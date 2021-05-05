الصاروخ الصيني يشعل الوطن العربي ويتصدر التريند: مر لدقائق فقط فوق مصر وشاهده السوريون

أشعل الصاروخ الفضائي الصيني الذي فقدت الصين السيطرة على حطامه بعد أداء مهمته الفضائية مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وسط مخاوف من سقوطه على أي بقعة في الشرق الأوسط وتحديداً سوريا.

وتناول النشطاء قضية الصاروخ الفضائي بنوع من السخرية، وأطلقوا هاشتاقاً تصدر الترند بعنوان #الصاروخ_الصيني، معتبرين أن الصين تعتزم القضاء على العالم بالوباء والصاروخ.

قصة الصاروخ

وتبدأ قصة الصاروخ الصيني بعد نجاح بكين في تسليم قطعة تقنية أساسية للمحطة الفضائية الصينية المزمع إعلان الانتهاء منها العام القادم.

ويبدو أن العلماء من إدارة الفضاء الوطنية الصينية يواجهون مشكلة في إعادة إدخال بقايا الصاروخ، الذي حمل المهمة، للأرض مرة أخرى، مما يحمل درجة من الخطورة على البشر بالأسفل.

ويعد الصاروخ، الذي يسمى “لونغ مارش 5ب” Long March 5B، أكبر وأقوى الصواريخ الصينية.

ويبلغ طول القطعة المتبقية منه حوالي 30 مترا وعرضها 4 أمتار، ويبلغ وزنها حوالي 21 طنا، وهو ما يجعلها أخطر حمولة ساقطة من الفضاء منذ عدة عقود.

حاليا، فإن القطعة المتبقية من الصاروخ “لونغ مارش 5ب” تدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة في مدار أرضي منخفض، بين حوالي 170 و370 كيلومترا فوق سطح الأرض.

وكانت بعض الرادارات الأرضية قد رصدت أنه يتأرجح بشكل غير متحكم به.

مواقع التواصل

رواد مواقع التواصل تعاملوا مع قضية الصاروخ الصيني بنوع من التندر والسخرية، متفاعلين مع الهاشتاق الذي غرد عليه الآلاف من النشطاء.

وقال أحدهم: “تخيل كده تبقى قاعد في أمان الله، وهوب تسمع إن الصين فقدت السيطرة على صاروخ وزنه يتعدى ٢٢ طن وهو دلوقتي سارح في ملكوت الله وهيقع في أي مكان في العالم هو ورزقه بقى”.

وأضاف: “الصين معيشه العالم فيلم رعب تاني من بعد كورونا”.

تخيل كده تبقى قاعد في أمان الله، وهوب تسمع إن الصين فقدت السيطرة على صاروخ وزنه يتعدى ٢٢ طن وهو دلوقتي سارح في ملكوت الله وهيقع في أي مكان في العالم هو ورزقه بقى. 🙂

الصين معيشه العالم فيلم رعب تاني من بعد كورونا 🤦‍♂️🤦‍♂️#الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/KS35gj9WFb — ( Sherif777)🇪🇬🇪🇬 (@Sherif772020) May 4, 2021

أما آخر فتمنى أن يكون الصاروخ من نصيب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، فقال: “اللهم اجعله خير ويقع علي قصر الاتحادية ينزل رشق كدة في كرشه”.

اللهم اجعلة خير ويقع علي قصر الاتحادية ينزل رشق كدة في كرشة #الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/HGoB87sHTU — MR _تيتو (@TetoTm00) May 4, 2021

وعلق آخر: “الصين قررت تعيشنا فيلم رعب جديد بطل القصة هذه المرة هو #الصاروخ_الصيني Long March 5B الذي يدور حول كوكب الأرض حيث فقدت الصين السيطرة عليه”.

وأضاف: “ممكن ان يصطدم قريباً بالأرض في أي وقت وسيشكل خطراً كبيراً على سكان الأرض وعلى المكان الذي يسقط به واقرب مسارات السقوط بين هذين الخطين فين”.

الصين قررت تعيشنافيلم رعب جديد

بطل القصة هذه المرة هو #الصاروخ_الصيني Long March 5B الذي يدور حول كوكب الأرض حيث فقدت الصين السيطرة عليه وممكن ان يصطدم قريباًبالأرض في أي وقت وسيشكل خطراًكبيراً علي سكان الأرض وعلى المكان الذي يسقط به واقرب مسارات السقوط بين هذين الخطين فين 😕 pic.twitter.com/axLZ1doWjb — ذي يزن اللسامي (@alisamee111) May 4, 2021

وقال حساب باسم أمل: “محدش عارف #الصاروخ_الصينى التايه هيقع فين يا ولاد؟!”.

في حين قالت سالي: “طبعا الصين حالفه لتكون نهاية العالم على أيديهم، أكد الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ علوم الفلك بمعمل أبحاث الشمس والمتحدث الإعلامي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن الصاروخ الصيني مر فوق مصر بسلام وذلك منذ 4 ساعات تقريبا واستغرق عندنا 8 دقائق و٤ ثواني”

طبعا الصين حالفه لتكون نهايه العالم على ايديهم.

أكد الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ علوم الفلك بمعمل أبحاث الشمس والمتحدث الإعلامي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقيةأن الصاروخ الصيني مر فوق مصر بسلام وذلك منذ 4 ساعات تقريبا

واستغرق عندنا 8 دقائق و٤ ثواني#الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/L5uTXMsKGT — 🇪🇬🇪🇬🇪🇬Sally🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@VIp_top27) May 5, 2021

عدم اليقين

وحينما تسقط بقايا صاروخية من الفضاء فإنها عادة ما تحترق في الغلاف الجوي ولا يسقط منها شيء لسطح الأرض.

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لكن لأن وزن تلك القطعة الصينية أكبر من المعتاد، فإن هناك مخاوف أن تنجو الأجزاء الأكثر كثافة من المحركين الرئيسيين للصاروخ وتتجه إلى سطح الأرض في صورة قطع صغيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ففي مايو/أيار 2020 اخترقت أجزاء من أحد الصواريخ الصينية (من نفس الفئة) الغلاف الجوي، وسقط الجزء الأكبر منه في المحيط الأطلسي.

لكن بعض الحطام سقط في قرى مأهولة في ساحل العاج غربي أفريقيا، لكن لم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات.

لا إصابات

ولم يحدث من قبل أن أصيب إنسان على الأرض ببقايا صاروخ أو قمر اصطناعي، رغم أن حوادث سقوط أجزاء تقنية فضائية إلى الأرض تكررت أكثر من مرة، ورغم ذلك فإن كل شيء محتمل.

لكن من غير المعلوم، وكذلك من غير الممكن، تحديد أي الأماكن يمكن أن تسقط بها بقايا هذا الصاروخ، إلا أنه استناداً إلى مداره الحالي، يمر الصاروخ فوق الأرض في خط يمتد من نيويورك إلى مدريد إلى بكين ثم جنوب تشيلي ونيوزيلندا، خلال هذا المسار فإنه يمر على دول الوطن العربي.

ولأن 71% من سطح الأرض تمثله المحيطات، فإن الاحتمال الأكبر أن القطع المتبقية ستسقط في الماء، إلا أنه لايزال هناك احتمال ضعيف لسقوطها على الأرض.

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