفل شركتي “غوتشي وغايانا” الخاصة بعالم الأزياء والصناعات الجليدية. في العاصمة الإسبانية ” مدريد”، ولكن بالنسبة لتفاصيل أول شخصي بينهما فهذا غير معروف بينهما حتى الآن.

مستقبل رونالدو

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة برتغالية عن وجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس، بعد انتهاء عقده مع فريق “السيدة العجوز” الصيف المقبل.

كريستيانو رونالدو شارك ب 30 هدف في 30 مباراة بالدوري الايطالي 🔥🔥

27 هدف

3 اسيست pic.twitter.com/4Qo30yjpPb — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 2, 2021

وأفادت صحيفة (ريكورد) البرتغالية في خبر نشرته يوم الثلاثاء الماضي، بأن رونالدو قد قرر استكمال عقده الحالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وبعد ذلك العودة إلى نادي طفولته فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي والذي رحل عنه قبل 18 عامًا.

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو يريد اللعب بقميص لشبونة لمدة موسمين قبل اعتزاله عالم كرة القدم وهو في سن ال39 عامًا”.

رونالدو ومخالفة التوقعات

وقد نشرت العديد من التقارير الصحفية، عن قرب رحيل النجم البرتغالي رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، مع احتمال عودته إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

انتقالات رونالدو

وكانت أولى محطات الدون كريستيانو رونالدو فريق لشبونة البرتغالي قبل أن يغادره وهو في سن ال 17 من عمره، لينتقل بعدها إلى فريق مانشستر يونايتد، ثم بعدها إلى فريق ريال مدريد الإسباني، وبعدها إلى فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي.

هدافو الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا.

📹| ثنائية الأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/Wfsb1ysViG — 1G1G1A (@1G1G1A) May 2, 2021

وقد جاء في المركز الثاني المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع فريق الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

أما في ثالث ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” اللاعب سيمي المهاجم في فريق كروتوني برصيد 19 هدفًا، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين: لويس مورييل ودوشان فلاهوفيتش وتشيرو إيموبيلي.

فيما جاء مهاجم فريق نابولي لورينزو إنسيني في المركز السابع من الترتيب برصيد 17 هدفًا، يليه في المركز الثامن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 15 هدفًا مع فريق الميلان الإيطالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك